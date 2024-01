Die fünftplatzierte Kiki Bertens verlässt nach ihrem Sieg bei den French Open den Platz im Rollstuhl

Bertens kämpfte im Verlauf des letzten Satzes mit Krämpfen und sank schließlich nach ihrem 7:6 (7:5), 3:6, 9:7-Sieg, der drei Stunden und 11 Minuten dauerte, vor Erleichterung und Schmerzen auf den Boden.

Die Niederländerin musste einen 2:5-Rückstand aufholen und im dritten Satz einen Matchball abwehren, während sie mit Krämpfen kämpfte, die so schlimm wurden, dass sie in Roland Garros auf den Rollstuhl angewiesen war.

Errani, die sich während des Spiels über Bertens' Krämpfe lustig zu machen schien, verließ den Platz, ohne wie üblich mit dem Schläger ans Netz zu klopfen, und rief beim Verlassen des Platzes eine Obszönität.

"Nach einer Stunde ist sie verletzt, aber dann rennt sie herum wie nie zuvor", sagte Errani, Zweitplatzierte der French Open 2012, gegenüber den Medien.

"Sie verlässt den Platz auf einem Stuhl und jetzt ist sie in der Umkleidekabine und isst im Restaurant, perfekt. Sie hat es übertrieben. Das hat mich sehr wütend gemacht. Also, alles Gute für sie, aber sie kann auch ohne das gewinnen.

READ: 'Würde ich einem Hund nicht zum Kauen geben': Tennisspieler beschweren sich über neue Bälle bei den French Open

Leichtes Durchkommen

Für den Sandplatz-Experten Rafael Nadal lief es am Mittwoch ähnlich gut.

Der Spanier gab nur vier Spiele ab, als er den Amerikaner Mackenzie McDonald mit 6:1, 6:0, 6:3 bezwang und in die dritte Runde einzog.

Nadal brauchte nur 35 Minuten, um den ersten Satz zu gewinnen, und nachdem er McDonalds erstes Aufschlagspiel im zweiten Satz gebrochen hatte, dominierte er das Match.

Der 34-Jährige musste keine Breakbälle abwehren und machte nur 15 unerzwungene Fehler.

"Ich versuche einfach jeden Tag mein Bestes zu geben. Ich arbeite in jedem Training hart, um in jedem Match besser und besser zu werden", sagte Nadal. "Heute war es nicht so kalt, das ist die Hauptsache. Nicht so kalt, die Bedingungen sind nicht so schlecht."

Nadal hat die French Open bereits 12 Mal gewonnen und seit 2005 nur zwei Spiele verloren.

Besuchen Sie CNN.com/sport für weitere Nachrichten, Features und Videos

Der 19-fache Grand-Slam-Sieger will die Trophäe zum vierten Mal in Folge gewinnen.

Die Nummer 2 der Welt trifft in der nächsten Runde auf Kei Nishikori oder den Italiener Stefano Travaglia.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com