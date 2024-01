Die Mutter des US-Fußballstars sagt, sie habe die Anschuldigungen gegen den Trainer der Herren-Nationalmannschaft Gregg Berhalter gemeldet

Reyna sagt, sie habe den Sportdirektor des US-Fußballverbandes (USSF), Earnie Stewart, am 11. Dezember während der Weltmeisterschaft 2022 in Katar über den Vorfall informiert.

In einer Erklärung, die von ESPN und Fox Sports erhalten wurde, erklärte Reyna: "Ich habe Earnie gesagt, dass ich es besonders unfair finde, dass Gio, der sich für sein unreifes Verhalten in Bezug auf seine Spielzeit entschuldigt hat, immer noch durch den Dreck gezogen wird, während Gregg um Vergebung für etwas viel Schlimmeres im gleichen Alter gebeten und diese auch erhalten hat."

Reyna bezog sich damit auf den jüngsten Streit ihres Sohnes Gio mit Berhalter.

Gio Reyna, einer der talentiertesten jungen Spieler im USMNT-Kader, der im Alter von nur 20 Jahren bereits fast 100 Spiele für Borussia Dortmund absolviert hat, spielte in Katar eine unerwartet geringe Rolle, da er nicht in der Startelf stand und nur zweimal eingewechselt wurde.

Berhalter war im Vorfeld des Turniers von Reynas Leistung enttäuscht und erwog mehreren Berichten zufolge, ihn zur Mitte des Turniers nach Hause zu schicken.

Am Dienstag gab die USMNT bekannt, dass sie ein juristisches Team beauftragt hat, gegen Berhalter wegen des Vorwurfs des unangemessenen Verhaltens zu ermitteln.

Berhalter gab am Dienstag über seinen Twitter-Account eine Erklärung ab, die von dem Cheftrainer und seiner Frau Rosalind unterzeichnet wurde. Berhalter beschrieb den gewalttätigen Moment von 1991, den Danielle Reyna nach eigenen Angaben bei US Soccer gemeldet hat.

Berhalter sagte, er habe seine damalige Freundin, jetzt Ehefrau, getreten. Er beschrieb es als einen "beschämenden Moment", den er "bis zum heutigen Tag bereut".

Der Fußballtrainer, der die US-Mannschaft in Katar leitete, sagte, jemand habe US Soccer während der Weltmeisterschaft 2022 in Katar kontaktiert und gedroht, "mich zu Fall zu bringen". Berhalter nannte Danielle Reyna in der gemeinsamen Erklärung nicht namentlich.

"Menschen können Fehler machen und aus ihnen lernen; Menschen können auch für ihre Fehler vergeben werden", schrieb Berhalter in der gemeinsamen Erklärung. "Glücklicherweise hat Rosalind mir vergeben.

"Die Absicht dieser Erklärung ist es, Transparenz zu schaffen und zu bekräftigen, dass eine einzige schlechte Entscheidung eines Teenagers ihn nicht unbedingt für den Rest seines Lebens definiert. Wir werden uns nicht vor dieser Tatsache verstecken. Das haben wir damals nicht getan, und das werden wir auch jetzt nicht tun."

Berhalter sagte, dass er und seine Frau bei den laufenden Ermittlungen zu den Vorwürfen kooperiert haben.

"Wir nutzen diese Gelegenheit, um mitzuteilen, was uns geprägt hat und wie sehr wir in den vergangenen 31 Jahren daran gewachsen sind und daraus gelernt haben", heißt es in der Erklärung abschließend.

US Soccer hat nach eigenen Angaben im vergangenen Monat eine "umfassende Überprüfung" des Männerprogramms eingeleitet.

Am Mittwoch gab Stewart bekannt, dass Anthony Hudson als Interimstrainer der Herren-Nationalmannschaft fungieren wird, während die Organisation ihr Programm überprüft.

Berhalters Zukunft bei US Soccer bleibt ungewiss. Er wurde im Dezember 2018 in diese Position berufen.

Am Mittwoch sagte US Soccer: "In der Vergangenheit hat die übliche Überprüfung der letzten vier Jahre des gesamten Programms nach einer Weltmeisterschaft im Sommer begonnen, weit vor dem Auslaufen eines Vertrags zum Jahresende.

"Der einzigartige Zeitpunkt der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar im November und Dezember hat die Zeit, die dem Verband für eine angemessene Bewertung vor dem Ende des Vertrags des Cheftrainers zur Verfügung steht, erheblich reduziert."

