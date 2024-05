Die Cleveland Cavaliers schockieren die Boston Celtics mit einem 118:94-Sieg in Spiel 2 der zweiten Runde des Duells.

Die Cavaliers aus Cleveland haben sich von einem Rückschlag im ersten Spiel der Serie gegen die Celtics erholt und den Heimvorteil zurückerobert. In Spiel 2 zeigte Donovan Mitchell eine starke Leistung, erzielte 29 Punkte, sieben Rebounds und acht Assists und verhalf den Cavaliers damit zu ihrem ersten Sieg. Nach zwei umkämpften ersten Vierteln, in denen beide Teams mit 54 Punkten gleichauf lagen, steigerte sich Cleveland in der zweiten Hälfte.

Der All-Star-Guard sagte, er habe in der ersten Halbzeit nur versucht, seinen Mitspielern Chancen zu eröffnen, sei aber nach der Pause in den Scoring-Modus gewechselt. Im vierten Viertel versenkte er einen Dreier und brachte Cleveland mit 15 Punkten in Führung. Mitchell hatte zudem Gesellschaft - sechs weitere Cavaliers punkteten zweistellig - und das Team erzielte eine beeindruckende Trefferquote von 55 % aus dem Feld und 46 % von der Dreierlinie.

Mitchells Teamkollege Evan Mobley, der aufgrund der Verletzung von Jarrett Allen vorübergehend als Center spielte, steuerte 21 Punkte bei, während Caris LeVert von der Bank aus ebenfalls punktete. Bei den Celtics führte Jayson Tatum sein Team mit 25 Punkten an, aber Boston konnte in der zweiten Hälfte nicht mehr mit Clevelands Offensive mithalten. Die C's trafen 36,1 % aus dem Feld und nur 11,1 % aus dem Drei-Punkte-Bereich.

"Offensichtlich haben wir heute Abend nicht sehr gut geworfen, aber defensiv war es eine inakzeptable Leistung", sagte Jaylen Brown von den Celtics. "Man nimmt es hin, man lernt daraus, und man kommt wieder und gibt sein Bestes für das nächste Spiel."

Defensiv hatte Boston Probleme, verlor den Kampf um Rebounds und Punkte und gab 118 Punkte an die Cavaliers ab. Der 17-malige Meister hatte in der ersten Runde gegen die Miami Heat einen ähnlichen Rückschlag erlitten, konnte sich aber wieder erholen und die Serie in fünf Spielen gewinnen.

Spiel 3 dieser Serie findet am Samstagabend in Ohio statt.

Die Mavericks reagierten auf die Niederlage in Spiel 1 gegen die Thunder mit einem 1:1-Unentschieden. Luka Doncić erzielte 29 Punkte, 10 Rebounds, sieben Assists, drei Steals und einen Block. PJ Washington steuerte weitere 29 Punkte und 11 Rebounds für Dallas bei, während Shai Gilgeous-Alexander OKC mit 33 Punkten, 12 Rebounds, acht Assists und zwei Blocks anführte.

"Das war eines der härtesten Spiele, die ich je spielen musste", kommentierte Doncić. "Ich kämpfe da draußen und versuche, mein Bestes zu geben, um dem Team zum Sieg zu verhelfen. Sie haben großartige Spieler, eine tolle Chemie und ein tolles Team. Es wird ein Kampf bis zum Ende sein, also viel Respekt an Oklahoma, aber es ist wichtig, dass wir dieses Spiel gewonnen haben."

Dies war die erste Niederlage für die Thunder in dieser Postseason, und Spiel 3 findet am Samstag im American Airlines Center in Dallas statt.

