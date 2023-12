16. Spieltag - Der VfB geht mit Vereinsbilanz in die Halbzeit

Mit dem Torjägerduo Serhou Guirassy und Deniz Undav hat der FC Stuttgart sein erfolgreiches Fußballjahr erfolgreich abgeschlossen und einen Vereinsrekord aufgestellt.

Sechs Monate nach dem Abstieg beendeten die Schwaben die Weihnachtspause auf dem dritten Platz mit einem 3:0 (2:0)-Sieg über den FC Augsburg vor RB Leipzig.

Uddhav (18. Minute), Gilasi (45. Minute + 1) und Chris Frisch (69. Minute) führten die Gastgeber zum elften Sieg in der Hinrunde. Die Saison endet erst im Januar. Noch nie hatte Stuttgart so viele Siege in der Hinrunde einer Bundesligasaison eingefahren, auch nicht in der Saison 1991/92, als man Deutscher Meister wurde.

Die Tatsache, dass die deutsche Mannschaft bereits mehr Punkte (34) hat als am Ende der letzten Saison (33), unterstreicht ihre beeindruckende Entwicklung. Anfang Juni konnten die Schwaben gegen den Hamburger SV den Abstieg verhindern.

FCA gewinnt erneut

Der FCA erlitt im Dezember unter Trainer Jess Thorup die zweite Niederlage und das dritte Spiel in Folge ohne Sieg, verbrachte die Saison jedoch mit einem komfortablen Vorsprung in diesem Winter über der Abstiegszone.

Bundestrainer Sebastian Hoeneß hatte nach der 0:3-Niederlage der Bayern am vergangenen Sonntag auf eine Reaktion seiner Mannschaft gehofft und setzte sich vor 53.600 Zuschauern gegen die harmlosen Augers durch. Ein verdienter Erfolg für die Fort. Die Heimmannschaft kontrollierte das Spiel klar.

Sobald die ungewöhnlich ruhige Stadionatmosphäre endete und die Fans weiterhin gegen die Pläne der Investoren der Deutschen Fußball Liga (DFL) für zwölf Minuten Zurückhaltung protestierten, konnte das Publikum die gefährliche Szene von Undav miterleben: Zunächst scheiterte er – zweimal, Gilasi noch auf seinem Posten (13.).

Wenige Minuten später besserte sich die Situation und Uddhav freute sich dank einer Vorlage von Angelo Stiller über das 1:0: Ein halbhoher Eckball seines Mitspielers wurde an den freistehenden Torwart im Fünfmeterraum weitergeleitet. Uddhav, der Ball flog raus. Betreten Sie das Netz vom inneren Torpfosten aus. Augsburg kassierte im 19. Bundesligaspiel in Folge mindestens ein Gegentor. Gegen eine Mannschaft, die in dieser Saison bisher eine Überraschung war, sollte das nicht so weitergehen.

Gilasis 17. Saisontor

Undavs Sturmpartner Guirassy tat sich zunächst schwer, als Jamie Leweling es selbst vergeblich versuchte, anstatt ihn zu spielen (34.). Anschließend ließ Augsburgs Torhüter Fen Damen den Ball erneut abprallen, Schwabens Topscorer vergab eine hervorragende Torchance. Gilasi lief dann nach Uddhavs Vorbereitung alleine auf die Damen zu und nutzte die Gelegenheit zu seinem 17. Bundesliga-Saisontor. Im Vorfeld der Partie hatte es Spekulationen gegeben, ob der heiß begehrte Stürmer sein letztes Spiel für Deutschland gegen Augsburg bestreiten und in der Winterpause weiterwechseln würde. Am Ende des Jahres erhielt er erneut Applaus.

Die Gäste erzielten keine großen Erfolge und machten es den deutschen Fußballvereinen nicht besonders schwer. Der Torhüter der deutschen Nationalmannschaft, Alexander Nübel, erlebte in der ersten Halbzeit eine ruhige Nacht. Das änderte sich unmittelbar nach der Pause, als er den Distanzschuss von Elmedin Demirovic über die Latte lenkte (48.). Philip Tietz hat zu wenig Kopfballposition (67.), um ihn wirklich herauszufordern.

Auf der anderen Seite wurde nach einem brillanten Pass von Stiller mit einem Direktpass von Fierrich alles klar. Die Hausherren hätten vielleicht mehr gewinnen können, wenn sie mehr Chancen gehabt hätten – Atakan Karazors Schuss traf eine Viertelstunde vor Schluss die Latte.

Quelle: www.stern.de