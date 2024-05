Die Boston Celtics erleiden eine unerwartet hohe Niederlage.

In der jüngsten NBA-Playoff-Runde holten die Dallas Mavericks einen wichtigen Auswärtssieg bei den Oklahoma City Thunder. Die Leistung von Luka Doncic war einmal mehr herausragend, während P.J. Washington neben ihm eine solide Leistung zeigte. Die Boston Celtics mussten dagegen eine enttäuschende Niederlage einstecken.

Die Mavericks konnten die Serie in der zweiten Runde der Playoffs ausgleichen, als sie die Thunder vor heimischer Kulisse mit 119:110 besiegten. Ohne Maxi Kleber, der sich noch von einer Verletzung erholt, setzte sich Dallas auch im zweiten Spiel der Serie durch.

Luka Doncic glänzte mit beeindruckenden 29 Punkten, 10 Rebounds und 7 Assists. Auch sein Teamkollege P.J. Washington trug mit einer Reihe von Punkten, Rebounds und Assists maßgeblich zum Erfolg bei. Der beste Spieler der Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, erzielte 33 Punkte in diesem Spiel. Die Mavericks werden nun die Thunder in den nächsten beiden Spielen in ihrer Arena in Dallas empfangen.

Der etwas überraschenden Wende in dieser Serie steht das enttäuschende Ergebnis der Celtics gegen die Cleveland Cavaliers gegenüber. Das beste Team des Ostens in der regulären Saison musste eine vernichtende Niederlage einstecken, die zu einem Unentschieden in der Playoff-Serie führte. Die Celtics unterlagen den Cavaliers in ihrer legendären TD-Garden-Arena mit 94:118.

Donovan Mitchell, Clevelands Go-to-Guy, erzielte beeindruckende 29 Punkte und traf fünf von sieben versuchten Dreipunktwürfen. Im Gegensatz zum ersten Spiel, in dem nur wenige von Mitchells Teamkollegen einen nennenswerten Beitrag leisteten, erzielten alle Startspieler zweistellige Punkte. Jayson Tatum war mit 25 Zählern der Topscorer der Celtics. Die Celtics werden nun zwei Spiele im Heimspiel gegen die Cleveland Cavaliers bestreiten.

Die Phoenix Suns gaben kürzlich den Abschied von Frank Vogel bekannt, der nur eine Saison lang ihr Trainer war. Vogels Amtszeit als Trainer der Suns war nur von kurzer Dauer, da sie das erste Play-off-Spiel gegen die Minnesota Timberwolves mit 0:4 verloren. Er hatte die Los Angeles Lakers 2020 zur NBA-Meisterschaft geführt, bevor er im Juni 2023 zu den Suns kam.

Quelle: www.ntv.de