Detroit Pistons stellen NBA-Rekord für die längste Pechsträhne in einer einzigen Saison auf

Nach der 112:118-Niederlage der Pistons gegen die Nets in der Detroiter Little Caesars Arena steht die neue Saisonmarke bei 27 Spielen. Die Pistons verloren trotz 41 Punkten - die meisten davon in der zweiten Halbzeit - von Guard Cade Cunningham. Cameron Johnson und Mikal Bridges führten die Nets mit 24 bzw. 21 Punkten an.

Die Pistons lagen zu Beginn des vierten Viertels kurzzeitig in Führung, gaben diese aber wieder ab, und ein Drive von Cunningham brachte die Nets eine Minute vor Schluss auf 2 Punkte heran. Doch Dorian Finney-Smith von den Nets traf beim nächsten Ballbesitz einen 3-Punkte-Wurf aus der Ecke, und Brooklyn zog von da an davon.

Durch die Niederlage am Dienstag liegt Detroit nun ein Spiel vor den Cleveland Cavaliers (2010-2011) und den Philadelphia 76ers (2013-2014), die sich mit 26 verlorenen Spielen den bisherigen Saisonrekord teilen.

Die 76ers halten mit 28 verlorenen Spielen in Folge den Rekord in der NBA, der sich über zwei Spielzeiten erstreckt. Diese Serie begann am Ende der Saison 2014-2015 und setzte sich in der darauffolgenden Saison fort.

Detroit könnte diese Marke am Donnerstag im Spiel gegen die Celtics in Boston einstellen.

Der letzte Sieg der Pistons datiert vom 28. Oktober, als sie die Chicago Bulls besiegten. Die Bilanz des Teams liegt nun bei 2-28.

Die Niederlagenserie ist eine Enttäuschung für ein Team, das in den letzten Jahren versucht hat, sich mit jungen Spielern zu verstärken, indem es hohe Draft-Entscheidungen getroffen hat - darunter Cunningham mit der Nummer 1 im Jahr 2021 und Ausar Thompson mit der Nummer 5 in diesem Jahr - und indem es Trainer Monty Williams mit einem hohen Vertrag ins Team gelockt hat.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte und wird aktualisiert werden.

Jacob Lev von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com