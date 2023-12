Die Kraft hinter Marc Marquez' MotoGP-Thron

Marquez hat in seiner relativ kurzen Karriere einen Rekord nach dem anderen gebrochen und neu definiert, was im Sattel einer millionenschweren MotoGP-Maschine möglich ist.

Während der gesamten Zeit, die der 26-jährige Katalane in der Königsklasse verbracht hat, war Hernandez sein Schatten. An jedem MotoGP-Wochenende ist der freundliche 44-Jährige dabei, mit einem Klemmbrett in der Hand, flüstert Marquez Ratschläge ins Ohr und lenkt die intensive Aktivität in der Garage um ihn herum. Die beiden scheinen unzertrennlich zu sein; Freunde mit einem unzerstörbaren Band.

Marquez selbst spricht mit offensichtlicher Zuneigung für seinen spanischen Kollegen. "Ich habe 2011 angefangen, mit ihm zu arbeiten", erzählt der mehrfache Weltmeister gegenüber CNN Sport. "Natürlich gab es in dieser Zeit tolle und schlechte Momente, aber er ist nicht mein Chefmechaniker, sondern mein Freund."

Wie eine Ehe

Aber die meisten Freunde müssen nicht die Rolle des guten und des bösen Bullen als Chefingenieur eines Weltmeisters spielen.

"Die Sache ist die, dass man seine persönliche Beziehung trennen muss", sagt Hernandez gegenüber CNN Sport.

"Wenn ich anfange, möchte ich nicht mit dem Fahrer befreundet sein, denn das ist ein Job, wir befinden uns in einer professionellen Welt. Ob man nun ein guter Freund ist oder nicht, wenn man mit einem Champion oder einem anderen Fahrer zusammen ist, wollen sie das Ergebnis.

Persönlichkeit zähle nichts, sagt er: "Du kannst nett sein, ein lustiger Kerl, aber am Ende, wenn du deinen Job nicht gut machst...", Hernandez lächelt, pfeift und macht eine Geste mit seinem Daumen, "bist du raus."

Der Teamchef ist so großzügig, Marquez für die besondere Verbindung der beiden zu danken.

"Man kann mit einem Fahrer 10 Jahre lang zusammen sein und nie ein Freund sein, die Beziehung ist nur professionell. Mit Marc ist das anders", sagt Hernandez.

"Aber das heißt nicht, dass alles in Ordnung ist, wenn wir arbeiten; oft streiten wir, oft suchen wir nach dem besten Weg, etwas zu tun, und oft sind wir uns nicht einig ... aber das ist Teil des Jobs."

Der Journalist David Emmett, eine der herausragenden Stimmen im MotoGP-Paddock und Herausgeber der einflussreichen MotoMatters-Seite, hat die Beziehung zwischen Hernandez und Marquez aufblühen sehen.

"Es ist wirklich wie eine erfolgreiche Ehe", sagte Emmett gegenüber CNN Sport. "Marc vertraut Santi, und Santi ist offen für Marcs Ideen. Sie verbringen jeden Tag Stunden damit, Daten zu studieren und darüber zu diskutieren, wie sie jeden Aspekt des Rennsports verbessern können, sowohl auf der Rennstrecke als auch zu Hause.

"Sie gewinnen zusammen und sie verlieren zusammen, sie nehmen Lob und Tadel gemeinsam an."

Das Rennfieber

Hernandez wurde in die Welt der Technik hineingeboren - sein Vater arbeitete als Mechaniker - und fuhr schon als Kind Rollerrennen. Sein Bruder fuhr in der spanischen Meisterschaft, aber der junge Hernandez interessierte sich mehr für Fußball als für die MotoGP. Es ist auffällig, wie oft er Fußball als Analogie für seine Arbeit verwendet.

Nach und nach wurde er vom Motorradfieber gepackt. Dann, als Teenager, hatte er Glück.

Während er eine Ausbildung zum Mechaniker absolvierte und in einer Werkstatt arbeitete, bot sich ihm die Gelegenheit, beim legendären Fahrwerkshersteller Showa zu arbeiten.

"Sie brauchten einen jungen Mann für eine Ausbildung, der ihnen alles über Fahrwerke beibringen sollte, und ich hatte das Glück, dass ich einige Leute kannte, die in der Weltmeisterschaft arbeiteten, und sie gaben mir die Chance. Und jetzt bin ich hier."

Der MotoGP-Kalender ist ein hartes Stück Arbeit. Mit 19 Rennen auf fünf Kontinenten legen die Teams im Laufe einer Saison mehr als 76.000 Meilen (123 Kilometer) zurück.

Das ist genug, um jeden zu belasten, und Hernandez gibt zu, dass es hart sein kann.

"Ich habe eine Tochter, sie lebt in London, ich bin in Barcelona; aber es ist nicht nur meine Tochter, ich habe meinen Partner, meinen Vater, meinen Bruder, meine Onkel, die ganze Familie, man braucht das."

Zwischen den Rennen versucht der in Barcelona lebende Hernandez, so oft wie möglich nach Hause zu kommen, aber das ist nicht immer möglich.

"Es kommt darauf an: Bei den letzten drei Rennen der Saison, zum Beispiel in Asien, geht man nach vorne, weil man drei Wochen am Stück weg ist", erklärt er.

"Im Moment ziehe ich es vor, zwischen den Rennen nach Hause zu fahren, auch wenn es nur für eine Woche oder fünf Tage ist. Als ich jünger war, wollte ich natürlich bleiben, weil alles neu ist, aber nach 22 Jahren nicht mehr so sehr."

Keine Ruhepause

Selbst in der Nebensaison gibt es kaum eine Verschnaufpause.

Im November stehen ein Test nach der Saison, eine Analyse der Leistungen des Teams sowie eine Einweisung der japanischen Ingenieure zur Vorbereitung auf die nächste Meisterschaft an.

Aber, so Hernandez, Ruhe ist lebenswichtig.

"Es ist wie bei den Fahrern", sagt er. "Sie müssen aufhören, sie können nicht jeden Tag ins Fitnessstudio gehen und sich körperlich fit halten, denn sie müssen sich auch erholen.

"Ich auch - man muss abschalten, ich meine, zwei oder drei Wochen nehmen, mit der Familie, mit Freunden genießen, denn dieser Job ist ein solches Opfer, weil man nichts mit Freunden oder der Familie macht, deshalb ist diese Zeit sehr wichtig, um die Batterien wieder aufzuladen."

Die Ära Marquez war eine goldene Ära für Honda, und der Hersteller dominiert den Sport. Aber der Erfolg, erklärt Hernandez, erhöht nur den Druck.

"Es ist wie im Fußball, wenn du in einem Team bist, das die Liga, die Meisterschaft, die Europaliga und alles andere gewinnen muss, ist es eine Katastrophe, wenn du nichts gewinnst.

"Hier ist es das Gleiche. Wenn du mit einem Fahrer wie Marc zusammenarbeitest, denkst du jedes Jahr zu Beginn der Saison daran, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, und nicht daran, unter die ersten fünf zu kommen. Jedes Mal, wenn du dein Ziel nicht erreichst, ist das kein gutes Ergebnis."

Der Druck zu gewinnen

Hernandez glaubt, dass es nach einem Rennen wichtig ist, das Ergebnis im Kontext zu sehen, aber er sagt auch, dass der Druck wichtig ist.

"Natürlich muss man nach dem Rennen das Gesamtbild betrachten, denn es können viele Dinge passieren, vielleicht wird man Dritter, aber das ist ganz gut, denn vielleicht gibt es viele Stürze, oder eine Verletzung, viele Dinge.

"Aber wenn man mit einem Fahrer wie Marc zusammen ist, gibt es nur ein Ziel: zu gewinnen. Aber in dem Moment, in dem ich diesen Druck nicht spüre, muss ich nach Hause gehen, ich kann nicht hier sein."

Zweiradrennen werden von Natur aus stark vom Wetter beeinflusst. Beim MotoGP of the Americas in Austin im April waren die Teams an verschiedenen Tagen mit nassen, trockenen und windigen Bedingungen konfrontiert.

Was passiert also, wenn eine Crew mit einer solchen Wettervorhersage konfrontiert wird?

"Nun, ja, man sagt 'f***'", lacht Hernandez. "Die Sache ist die, dass das Motorrad nie perfekt ist. Man will immer besser, besser, besser werden, und selbst wenn man 10 Tage Zeit hat, braucht man einen mehr.

"So ist es auch an einem Rennwochenende. Wenn morgen vielleicht alle Sessions im Nassen stattfinden und der Sonntag trocken ist, hat man nur zwei Sessions, um die Motorradabstimmung zu verbessern.

"Man muss sich auf das Wetter einstellen und vielleicht heute ein paar Dinge opfern, um bereit zu sein, und sich auf die wichtigsten Dinge konzentrieren, wie die Reifen, das Set-up des Motorrads, so dass man vielleicht nicht in der besten Verfassung ankommt, aber die beste Vorstellung davon hat, was wir am Sonntag tun können."

Bei jedem Rennwochenende ist Teamwork der Schlüssel, erklärt Hernandez.

"Mein Job, meine Position, ist ein bisschen wie der des Trainers im Fußball, aber um den Trainer herum sind viele Leute, die sehr hart arbeiten, und ohne das ist es unmöglich.

"Ein Typ wie ich ist das Gesicht, aber in diesem Moment steht jeder Mechaniker unter Druck. Sie müssen das Motorrad schnell zusammenbauen, sie dürfen keinen Fehler machen. Sie müssen das Motorrad vorbereiten oder reparieren oder im letzten Moment einen Reifen wechseln."

Die Rolle des Teamchefs ist laut Emmett für den potenziellen Erfolg eines Teams absolut entscheidend.

"Man kann gar nicht genug betonen, wie wichtig die Rolle von Santi Hernandez ist. Ein großartiger Teamchef kann dem Fahrer zuhören, wie sich das Motorrad anfühlt und wie es reagiert, und dies in technische Änderungen umsetzen, um das Motorrad schneller zu machen. Das erfordert Vertrauen, Kommunikation und eine sehr starke Beziehung."

Marquez sagt, dass die Beziehung über die Technik hinausgeht. "Natürlich sprechen wir über technische Dinge, aber er hilft mir auch in mentalen Dingen, über das Leben, und diese professionelle Beziehung wird zu einer sehr freundschaftlichen Beziehung."

Berühmtheit

Hernandez macht im MotoGP-Fahrerlager eine unverwechselbare Figur, aber - trotz einiger sanfter Sticheleien von Hondas Pressesprecher während des CNN Sport-Interviews - besteht er darauf, dass sein Ruhm auf die Strecke beschränkt ist.

"Auf der Rennstrecke natürlich, ich meine, die Leute, die an die Strecke kommen, verfolgen die MotoGP und wenn du Marc folgst oder anderen Fahrern folgst... du kennst das Team... sie kommen auf dich zu", sagt er.

"Dann zu Hause, vielleicht gehst du einmal in ein Restaurant und jemand kommt auf dich zu und sieht sich die MotoGP an und sagt 'ah, du arbeitest mit Marc' und so weiter.

"Ich bin nicht der Star, wir sind ein Team und wir müssen in dieselbe Richtung arbeiten. Es ist wie ich sage, ich bin die Person, die jeder kennt, und die Leute denken, ich mache alles. Aber ohne all die anderen Leute, ich meine die Ingenieure im Hintergrund und viele andere Leute, bin ich nichts."

Sogar nach 22 Jahren im Fahrerlager und mit einem zermürbenden Zeitplan, der jeden an seine Grenzen bringen würde, sagt Hernandez, dass ein Leben außerhalb der MotoGP undenkbar ist.

"Das ist wie eine Droge", lacht er. "Ich bin komplett, wie soll ich es auf Englisch sagen ... süchtig. Jetzt ist es so, dass ich ins Krankenhaus gehen müsste, um diese Sucht zu nehmen. Aber im Moment denke ich nicht daran."

Was auch immer die Zukunft bringt, Marquez sagt CNN Sport, dass die Beziehung zu Hernandez weiterbestehen wird. "Wenn ich jetzt aufhöre, Rennen zu fahren, wird er einer meiner besten Freunde in meinem Leben sein."

Quelle: edition.cnn.com