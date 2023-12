Die Fußballer spielen eine "obszöne" Anzahl von Spielen. Wird eine Weltmeisterschaft alle zwei Jahre die Situation noch schlimmer machen?

In einer neuen Studie der Spielergewerkschaft FIFPro, die weltweit mehr als 65.000 Fußballer vertritt, wurde festgestellt, dass der portugiesische Star - der auch ein fester Bestandteil seiner Nationalmannschaft ist - "zu einem der am meisten 'überbeanspruchten' Spieler im Weltfußball geworden ist".

Sogar United-Manager Ole Gunnar Solskjaer gab in einem Interview mit ESPN zu, dass er Fernandes - der in der vergangenen Saison 58 Mal für United auf dem zweiten Platz der Premier League und im Finale der Europa League stand - vielleicht "überstrapaziert" hat, aber er betonte, dass dies daran lag, dass er "so wichtig für uns ist".

In dieser Saison sieht es nicht anders aus, und da United noch in drei Wettbewerben antritt und Fernandes in der WM-Qualifikation für Portugal zum Einsatz kommt, könnte der 27-Jährige bei vorsichtiger Schätzung in 60 Spielen zum Einsatz kommen.

Aber das ist bei weitem kein Problem, das nur Fernandes und United betrifft.

Schon seit einigen Jahren wird über den zermürbenden Terminkalender des Fußballs und die physische und psychische Belastung der Spieler diskutiert.

Dieses Problem hat sich durch die Coronavirus-Pandemie noch verschärft, da die Ligen auf der ganzen Welt damit zu kämpfen hatten, verkürzte Spielzeiten zu absolvieren, bevor sie fast sofort mit der nächsten Saison beginnen konnten.

Hinzu kommt der aktuelle internationale Terminkalender, in dem die Konföderationen aufgrund von Spielabsagen wegen der Pandemie mehr Spiele als je zuvor unterbringen müssen, so dass die Spieler in der Weltspitze die schlimmste Terminüberlastung ihrer Karriere erleben.

Eine obszöne Anzahl von Spielen

Es sind nicht nur die übermäßig vielen Spielminuten pro Woche, die den Fußballstars zu schaffen machen. Es sind auch die langen internationalen Flüge durch mehrere Zeitzonen, die vor allem für diejenigen ein Problem darstellen, die von Europa nach Südamerika und Asien reisen, um dort internationale Einsätze zu absolvieren.

Ab 2024 wird der Fußball einen neuen Kalender brauchen, da das derzeitige Format ausläuft. Statt jedoch die Anzahl der Spiele zu reduzieren, um ein Ausbrennen der Spieler zu verhindern, würden die Fußballer nach den aktuellen Vorschlägen möglicherweise mehr Spiele sowohl auf Vereins- als auch auf internationaler Ebene bestreiten.

Grund dafür sind die von der UEFA, dem Dachverband des europäischen Fußballs, vorgeschlagene Erweiterung der Champions League, die zu 100 zusätzlichen Spielen pro Saison führen würde, und die Pläne des Weltfußballverbands FIFA, alle zwei statt vier Jahre eine Weltmeisterschaft auszurichten.

Darren Burgess, ein Leistungstrainer, der zuvor bei Liverpool und Arsenal tätig war, erinnert sich an seine Zeit bei den Gunners, als es darum ging, die Arbeitsbelastung der Spieler zu bewältigen.

"In meiner letzten Rolle bei Arsenal, wo wir in mehreren Jahren das Europa-League-Halbfinale und dann das Europa-League-Finale erreichten, einschließlich eines Carling-Cup-Finales, haben wir einfach eine obszöne Anzahl von Spielen bestritten", so Burgess.

Während die UEFA und die Europäische Klubvereinigung (ECA) die FIFA für ihre Pläne kritisiert haben, wurde die UEFA selbst von führenden Funktionären der größten europäischen Ligen wegen ihrer eigenen Vorschläge kritisiert.

Die FIFPro meint, dass die Fußballverbände das Gesamtbild sehen müssen, wenn es um das Burnout von Spielern geht.

"Was ich recht interessant finde, ist, dass unsere Argumente immer von den anderen Interessengruppen vorgebracht werden, wenn jemand einen Vorschlag macht", sagte FIFPro-Generalsekretär Jonas Baer Hoffmann.

"Wann braucht man also mehr Champions-League-Spiele, und dann heißt es plötzlich: 'Na ja, die Spieler spielen zu viel', sagen die Ligen und sagen die FIFA. Wenn man eine zweite Weltmeisterschaft will, 'oh, die Spieler spielen zu viel', sagt die UEFA.

"Nun, ich denke, wenn man sie mit diesem Argument zur Rechenschaft zieht, muss man sie irgendwann zwingen, es auch gegen sich selbst zu verwenden.

Der frühere Arsenal-Manager Arsene Wenger, der sich als eine der führenden Stimmen der FIFA für eine alle zwei Jahre stattfindende Weltmeisterschaft einsetzt, hat bereits früher betont, dass man sich "sehr bewusst" sei, die Zahl der Spiele für die Spieler nicht zu erhöhen.

"Was für mich am wichtigsten ist, sind aussagekräftigere Spiele", sagte er kürzlich, als er seinen Vorschlag "Fußball für morgen" vorstellte. "Wir wollen den Fans geben, was sie heute verlangen, und das sind wichtige Spiele. Wir wollen dieser Erwartung gerecht werden.

"Es gibt 20 % Nationalmannschaftsfußball und 80 % Vereinsfußball, und wir wollen dieses Gleichgewicht beibehalten, aber wir wollen es effizienter gestalten.

"Das bedeutet, dass wir den Nationalmannschaftsfußball neu gruppieren und die Zahl der Qualifikationsspiele reduzieren, die Verweildauer der Spieler bei ihren Vereinen verlängern und jedes Jahr eine garantierte Ruhezeit für die Spieler einführen wollen."

Einfach unhaltbar

Baer-Hoffmann sprach bei einem von der FIFPro organisierten Rundtischgespräch, bei dem die Gewerkschaft einen neuen Plan vorschlug, der vorsieht, dass die Spieler während der Saison geplante, obligatorische Pausen einlegen, um ihre körperliche und geistige Gesundheit zu schützen.

Der Vorschlag geht auf einen FIFPro-Bericht zurück, aus dem hervorgeht, dass die Fußballer derzeit eine alarmierende Anzahl von Minuten in der so genannten "kritischen Zone" spielen, d. h. mindestens 45 Minuten in Spielen, zwischen denen weniger als fünf Tage Pause liegen.

Laut FIFPro kann eine übermäßige Anzahl von Spielminuten in dieser kritischen Zone das Verletzungsrisiko eines Spielers stark erhöhen und sogar seine Karriere verkürzen.

Je nach Regelmäßigkeit dieser Zwangspausen - ob Fußballer nach nur drei oder fünf aufeinander folgenden Spielen in der kritischen Zone pausieren müssen - können Spieler zwischen zwei und acht Spiele pro Saison verpassen, sowohl auf Vereins- als auch auf Länderspielebene.

Auch wenn dies für viele Fußballfans radikal klingen mag, werden ähnliche Konzepte häufig in anderen Sportarten angewandt.

In der NBA zum Beispiel, wo die Spieler während einer Saison mit 82 Spielen regelmäßig an zwei aufeinanderfolgenden Abenden und an jedem zweiten Abend spielen, haben die Stars der Franchise üblicherweise Ruhezeiten in ihre Saison eingeplant, die meist als Belastungsmanagement bezeichnet werden.

Der FIFPro-Bericht basiert auf den Daten von rund 40.000 Einsätzen einer Stichprobe von 265 männlichen Spielern aus 44 Ligen zwischen Juni 2018 und August 2021 und besagt, dass diese obligatorischen Pausen in der Mitte der Saison den Spielern und Teams langfristig zugutekommen werden.

Bei den Spielern, die sowohl im Verein als auch auf internationaler Ebene zum Einsatz kamen, wurden dem Bericht zufolge in der vergangenen Saison 67 % der Spielminuten in der kritischen Zone absolviert, während es in den beiden vorangegangenen Spielzeiten jeweils 61 % waren.

Im Fall von Fernandes fiel der Mittelfeldspieler zwischen November 2020 und April 2021 nie unter 67 % und lag regelmäßig bei oder nahe 100 %.

"Wir sehen, dass diese hohe Arbeitsbelastung über eine Reihe von Indikatoren hinweg, sei es durch Doppelspiele oder Reisen, für den Spieler, aber auch für das Spiel und die Wettbewerbe einfach untragbar ist", sagte Alexander Bielefeld, FIFPro Head of Global Policy.

"Die Frage ist also wirklich, wie man das intelligent regulieren kann. Der Bericht schlägt keine Lösungen für die Regulierung selbst vor, sondern geht davon aus, dass intelligentes Management und intelligentes Coaching ausreichen.

Bielefeld sagt, dass derzeit der Druck auf alle Beteiligten im Fußball zu hoch ist, konstant gute Ergebnisse zu erzielen, als dass sie in der Lage wären, bei bestimmten Spielen auf Starspieler zu verzichten, meint aber, dass es wichtig ist, das Gespräch noch vor dem neuen Kalender zu beginnen.

Wie würde ein Manager oder Cheftrainer reagieren, wenn er erfährt, dass sein Starspieler das nächste Spiel aussetzen muss? Wie würde ein Fan reagieren, der nach Paris gereist ist, um Lionel Messi zu sehen, oder nach Manchester, um Cristiano Ronaldo zu sehen, nachdem er Hunderte, manchmal Tausende von Dollar ausgegeben hat, um seinen Lieblingsspieler zu sehen?

Burgess ist der Meinung, dass eine echte Vorausplanung vor Beginn der Saison diese Probleme weitgehend ausräumen könnte.

"Ein Teil meiner Aufgabe mit [Arsene] Wenger und [Unai] Emery, den Trainern der beiden Spielzeiten, bestand darin, mit ihnen über genau dieses Thema zu sprechen, über Planung und über diese Spieler", sagte er. "Einige Spieler können spielen, andere können nicht spielen.

"Wenn diese Regeln also zu Beginn der Saison festgelegt werden, können der Leistungstrainer, der Arzt, der Trainer und der Fan verstehen, dass dies getan wird, um die Leistung zu fördern und die Spieler zu schützen, so dass die Spieler in den wichtigsten Spielen optimal eingesetzt werden können.

"Solange es diese Richtlinien gibt, kann man also planen."

Quelle: edition.cnn.com