Der "wiedergeborene" Raducanu will nach seiner Verletzung seine Karriere wieder aufleben lassen

Die 21-Jährige hat nach Operationen an beiden Handgelenken und am Knöchel einen Großteil des Jahres 2023 verpasst, wird aber mit einer geschützten Platzierung nach Auckland zurückkehren - ein Jahr, nachdem sie das Turnier unter Tränen verlassen hatte, nachdem sie sich in der zweiten Runde den Knöchel verdreht hatte.

"Ja, ich fühle mich in gewisser Weise wie neu geboren. Ich fühle mich frisch, ich fühle mich bereit, ich fühle mich glücklich und ich bin aufgeregt", sagte Raducanu am Samstag gegenüber Reportern.

Raducanu steht jetzt auf Platz 298 der Weltrangliste, nachdem sie im Juli 2022 von ihrem Karrierehoch auf Platz 10 abgerutscht war.

Sie verpasste eine Wildcard für die Australian Open, die am 14. Januar beginnen, und wird einen ähnlichen Weg einschlagen müssen wie 2021 in Flushing Meadows, als sie als erste Spielerin der Open Era ein Major gewann, nachdem sie die Qualifikation überstanden hatte.

Sie sagte, sie fühle sich nicht mehr von den Erwartungen belastet, die auf ihren Triumph in New York folgten.

"Insgesamt fühle ich mich positiv und leichter. Ich denke, dass ich zwei Jahre lang nach den U.S. Open vielleicht etwas mehr Gewicht auf meinen Schultern hatte, aber jetzt fühle ich mich völlig frisch", sagte Raducanu.

Raducanu hat seit ihrem Triumph in Flushing Meadows nicht mehr die zweite Runde eines Grand-Slam-Turniers erreicht und musste sich viel Kritik gefallen lassen, aber sie ist froh, dass sie wieder fit und bereit ist, an Wettkämpfen teilzunehmen.

"Es ist schön, wenn man nicht drei Gipsverbände trägt", fügte sie hinzu. "Es ist schön, sich zu bewegen, zu duschen und all das zu tun, was man wirklich schätzt: sich selbst die Haare machen zu können und so weiter.

"Ich bin einfach froh, wieder spielen zu können."

Die Auckland Classic beginnen am Montag.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com