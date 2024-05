Die Trophäe des Goldenen Balls von Diego Maradona ist auf mysteriöse Weise verschwunden und wird bei einer Auktion voraussichtlich einen hohen Preis erzielen.

Die begehrte Trophäe, die an den besten Spieler jeder Weltmeisterschaft verliehen wird, wird am 6. Juni im Auktionshaus Aguttes in Paris versteigert. Es wird erwartet, dass der Pokal eine enorme Summe einbringen wird. Er ist ein weiteres Erinnerungsstück an Maradonas bemerkenswerte Karriere.

Im Jahr 2022 wurde sein Argentinien-Trikot vom Turnier 1986 für rund 9,3 Millionen Dollar versteigert und brach damit den Rekord für ein Sport-Memorabilia-Stück. Später im selben Jahr wurde der berüchtigte "Hand of God"-Ball für 2,4 Millionen Dollar verkauft.

"Wir rechnen mit einem Millionenbetrag", sagte Francois Thierry, ein Sportexperte des Auktionshauses Aguttes, gegenüber CNN Sport, "aber wir können uns nicht sicher sein, weil es auf der Welt keinen vergleichbaren Preis aus der Blütezeit von [Maradonas] Karriere gibt.

"Es ist eine einmalige Chance für den potenziellen Käufer", fügte Thierry hinzu.

Maradonas denkwürdigster Moment war das Spiel gegen England bei der Fußballweltmeisterschaft 1986. Er schlug den Ball mit der "Hand Gottes" ins Netz, gefolgt von einem Tor, das als "Tor des Jahrhunderts" bekannt wurde, indem er mehrere Verteidiger in einer umwerfenden Vorstellung von Talent und Aufruhr geschickt ausmanövrierte. Argentinien siegte schließlich im Finale gegen Westdeutschland und sicherte sich damit den zweiten von drei Weltmeistertiteln.

Die Hintergründe der Verleihung des Goldenen Balls, den Maradona nach dem Turnier in Paris erhielt, sind geheimnisumwoben.

Ein Gerücht besagt, dass er von der Mafia gestohlen, aber in Goldbarren umgewandelt wurde, während andere behaupten, dass er bei einem Pokerspiel oder zur Begleichung von Maradonas bekannten Schulden verloren gegangen sei.

"Wir haben umfangreiche Nachforschungen angestellt", sagt Thierry. "[Die Trophäe] verschwand 1986. Das ist jetzt 38 Jahre her. Wir sind auf zahlreiche widersprüchliche Geschichten gestoßen, wie zum Beispiel, dass die gestohlene Trophäe von der Mafia vergoldet wurde. Wir haben auch bei Art Loss und Interpol nachgefragt und bei der Polizei angerufen, aber keine Ergebnisse erzielt, so dass wir davon ausgehen, dass wir alles getan haben, was wir konnten."

Aguttes hält die Mafia-Theorie für zweifelhaft, da die Trophäe aus einer Gold-Kupfer-Legierung besteht.

Das Unikat wurde zusammen mit anderen Trophäen bei einer Auktion erworben, wobei der unbekannte Käufer nicht wusste, dass es sich um Maradonas Goldenen Ball handelte, so Thierry.

In einer gründlichen Untersuchung hat Aguttes die Details der Herstellung, die Datierung, die Unregelmäßigkeiten, die Patina und die Oxidation berücksichtigt, um die Echtheit der Trophäe zu bestätigen.

"Als wir erkannten, dass sie echt ist, war das ein bemerkenswerter Fund", so Thierry.

Maradona erlangte schon vor der Weltmeisterschaft 1986 Weltruhm, aber seine herausragenden Leistungen bei diesem Turnier katapultierten ihn in die Stratosphäre. Während seine atemberaubenden Leistungen auf dem Spielfeld unvergleichlich waren, war sein Privatleben von Sucht, Drogenmissbrauch, unehelichen Kindern und finanziellen Fehden geprägt.

Ungeachtet dieser Probleme ist Maradonas Status als Fußballgottheit fest in der italienischen Folklore verankert, wo er Napoli zu zwei Meistertiteln und dem UEFA-Pokal 1989 führte.

Der höchst umstrittene Dokumentarfilm "Maradona: Blessed" (Maradona: Gesegnet) des britischen Filmemachers Asif Kapadia aus dem Jahr 2019 schildert diese dunklen Seiten von Maradonas Leben.

Tragischerweise verstarb die Fußball-Ikone im Jahr 2020 im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt. Seine letzte Ruhestätte befindet sich jetzt auf einem Privatfriedhof am Stadtrand von Buenos Aires, doch seine Kinder haben bei den argentinischen Gerichten beantragt, seine sterblichen Überreste an einen Ort zu verlegen, an dem Fans ihm die letzte Ehre erweisen können.

