Die Überstundenregel der NFL und warum die Fans eine Änderung fordern

Ob es nun an den großen Spielern, dem bemerkenswerten Spiel des Quarterbacks oder dem dramatischen Hin und Her lag, die Playoff-Begegnung wird lange in Erinnerung bleiben.

Allerdings hinterließ das Ende des Spiels bei einigen einen bitteren Beigeschmack.

Nachdem er den Münzwurf zu Beginn der Verlängerung gewonnen hatte, erzielte Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes im ersten Ballbesitz der Verlängerung einen Walk-Off-Touchdown in Verbindung mit Travis Kelce.

Die Regeln der NFL für die Verlängerung sehen vor, dass Josh Allen und seine brandheiße Offense nie die Chance bekamen, zu antworten, was viele neutrale Zuschauer verärgerte.

Einige nannten es die "schlimmste Regel im Sport", während andere scherzhaft forderten, US-Präsident Joe Biden solle eingreifen und die Regel korrigieren.

Und obwohl sich Allen kurz nach der vernichtenden Niederlage großmütig über die geltenden Regeln für die Nachspielzeit geäußert hat, stellt sich die Frage: Sollten sie geändert werden, um beiden Teams die Möglichkeit zu geben, ein Tor zu erzielen?

Zeit hinzufügen

Die NFL-Regeln besagen, dass in der 10-minütigen Overtime "Jede Mannschaft muss den Ball besitzen oder die Möglichkeit haben, ihn zu besitzen. Ausnahme: wenn die Mannschaft, die den Ball zuerst erhält, beim ersten Ballbesitz einen Touchdown erzielt".

Das bedeutet, dass das Spiel fortgesetzt wird, wenn die Mannschaft, die den Ball erhält, bei ihrem ersten Ballbesitz keinen Touchdown erzielt (oder wenn die kickende Mannschaft bei einem Turnover keinen Touchdown erzielt).

Das derzeitige System ist seit der Postseason 2010 in Kraft.

Laut der Stathead-Datenbank gab es bisher etwas mehr als 160 Spiele mit Verlängerung nach den aktuellen Regeln für den Sieg in der Verlängerung (einschließlich der Postseason). Das Team, das zuerst den Ball bekam, hat 52 % der Spiele gewonnen. Die Mannschaft, die den Anstoß ausgeführt hat, hat in 42 % der Fälle gewonnen. In den übrigen Fällen gab es ein Unentschieden, wie es in der regulären Saison vorkommt, wenn in der nunmehr 10-minütigen Verlängerung kein Tor fällt.

Diese Regeln unterscheiden sich von denen im College-Football, die wohl fairer sind als die der NFL.

Im College-Football erhält jedes Team - unabhängig davon, wer den Münzwurf für die Verlängerung gewinnt - in der ersten Verlängerung die Chance, von der 25-Yard-Linie des Gegners aus in die Offensive zu gehen.

Während in der NFL die Mannschaften hoffen, den Münzwurf zu gewinnen und das Spiel auf Anhieb für sich zu entscheiden, entscheidet sich im College-Football die Mannschaft, die den Münzwurf gewinnt, in der Regel dafür, zuerst in die Defensive zu gehen, da sie weiß, ob die andere Mannschaft einen Touchdown oder ein Field Goal erzielt hat oder nicht. Auf dieser Grundlage kann das Team, das als zweites an der Reihe ist, entscheiden, ob es in der Offensive mehr oder weniger aggressiv vorgehen will.

Nach Angaben von Rick Wilson, Professor an der Spears School of Business an der Oklahoma State University, und einer Untersuchung der Spielstände von Sports Reference gab es zwischen 2013 und 2021 fast 300 Spiele mit Verlängerung, an denen Teams der Division I der Football Bowl Subdivision beteiligt waren.

Das Team, das den Ball als zweites erhielt, gewann seit 2013 in 49,7 % der Fälle, also in etwa 50 % der Fälle.

Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass die NFL aufgrund eines einzigen Spiels Änderungen vornimmt, könnten die Räder in Bewegung geraten sein.

Ruf nach Veränderung

Allen äußerte sich zwar nicht sofort über die Regeln für die Verlängerung, aber es mangelte nicht an ehemaligen und aktuellen Spielern, die sich in seiner Abwesenheit zu Wort meldeten.

"Beide Teams haben ein tolles Spiel abgeliefert, aber die Regeln für die Verlängerung müssen geändert werden! Kein Münzwurf sollte so viel Macht haben", sagte Detroit Lions Wide Receiver Amon-Ra St. Brown.

Der ehemalige Tight End der Carolina Panthers, Greg Olsen, äußerte ebenfalls seine Frustration über die Regel.

"Wenn Sie immer noch argumentieren, dass es in einem Spiel wie diesem nicht im besten Interesse ALLER ist, dass sowohl Mahomes als auch Allen den Ball in der (Verlängerung) bekommen, weiß ich nicht, was ich Ihnen sagen soll", sagte er auf Twitter.

"In einem Spiel, in dem keines der beiden Teams das andere am Ende stoppen konnte, hat ein buchstäblicher Münzwurf das Ende bestimmt."

Tatsächlich meldete sich Kelce 2019 zu Wort, nachdem die Chiefs gegen die New England Patriots in der Verlängerung verloren hatten, ohne den Ball überhaupt zu berühren: "Ich bin definitiv dafür, dass [beide Seiten in der Verlängerung den Ball bekommen]", sagte er.

"In dieser Situation zu sein, wirklich keine Kontrolle zu haben, keine Gegenwehr oder keine Vergeltung, wenn man gegen eine so fantastische Offense spielt - das war schon ziemlich ätzend."

In den Monaten danach berichtete NFL-Insider Ian Rapoport, dass die Chiefs einen Vorschlag unterbreitet haben, der beide Teams zum Ballbesitz gezwungen hätte.

Berichten zufolge fand der Vorschlag nicht genügend Unterstützung und wurde daher verworfen, aber die Zukunft hätte ganz anders aussehen können, wenn es so gekommen wäre...

Berichtigung: Diese Geschichte wurde mit dem korrekten Jahr der Regeländerung aktualisiert.

Harry Enten von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

