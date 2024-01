Die NFL hat nur noch einen einzigen schwarzen Cheftrainer, nachdem sie sich verpflichtet hat, die Vielfalt zu verbessern

In Culleys einziger Saison als Cheftrainer haben die Texans 4-13 Punkte erzielt, und das ohne den Star-Quarterback Deshaun Watson, der in dieser Saison aufgrund von 22 Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens nicht gespielt hat .

"Ich habe mich heute mit David Culley und Tim Kelly getroffen, um ihnen mitzuteilen, dass wir auf den Positionen des Head Coaches und des Offensive Coordinators eine andere Richtung einschlagen werden", sagte Texans-General Manager Nick Caserio.

"Ich bin zu dieser schwierigen, aber notwendigen Entscheidung gekommen, nachdem ich unseren Football-Betrieb überprüft habe. Ein Wechsel nach einer Saison ist zwar ungewöhnlich, aber wir hatten philosophische Differenzen über die langfristige Richtung und Vision für unser Programm."

Culley ist der zweite schwarze Cheftrainer, der in dieser Woche entlassen wurde, nachdem die Miami Dolphins Brian Flores von seinen Aufgaben entbunden haben. Damit ist Mike Tomlin aus Pittsburgh der einzige verbliebene schwarze Cheftrainer, zusammen mit zwei weiteren farbigen Trainern - Robert Saleh von den New York Jets und Ron Rivera von Washington, wie das Institut für Vielfalt und Ethik im Sport an der Universität von Zentralflorida mitteilte.

In einer Liga mit 32 Teams, in der die Mehrheit der Spieler farbig ist, lenkt dies die Aufmerksamkeit auf die sechs offenen Stellen für Cheftrainer in der NFL, da die Liga seit Jahren unter öffentlichem Druck steht, die Vielfalt in ihren Führungspositionen zu erhöhen.

NFL-Commissioner Roger Goodell selbst kritisierte die letztjährige Einstellungsrunde, bei der von sieben offenen Stellen zwei Minderheitstrainer, Culley und Saleh, eingestellt wurden. Goodell sagte letztes Jahr, das sei nicht das, was wir in Zukunft erwarten.

"Wir wollen, dass unsere NFL-Clubs vielfältig sind", sagte Goodell im Februar. "Head Coaches sind wichtig. Wir haben zwei Minderheitstrainer eingestellt, aber das war nicht das, was wir erwartet haben."

Die Entlassung von Culley erfolgte zwei Tage, nachdem ein anderer hochrangiger NFL-Beamter - Executive Vice President of Football Operations Troy Vincent - gegenüber der Washington Post erklärt hatte, er sehe eine Doppelmoral, wenn es darum gehe, dass NFL- oder College-Teams schwarze Trainer nach kurzen Amtszeiten oder erfolgreichen Saisons entlassen.

Vincent, der selbst schwarz ist, erwähnte Tony Dungy, den die Buccaneers nach der Saison 2001 feuerten, nachdem er in sechs Spielzeiten eine Bilanz von 54-42 Punkten in der regulären Saison erzielt hatte, einschließlich der Gewinnsaison in seinen letzten drei Jahren. Er verwies auch auf Jim Caldwell, den die Lions nach der regulären Saison 2017 entließen, nachdem sie in vier Jahren drei Siege eingefahren hatten - und das bei einem Verein, der in den 13 Jahren davor nur eine einzige Gewinnsaison hatte.

Vincent erwähnte auch Steve Wilks, den die Cardinals vor ein paar Jahren nach nur einer Saison entlassen haben, allerdings mit einer Bilanz von 3-13.

"Es wird mit zweierlei Maß gemessen", sagte Vincent der Post. "Ich glaube nicht, dass das etwas ist, wovor wir zurückschrecken sollten. Aber das gehört alles zu den Dingen, die wir im System in Ordnung bringen müssen.

"Wir wollen alle in die Pflicht nehmen, warum bekommt einer, sagen wir mal, den Vorteil des Zweifels, um aufbauen zu können oder Beulen und blaue Flecken in diesem Prozess, ein Franchise umzukrempeln, zu ertragen, während anderen dieser Spielraum nicht gewährt wird? ... Wir sehen das auf College-Ebene. Und wir haben das in der Geschichte auf der (professionellen) Ebene gesehen."

Neben den Texans und den Dolphins sind die Bears, die Broncos, die Giants und die Vikings die Teams, bei denen der Posten des Cheftrainers derzeit unbesetzt ist.

Die NFL hat erklärt, dass sie nach jahrelanger Kritik versucht, die Vielfalt in den Reihen der Cheftrainer zu erhöhen.

Im Jahr 2003 führte die Liga die Rooney Rule ein, die von den Teams verlangt, dass sie bei der Besetzung von Cheftrainerposten mindestens einen "vielfältigen" Kandidaten interviewen. Im Jahr 2009 wurde die Rooney-Regel auf die Posten des General Managers und gleichwertige Positionen im Front Office ausgeweitet. Im Jahr 2020 erweiterte die Liga die Regel , um zusätzliche Gespräche zu verlangen.

Und Ende desselben Jahres verabschiedete die NFL einen Beschluss, wonach Teams mit zusätzlichen Draft Picks für die Entwicklung von Trainern aus Minderheiten belohnt würden.

Nach Angaben des Instituts waren Culley und Flores zwei von fünf schwarzen Cheftrainern, die in den letzten fünf Jahren in Vollzeit eingestellt wurden. Die anderen waren Anthony Lynn (Chargers, 2017-2020), Vance Joseph (Broncos, 2017-2018) und Wilks (Cardinals, 2018).

Sechs weitere wurden seit 2010 als Vollzeittrainer eingestellt: Hue Jackson (Raiders, 2011, und Browns, 2016-2018); Leslie Frazier (Vikings, 2011-2013); Romeo Crennell (Chiefs, 2012-2013, nachdem er zehn Jahre zuvor die Browns gecoacht hatte); Lovie Smith (Buccaneers, 2014-2016, nachdem er die Bears gecoacht hatte); Caldwell (Lions 2014-2017, nachdem er die Colts gecoacht hatte); und Todd Bowles (Jets, 2015-2018).

Von den Spielern der Liga in dieser Saison waren 58 % schwarz und fast 10 % identifizierten sich mit zwei oder mehr Rassen, während 25 % weiß waren, so das Institut.

Culley sagt, er habe "jede Minute geliebt

Der 66-jährige Culley war zum ersten Mal Cheftrainer, nachdem er mehr als 27 Jahre als NFL-Assistent und 16 Jahre als College-Assistent tätig war. Er wurde letztes Jahr von den Baltimore Ravens eingestellt, wo er zwei Jahre lang als Assistant Head Coach, Passing Game Coordinator und Wide Receivers Coach tätig war.

Culleys Aufgabe bei den Texans sah von Anfang an wie ein steiniger Weg aus.

Watson hatte bereits vor der Einstellung von Culley um einen Wechsel gebeten, und der Star-Defensive Lineman und Pfeiler der Organisation, J.J. Watt, wurde nur wenige Wochen später entlassen.

Doch trotz der Turbulenzen, in denen sich das Team befand, gelang es Culley, seine Spieler zu motivieren, und die Texaner schienen über sich hinauszuwachsen.

"Wir sind Coach Culley dankbar, dass er uns durch eine schwierige Saison geführt hat, aber es liegt in meiner Verantwortung, Entscheidungen zu treffen, die meiner Meinung nach das Beste für unsere Organisation sind", sagte Caserio. "Die Suche nach dem nächsten Coach der Houston Texans wird sofort beginnen."

In einer Erklärung, in der seine Entlassung bekannt gegeben wurde, sagte Culley, er habe "jede Minute" als Head Coach der Texans geliebt.

"Ich danke den Spielern und Trainern, dass sie mit mir durch die Höhen und Tiefen unserer Saison durchgehalten haben", sagte er.

"Ich bin enttäuscht, dass wir nicht mehr Spiele gewonnen haben und dass ich nicht die Chance haben werde, die Lektionen, die ich gelernt habe, zu verbessern, aber ich verstehe vollkommen, dass dies ein Geschäft ist, bei dem es um den Profit geht, und ich habe nicht genug getan. Ich möchte mich bei der McNair-Familie und Nick Caserio dafür bedanken, dass sie mir diese Chance gegeben haben, und ich bin für immer dankbar für diese Erfahrung.

"Ich wünsche diesem Team und dieser Organisation das Beste, sie bauen ein besonderes Programm auf und ich glaube wirklich, dass die Zukunft für die Texans-Fans rosig ist."

Culley ist der sechste Cheftrainer, der nach Abschluss der Saison 2021 entlassen wird, nachdem Flores von den Dolphins, Mike Zimmer von den Minnesota Vikings, Vic Fangio von den Denver Broncos, Joe Judge von den New York Giants und Matt Nagy von den Chicago Bears entlassen wurden.

Berichtigung: Dieser Artikel wurde mit dem richtigen Namen des NFL-Teams aus Minnesota aktualisiert.

Leah Asmelash von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

