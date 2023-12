Die Open Championship wird wegen des Coronavirus abgesagt, die US Open verschoben

Die Open, eines der vier großen Golfturniere, sollten vom 16. bis 19. Juli im Royal St. George's (Vereinigtes Königreich) ausgetragen werden.

Nach der Absage von Wimbledon in der vergangenen Woche haben die Organisatoren jedoch beschlossen, dass die Veranstaltung nicht mehr durchführbar ist.

"Unsere absolute Priorität ist der Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Fans, Spieler, Offiziellen, Freiwilligen und Mitarbeiter, die an den Open beteiligt sind", sagte Martin Slumbers, Geschäftsführer des R&A (Royal and Ancient), der das Turnier organisiert.

"Diese historische Meisterschaft liegt uns sehr am Herzen und wir haben diese Entscheidung schweren Herzens getroffen. Wir sind uns darüber im Klaren, dass dies für viele Menschen auf der ganzen Welt enttäuschend sein wird, aber wir müssen während dieser Pandemie verantwortungsbewusst handeln, und es ist das Richtige, das wir tun.

"Ich kann allen versichern, dass wir alle Möglichkeiten für die Austragung der Open in diesem Jahr geprüft haben, aber es wird nicht möglich sein."

Das Vereinigte Königreich befindet sich derzeit im Ausnahmezustand, da die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im ganzen Land weiter ansteigt.

Es ist das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass die Open abgesagt wurden, und die 149. Ausgabe des Turniers wird nun im Juli nächsten Jahres im Royal St. George's stattfinden.

Gekaufte Eintrittskarten und Hospitality-Tickets, die im Vorfeld der Veranstaltung erworben wurden, werden auf das nächste Jahr übertragen, während die Organisatoren auch eine vollständige Rückerstattung anbieten.

US Open werden auf September verlegt

Unterdessen wurde am Montag bekannt gegeben, dass die US Open, die ursprünglich vom 18. bis 21. Juni stattfinden sollten, nun vom 17. bis 20. September im New Yorker Winged Foot Golf Club ausgetragen werden.

"Wir hoffen, dass die Verschiebung der Meisterschaft uns die Möglichkeit gibt, Gesundheits- und Sicherheitsprobleme zu entschärfen und uns gleichzeitig die beste Gelegenheit bietet, die US Open in diesem Jahr durchzuführen", sagte Mike Davis, Vorstandsvorsitzender der United States Golf Association.

"Wir sind den Mitgliedern und Mitarbeitern von Winged Foot für ihre Flexibilität und Unterstützung sehr dankbar. Wir sind auch dankbar für die wunderbare Zusammenarbeit zwischen den Profi-Touren und den anderen Majors bei der Arbeit an einem komplizierten Zeitplan."

Wie bei den Open sind bereits gekaufte Eintrittskarten auch für die September-Termine gültig, wobei auch eine Rückerstattung möglich ist.

Die Organisatoren haben auch vorgeschlagen, dass das Masters vom 12. bis 15. November stattfinden soll, nachdem es im letzten Monat verschoben worden war. Ein neuer Termin für die verschobene PGA Championship steht noch nicht fest.

Aleks Klosok von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com