Die verletzte Kim Clijsters legt ihr Comeback auf Eis und wird die Australian Open verpassen

Clijsters hat sich eine Knieverletzung zugezogen und wird nicht an den Australian Open in zwei Monaten teilnehmen können.

"Ich musste die Entscheidung treffen, dass ich im Januar nicht antreten kann", schrieb die vierfache Major-Siegerin und ehemalige Nummer 1 der Welt am Montag in einem Tweet.

"Ich unterziehe mich einer Reha und Behandlung für eine Knieverletzung. Es ist ein Rückschlag, aber ich bin entschlossen wie immer, zu dem Spiel zurückzukehren, das ich liebe. Ich weiß eure Unterstützung und Ermutigung sehr zu schätzen."

Im September gab Clijsters bekannt, dass sie ihren Ruhestand beendet und im Alter von 36 Jahren zum Tennis zurückkehren wird.

Ihr letztes Wettkampfspiel bestritt sie mit 29 Jahren bei den US Open 2012. Nach ihrem Rücktritt wurde die Belgierin in die International Tennis Hall of Fame als Mitglied der Klasse von 2017 aufgenommen.

Für Clijsters ist es das zweite Comeback in diesem Sport. Erstmals kehrte sie 2009 erfolgreich auf die WTA zurück und gewann drei ihrer vier Major-Titel - die US Open 2009 und 2010 sowie die Australian Open 2011 - nachdem sie ihre ersten vier Grand-Slam-Finals verloren hatte.

Mit ihrem US-Open-Sieg 2009 war Clijsters nach Margaret Court und Evonne Goolagong die dritte WTA-Spielerin, die nach ihrer Geburt ein Major gewann. Am 14. Februar 2011 kehrte sie auf Platz 1 der Weltrangliste zurück.

"Während in den nächsten vier Monaten eine Menge Arbeit vor mir liegt, ist meine größte Motivation die persönliche Herausforderung, die damit verbunden ist - sowohl physisch als auch mental möchte ich mich erneut testen", sagte Clijsters in einer Pressemitteilung, als sie ihre Comeback-Pläne bekannt gab.

"Mit 36 Jahren fühle ich mich zu jung für den Ruhestand, und angesichts so vieler inspirierender Athleten und Mütter, die an Wettkämpfen teilnehmen, kann ich es kaum erwarten, wieder auf den Tennisplatz zurückzukehren und zu sehen, was möglich ist, nachdem ich drei Kinder habe."

Clijsters gab ihr WTA-Debüt im Alter von 15 Jahren in Antwerpen 1999. Ihr erstes großes Turnier gewann sie 2005 bei den US Open. Im Mai 2007 zog sie sich aus dem Sport zurück, heiratete den US-Basketballspieler Brian Lynch und brachte 2008 ihre Tochter Jada zur Welt. Sie hat außerdem zwei Söhne, Jack (geboren 2013) und Blake (geboren 2016).

Clijsters hat in ihrer Karriere 41 Titel im Einzel und 11 Titel im Doppel gewonnen. Als ehemalige Nummer 1 der Welt und Grand-Slam-Siegerin hat Clijsters Zugang zu unbegrenzten Wild Cards.

