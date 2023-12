Die Formel E kehrt nach London zurück - mit einer einzigartigen Indoor-/Outdoor-Strecke

Drei Jahre nach dem letzten ePrix in der britischen Hauptstadt - der von Nico Prost, dem Sohn des ehemaligen Weltmeisters Alain, gewonnen wurde - hat die Serie ihre Rückkehr nach Großbritannien mit einem mehrjährigen Vertrag für ein Londoner Straßenrennen angekündigt.

Die neue Strecke mit 23 Kurven und einer Länge von 2,4 Kilometern, auf der am 25. und 26. Juli die letzten beiden Veranstaltungen der Saison 2019-20 stattfinden werden, wird einen Indoor-Abschnitt umfassen, der durch das ExCeL Center der Stadt führt, aber auch am Royal Victoria Dock vorbei und entlang der Themse verläuft. In New York City findet derzeit das Saisonfinale der Serie statt.

Die Formel E beschrieb das Rennen als "einzigartige Indoor-/Outdoor-Strecke", obwohl die Organisatoren in ihrer Erklärung sagten, dass das Rennen "vorbehaltlich der Homologation der Strecke und der Genehmigung des FIA World Motor Sport Council" stattfinde.

London war zwischen 2015 und 2016 bereits vier Mal Austragungsort des Elektroauto-Rennens, wobei Sam Bird beim zweiten Rennen 2015 auf heimischem Boden den Sieg errang.

Der Battersea Park Street Circuit, der in den ersten beiden Jahren der Formel E für das Finale genutzt wurde, wurde jedoch gestrichen, nachdem die Opposition der umweltfreundlichen Rennserie vorwarf, der örtlichen Grünfläche zu schaden.

Bird, der inzwischen acht Formel-E-Rennen gewonnen und 17 Podiumsplätze errungen hat, sagte, er sei "hocherfreut" über diese Nachricht. Er erklärte: "Als britischer Fahrer und früherer Gewinner des Londoner E-Prix bin ich hocherfreut zu erfahren, dass die Formel E in der sechsten Saison wieder in der Hauptstadt fahren wird.

"Sein Heimrennen vor den eigenen Fans zu gewinnen, ist für jeden Rennfahrer eines der unvergesslichsten Gefühle.

"Es ist auch eine großartige Nachricht für die Meisterschaft, da es ein so wichtiger Markt ist, nicht nur in Bezug auf die Größe, sondern auch mit so vielen Teams, Arbeitern und Fans, die in Großbritannien ansässig sind. Ich kann es kaum erwarten, jetzt Rennen zu fahren!"

Alejandro Agag, Gründer und Geschäftsführer des Wettbewerbs, fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, die ABB FIA Formel E-Meisterschaft und den Elektro-Rennsport zurück nach Großbritannien zu bringen.

"Jede Motorsportserie würde gerne eine Veranstaltung in London ausrichten - das ist schon seit geraumer Zeit unser Wunsch, und wir freuen uns, dass wir im ExCeL eine neue Heimat gefunden haben.

"Wir haben eine wachsende Basis von sachkundigen und leidenschaftlichen Fans in Großbritannien, und dieses Rennen ergänzt einen fantastischen Sportsommer mit einem Weltklasse-Event, auf das die Londoner hoffentlich stolz sein können.

"Die Rückkehr der Formel E nach Großbritannien ist nicht nur ein spannendes Rennen, sondern auch ein starkes Signal für London, die Luftverschmutzung in den Innenstädten durch die Förderung sauberer Technologien und nachhaltiger Elektromobilität zu bekämpfen."

Die Rückkehr des Rennens nach Großbritannien erfolgt inmitten von Zweifeln an der Zukunft des britischen Grand Prix der Formel 1 auf der historischen Silverstone-Rennstrecke.

Das Rennen, das seit 1987 auf der legendären Rennstrecke ausgetragen wird, ist ungewiss, da der Vertrag mit Silverstone nach der diesjährigen Ausgabe ausläuft.

