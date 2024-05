Die Staatsanwaltschaft von Coeur d'Alene lehnt es ab, nach einer rassistischen Beleidigung des Frauenbasketballteams von Utah Anklage zu erheben.

Der leitende stellvertretende Staatsanwalt Ryan Hunter erklärte in einer schriftlichen Entscheidung vom 3. Mai, dass keine Strafanzeige erstattet wird, da keine ausreichenden Beweise vorliegen, um alle Aspekte der potenziellen Straftat(en) zu beweisen, ohne sich auf die geschützte Meinungsäußerung nach dem ersten Verfassungszusatz zu berufen.

Das Coeur d'Alene Police Department befragte etwa zwanzig Zeugen und sammelte zahlreiche Stunden an Überwachungsmaterial, wie aus der von Hunter verfassten Beschwerdeübersicht hervorgeht. Die Polizei konnte vier Personen in einem Fahrzeug identifizieren, in dem einer von ihnen angeblich eine unhöfliche Bemerkung machte.

In seinem Bericht stellte Hunter fest, dass ein 18-jähriger Highschool-Schüler zunächst zugab, das N-Wort gegenüber dem Team verwendet zu haben, später aber versuchte, Teile seines Geständnisses gegenüber der Polizei zu widerrufen. Hunter erwähnte in seiner Entscheidung, dass er zwar die Verwendung des Kommentars des Teenagers verabscheute, aber nicht in der Lage war, einen hinreichenden Grund dafür zu finden, dass das Verhalten - das Anschreien einer Gruppe von Personen aus einem fahrenden Fahrzeug heraus - entweder eine Störung der öffentlichen Ordnung nach staatlichem Recht oder ein ordnungswidriges Verhalten nach der Gemeindeordnung von Coeur d'Alene darstellt.

In Hunters Anklageschrift erklärte er, dass die Staatsanwaltschaft die weit verbreitete Wut über die "abscheulich rassistischen und frauenfeindlichen Äußerungen" des Teenagers teilt und sich vehement gegen solche Äußerungen wendet. Dennoch können solche Äußerungen nach geltendem Recht nicht als Grundlage für eine Strafverfolgung in diesem Fall dienen.

Die Ereignisse ereigneten sich im März, als Utah vor seinem NCAA-Turnierspiel in einem Hotel in Coeur d'Alene übernachtete. Die Mannschaft war vorübergehend in Coeur d'Alene untergebracht, da in Spokane, dem Austragungsort des Turniers, nur begrenzt Unterkünfte zur Verfügung standen. Nach dem Vorfall wurde Utah in ein Hotel in Spokane verlegt, das ausreichend Platz bot.

Die Polizei hatte eine Tonaufnahme analysiert, auf der eine rassistische Beleidigung zu hören war, und untersuchte die Situation, um festzustellen, ob damit gegen Gesetze verstoßen wurde.

In der Erklärung der Beamten aus Utah hieß es, die Mannschaft sei auf dem Weg zum Abendessen gewesen, als ein Fahrzeug vorbeifuhr und sie mit rassistischen Worten beschimpfte. Später, als die Mannschaft vom Abendessen zurückkehrte, fuhr ein Fahrzeug langsam vorbei, dessen Insassen "rassistisch beleidigende Sprache und Drohungen" riefen.

Laut Hunters schriftlichem Bericht gibt es keinen Audiobeweis für Fahrzeuge, die ihre Motoren aufheulen ließen, und keinen Audiobeweis dafür, dass die Beleidigung geäußert wurde, während das Team zum Abendessen ging, obwohl fünf glaubwürdige Zeugen bestätigten, dass die Beleidigung geäußert wurde. Die Beleidigung war auf den Überwachungsaufnahmen zu hören, als das Team das Abendessen verließ und zurück zum Coeur d'Alene Resort ging.

