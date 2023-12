Die ersten Ziegen-Golfcaddies der Welt

Die Ranch, die auf der Arbeit mit Rindern und Vieh aufgebaut ist, verfügt auch über ein luxuriöses Resort, in dem die Gäste in einem Day-Spa entspannen, in der freien Natur reiten oder auf einem Sieben-Loch-Golfplatz spielen können.

Aber es ist nicht alles so, wie es scheint.

Hinter den Kulissen hat die Ranch den ersten professionell ausgebildeten Ziegen-Golfcaddy der Welt entwickelt. Das ist kein Scherz.

Ab Juli können die Gäste der Ranch eine Ziege mieten, die sie wie ein menschlicher Caddy über den McVeigh-Golfplatz begleitet.

Die Ziege trägt eine speziell angefertigte "Ziegen-Golftasche", die von der Firma Seamus Golf aus Oregon entworfen wurde, um Schläger, Getränkedosen und ihre Lieblingsleckereien zu transportieren.

Das "Ziegen-Trainingsprogramm" der Ranch hat bisher nur vier Ziegen ausgebildet, wobei geplant ist, diese Zahl in der nächsten Saison zu verdoppeln. Der erfolgreichste Absolvent des Programms ist der vierjährige Bruce LeGoat, der Caddy Master.

"Jahrelang gingen die Ziegen in das Restaurant, um Karriere zu machen", scherzte Colby Marshall, Vizepräsident der Silvies Valley Ranch, gegenüber CNN. "Als verantwortungsbewusste Manager, die wir sind, haben wir auf ihre Ideen gehört, und jetzt haben wir ein noch nie dagewesenes Ziegen-Caddy-Programm.

"Es bietet ihnen viele Karrieremöglichkeiten und eine viel längere Lebensdauer."

Es überrascht nicht, dass Seamus Golf keine Erfahrung mit der Entwicklung von Golfzubehör für Ziegen hatte.

Aber laut Akbar Chisti, dem Mitbegründer des Unternehmens, war dies eine Gelegenheit, die er nicht ausschlagen wollte.

"Ich dachte: Das ist das Coolste, was ich je tun könnte, so eine Chance bekomme ich nie wieder, also haben wir sie ergriffen", sagte er.

READ: "Ich bin nicht so weit vom Sieg entfernt", Tiger Woods

Die Tasche für einen vierbeinigen Begleiter zu entwerfen, war allerdings nicht ganz unproblematisch.

Der erste Prototyp dauerte fast 30 Stunden und wurde von Chistis großem Goldendoodle-Hund ausprobiert.

Aber nachdem sie ihn an einer "250 Pfund schweren Ziege" ausprobiert hatten, so Chisti, hatten sie die Dimensionen des Tieres und seine Ausscheidungsgewohnheiten eindeutig unterschätzt, was sie schnell zurück ans Zeichenbrett schickte.

"Es war viel zu klein. Wir wissen, wie sich der menschliche Körper bewegt, wir wissen, wie er im Gleichgewicht sein muss, aber bei der Ziege war das anders", sagte er. "Die Keulen durften nicht in den Nacken zeigen, und der Boden musste nach außen geformt sein, damit die Ziege beim Laufen nicht seitlich anstößt."

"Ziegen sind dafür berüchtigt, dass sie ihren Abfall fallen lassen. Und wenn man versucht, den Rasen anzulegen, kann das ein schwieriges Hindernis darstellen.

"Also mussten wir den Sack umkippen, um das zu berücksichtigen", fügte er hinzu.

Mit der Ausrüstung im Inneren wiegt der Sack nur 10 Pfund - ein Drittel des Gesamtgewichts, das eine Ziege tragen kann. Das wichtigste Merkmal des Beutels ist jedoch der Erdnusshalter, der zu einem zentralen Bestandteil der Ausbildung der Ziegen wurde.

"Der ganze Prozess war sehr lustig, am Anfang folgte Bruce mir nicht", sagte Chisti. "Also fing ich an, ihm Erdnüsse zu geben, und ehe wir uns versahen, war er wie mein bester Kumpel - also wurde uns klar, dass wir einen Erdnussbeutel machen mussten, um ihn weiterhin zu bestechen."

Marshall erklärte gegenüber CNN, dass Ziegen intelligente und gesellige Tiere sind, die gerne in deiner Nähe sind. Mit dem zusätzlichen Bonus von leckeren Erdnüssen tun sie all das, was man sich von einem Caddy wünscht - ohne sich bei der Arbeit hinzulegen.

READ: Trump Resorts verärgert Schotten mit Getränkeverbot

Tierschützer bezweifeln jedoch, dass die Ziegen auf diese Weise eingesetzt werden sollten, da sie das Leben so genießen sollten, wie es ihnen gefällt.

"Silvies' Ziegen-Caddy-Gimmick ist alles andere als niedlich", sagte Fleur Dawes, Kommunikationsdirektorin bei In Defense of Animals gegenüber CNN. "Ziegen sind denkende, fühlende Individuen mit eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Ihre Rahmen sind nicht dafür gemacht, Golfbags zu tragen".

Marshall antwortet, dass die Ziegen mit gutem Futter, sauberem Wasser und 20- bis 30-minütigen Pausen zwischen den Runden versorgt werden.

Er erklärt, dass sie auch einen Tierarzt vor Ort haben, der sie regelmäßig untersucht.

"Wir retten die Ziegen, indem wir ihnen bezahlte Arbeit geben", sagt Chisti. "Sie arbeiten für Erdnüsse!"

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com