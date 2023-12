Die Siegesserie des polnischen Tennisstars Iga Swiatek endet mit einer Niederlage gegen die Französin Alizé Cornet in Wimbledon

Swiatek, die in der dritten Runde gegen Cornet mit 6:4 und 6:2 verloren hatte, begann den ersten Satz langsam und gab die ersten drei Spiele ab, bevor sie sich zurückkämpfte und die nächsten beiden gewann. Die beiden teilten sich die nächsten vier Spiele, aber Cornet gewann schließlich den Satz.

Im zweiten Satz schien sich das Momentum zu verschieben, als die 21-jährige Swiatek mit 2:0 in Führung ging, doch Cornet übernahm schnell wieder die Kontrolle und gewann die nächsten sechs Spiele, um das Match zu beenden.

"Ehrlich gesagt, ja, normalerweise bin ich hart zu mir selbst. Hier weiß ich, wie ich mich vor den Matches gefühlt habe, ich weiß, wie ich mich beim Training gefühlt habe. Sagen wir einfach, dass ich mich nicht in der besten Form gefühlt habe, also bin ich mir irgendwie bewusst, dass so etwas passieren kann", sagte Swiatek nach dem Match über seine Siegesserie.

Die 37 Spiele umfassende Siegesserie der zweimaligen polnischen Grand-Slam-Siegerin, die bis in den Februar zurückreicht, ist die längste seit Martina Hingis im Jahr 1997.

"Mir fehlen im Moment die Worte. Es erinnert mich an den Sieg gegen Serena auf demselben Platz vor genau acht Jahren. Dieser Platz ist ein Glücksbringer für mich", sagte Cornet nach dem Sieg.

Im Jahr 2014 besiegte die Französin die damalige Nummer 1 Serena Williams auf Court One und erreichte damit zum ersten Mal in ihrer Karriere das Achtelfinale eines Grand Slam-Turniers. Mit diesem Sieg verbessert Cornet ihre Bilanz auf 4:3 gegen die Nummer 1 der Welt.

Bei ihrem 62. WTA-Rekordturnier in Folge wird Cornet am Montag gegen die Australierin Ajla Tomljanovic antreten.

In den Dienstagsspielen auf dem Centre Court feierte Swiatek ihren 36. Sieg in Folge, indem sie Jana Fett mit 6:0 6:3 besiegte. In ihrem ersten Match seit den French Open dominierte sie den ersten Satz gegen Fett, musste aber eine schwierige Phase im zweiten Satz überstehen, als Fett kurz davor war, ein Doppelbreak zu erzielen.

Die Topgesetzte erholte sich von dem wackeligen Start in den Satz und gewann fünf Spiele in Folge, wodurch sie ihre Siegesserie auf 36 Matches ausbaute.

