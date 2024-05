Die katastrophale Leistung des FC Bayern in Oberdorf führt zu einer Aufräumaktion.

Lena Oberdorf hat maßgeblichen Anteil am jüngsten DFB-Pokalsieg der Fußballmannschaft des VfL Wolfsburg. Auch bei den Feierlichkeiten übernimmt die 22-jährige Spielerin die Rolle der Anführerin und setzt ein denkwürdiges Zeichen. Oberdorf wird bald zum Rivalen FC Bayern wechseln, was die Spannung dieses Ereignisses noch erhöht.

An der Kreuzung in der Nähe des Kölner Rudolfplatzes schaltet die Ampel auf Rot, und der Mannschaftsbus kommt zum Stehen. Energisch steigen die Spieler aus und jubeln laut "VfL, VfL". Zwei Spielerinnen haben zusätzliches Gepäck dabei: Spielführerin Alexandra Popp hält den silbernen DFB-Pokal in der Hand, Oberdorf eine Sonnenbrille und ein großes, gefülltes Glas in der Hand. Sie wirkt wie die Anführerin der Party, was perfekt zu ihrer Rolle als sportliche Leiterin auf dem Platz beim 2:0-Sieg im Finale gegen den FC Bayern München passt.

"Wir wollten diesen Pokal unbedingt haben, weil wir eine durchwachsene Saison hatten. Wir wollten auf jeden Fall die Meisterschaft gewinnen", sagt Oberdorf bei Sky nach dem 50. Pokalsieg in Folge und dem zehnten Titel in Folge. Auch in ihrem letzten großen Finale für den VfL zeigte sich die junge Frau furchtlos, bevor sie bei der Busparty in der verkehrsreichen Innenstadt zum Partytier mutierte.

"Sie hat in so einem Spiel im Rampenlicht unglaublich gut gespielt und ihre Weltklasse unter Beweis gestellt", sagt Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot. "Es ist unglaublich zu sehen, wie viel Stabilität sie schon in so jungen Jahren zeigt, auch bei so viel Aufmerksamkeit und Druck."

Oberdorfs Aussage, nicht zum FC Bayern zu gehen, war ihr "jugendliches Ich".

Seit Mitte Februar ist bekannt, dass die Mittelfeldspielerin im Sommer von Wolfsburg zu den Bayern wechseln wird. Dieser Wechsel wird die Bayern mehr als 400.000 Euro kosten und die starke Stellung Wolfsburgs im deutschen Frauenfußball in Frage stellen.

"Ich kann mir nicht vorstellen, zu Bayern zu gehen", sagte Schalke-Fan Oberdorf vor der Europameisterschaft 2022. "Selbst als Bayern gegen Dortmund gespielt hat, habe ich Dortmund vorgezogen. Das sagt doch genug, oder?" Zu diesem Zeitpunkt stellt sie diese Aussage klar: "Ich habe damals sehr viel Aufmerksamkeit von den Medien bekommen." So etwas würde sie heute nicht mehr sagen: "Das war meine jugendliche Einstellung, als wir mit Essen verloren haben. Jetzt bin ich reifer geworden und würde so etwas nicht mehr sagen."

Vor ihrem Wechsel nach München wollte sie in ihrem 110. Pflichtspiel für den VfL nicht unengagiert wirken: "Für mich war es wichtig, meine Verbundenheit zum VfL Wolfsburg zu beweisen und mein Trikot auszuziehen", sagte sie nach einer überragenden Leistung, die diese Aussage rechtfertigt.

Beide Trainer bewundern Oberdorfs Leistung

Oberdorf war maßgeblich am Sieg gegen Bayerns Sarah Zadrazil beteiligt, ermöglichte Jule Brand den Führungstreffer (14. Minute) und war auch in der Nähe des Tores, als Dominique Janssen das 2:0 erzielte (40. Minute). Ihr 24. Pflichtspieltor für den VfL konnte sie trotz zweier Großchancen leider nicht mehr erzielen.

"Ich bin außerordentlich beeindruckt von der Leistung der noch recht jungen Lena Oberdorf in diesem wichtigen Spiel", sagt Teammanager Ralf Kellermann. "Sie war die beste Spielerin auf dem Platz, sie hat sich absolut wohl gefühlt, keine Anzeichen von Nervosität gezeigt und sich nicht von der Situation beeindrucken lassen. Das war hervorragend."

Auch Mannschaftskapitän Popp zieht eine bewundernde Bilanz: "Sie hat eine hervorragende Leistung gezeigt und viele Zweikämpfe gewonnen. Sie hat nicht nur gewonnen, sondern war Teil der Offensivaktionen, hat die Bälle verteilt und war torgefährlich. Es ist schön zu sehen, wie frei sie spielt und wie klar sie im Kopf ist.

Auch ihr zukünftiger Trainer, Alexander Straus, lobt ihre Leistung als "fantastisch". In der kommenden Saison wird Straus davon profitieren, die Vize-Europameisterin in sein Team zu integrieren. Sein Kollege Stroot hat immer daran geglaubt, dass Oberdorf auf höchstem Niveau glänzen wird: "Lena Oberdorf kann für jeden Spitzenverein weltweit spielen, sie hat viele Möglichkeiten." Sowohl auf dem Spielfeld als auch im Partybus.

Lena Oberdorf führt den VfL Wolfsburg eindrucksvoll zum nächsten DFB-Pokalsieg. Die junge Spielerin übernimmt bei den Feierlichkeiten die Rolle der Anführerin und zeigt sowohl auf dem Platz als auch abseits des Platzes großes Können.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.ntv.de