Der Ryder Cup: Das Gute, das Schlechte und das Hässliche

Der Ryder Cup, der alle zwei Jahre zwischen den USA und Europa ausgetragene Golfwettbewerb, ist mehr Pantomime als Spiel, mehr Rockkonzert als Konzert.

Es ist die Chance für den Golfsport, sich auszutoben, sein spießiges Image abzulegen und sich dem Tohuwabohu des Stadionsports hinzugeben. Zwei 12-Mann-Teams treten im Matchplay gegeneinander an - es geht darum, Löcher zu gewinnen, statt Schläge zu zählen. Es ist bunt, laut, ungestüm, leidenschaftlich.

Leichtsinnig? Nicht im Geringsten. Das ist todernst. Seitdem 1979 europäische Spieler zur Unterstützung Großbritanniens und Irlands eingezogen wurden, steht es für nervenzerfetzendes sportliches Drama und intensive Emotionen.

Die wiedererstarkten USA sind Titelverteidiger, haben aber seit 1993 nicht mehr in Europa gewonnen. Europa hat sechs der letzten acht Spiele gewonnen, davon drei in Folge ab 2010. Die Rivalität ist in vollem Gange. Und genau dann kann es hässlich werden.

Es beginnt alles mit dem "falschen Krieg".

Für die Veranstaltung in diesem Monat im Le Golf National außerhalb von Paris begann dieser in dem Moment, als der Amerikaner Jim Furyk und der Däne Thomas Bjorn zu Kapitänen ernannt wurden, kurz nach dem Sieg der USA in Hazeltine 2016.

Schon in der Anfangsphase wird der Kapitän unter die Lupe genommen. Jede Äußerung, jeder Schachzug wird von Fans und Medien seziert. Von der Ernennung der Vizekapitäne bis hin zur Auswahl von vier Wildcards, die die acht automatisch qualifizierten Spieler ergänzen, werden die Kapitäne in Frage gestellt, während ihre jeweilige Kampagne Gestalt annimmt.

Debatten über Wildcards können noch lange nach der Veranstaltung geführt werden. Wählt man kampferprobte Veteranen oder formstarke, aber unerprobte Neulinge? Furyk hat sich für eine Mischung entschieden, Björn für die alten Hasen.

Die Ansichten über die Rolle des Kapitäns reichen vom entscheidenden strategischen Befehlshaber bis hin zum redseligen Aushängeschild, aber er bietet eine perfekte Folie für den falschen Kriegsspaß.

Der Beweis wird im Pudding liegen.

Geheiligter Rasen

Die Ryder-Cup-Woche beginnt am Dienstag in Paris, wenn die Teams zum Training auf den Platz gehen. Kapitäne, Vizekapitäne und erfahrene Spieler überlegen sich die Paarungen für die ersten vier Runden am Freitag und Samstag.

Die Chemie ist entscheidend. Im Laufe der Jahre hat es einige gute, einige schlechte und einige hässliche Paarungen gegeben. Die Spanier Seve Ballesteros und Jose Maria Olazabal setzten mit 11 Siegen und zwei Niederlagen in ihren 15 gemeinsamen Matches den Maßstab.

Die Paarung von Tiger Woods und Phil Mickelson auf dem Höhepunkt ihres kalten Krieges im Jahr 2004 wird immer als Beispiel dafür angeführt, wie man es nicht machen sollte.

Wie ein mittelalterliches Heer, das vor der Schlacht sein Lager aufschlägt, tragen die beiden Teams ihre Farben in getrennten Bereichen des Clubhauses zur Schau. Der "Teamraum" wird zum heiligen Rasen. Hier tummeln sich Spieler, Caddies, Ehefrauen, Freundinnen und Anhängsel.

Er ist mit motivierenden Zitaten, Bildern und Videos von früheren Erfolgen geschmückt und mit allem Komfort ausgestattet. Für die USA dreht sich das oft um Tischtennis. Vizekapitän Matt Kuchar gilt als König, aber Rookie Bryson DeChambeau behauptet, der junge Herausforderer zu sein, und hat sich ein neues "Paddel" zugelegt.

Der Mittwoch folgt einem ähnlichen Muster. Training, Spekulationen, Klatsch und Intrigen.

Geschichten über berühmte Persönlichkeiten, die bei Mannschaftsversammlungen mitreißende Reden halten, sickern durch. Man denke nur an die kranke Ikone Ballesteros, der 2010 in Celtic Manor von seinem Haus in Spanien aus über Lautsprecher sprach, oder an den ehemaligen Manager von Manchester United, Sir Alex Ferguson, der sich in Gleneagles an Europa wandte, oder an den damaligen Gouverneur von Texas, George W. Bush, der am Vorabend des berühmten Comebacks der USA in Brookline 1999 den Geist von Alamo beschwor.

Die Vorfreude steigt, die Schwachstellen werden erforscht.

Nick Faldo wurde 2008 wegen eines Fotos seiner angeblichen Paarungsliste an den Pranger gestellt. Er behauptete, es handele sich um die Sandwich-Bestellungen seines Teams. USA 1-up? In einem verregneten Celtic Manor im Jahr 2010 waren die wasserdichten Hosen der USA undicht, und ein Lakai wurde losgeschickt, um neue zu kaufen. Europa 1:1? Das sind alles gute Sticheleien, über die die Medien gerne berichten, wenn es nichts zu berichten gibt.

Der Scheinkrieg erreicht seinen Höhepunkt bei der Eröffnungszeremonie am Donnerstag, wenn die Spieler im Anzug, begleitet von ihren teuer gekleideten Partnern, die Bühne betreten und die Kapitäne eine mit Spannung erwartete Rede halten, in der sie ihre ersten Paarungen für Freitag bekannt geben.

Ihre Worte, ihre Körpersprache, ihr Auftreten - sogar der Glanz ihrer Schuhe - werden genauestens untersucht und als Vorzeichen genutzt.

Der europäische Kapitän von 2002, Sam Torrance, übte schon Monate vor der Veranstaltung am Rednerpult, das er in seiner Garage aufstellte, um alles richtig zu machen. Faldo verwechselte 2008 in Valhalla einige Namen seiner Spieler und brachte Europa in Rückstand.

Die Ruhe der Morgendämmerung am Freitag wird durch das Knistern und Zischen auf den Tribünen des ersten Abschlags unterbrochen, wenn die Fans ihre Stimmen aufwärmen.

Die Atmosphäre im Stadion ist mit nichts anderem im Golfsport vergleichbar: Sprechchöre, Lieder, Witze und Einzeiler hüpfen hin und her. Die Tribünen im Le Golf National sehen aus wie Wolkenkratzer.

Mickelson bezeichnet es als "eines der größten Erlebnisse im Golfsport", während Jordan Spieth so bewegt war, dass er ein Gemälde der Szene vom ersten Abschlag in Gleneagles für sein Haus in Auftrag gab.

"Es ist, als würde man jemandem, der kein Vater ist, erklären, wie es ist, Vater zu sein", sagte Torrance. "Man kann es einfach nicht erklären."

Nach dem Abschlag der ersten vier Spiele geht es mit 100 km/h weiter. Jetzt geht es nur noch um die Farbe der Anzeigetafel. Blau bedeutet, dass Europa im Vorteil ist, rot bedeutet, dass die USA im Vorteil sind. Das Momentum schwingt in die eine oder andere Richtung. Gebrüll explodiert wie Granaten, wenn Putts fallen - oder auch nicht.

Bei nur vier Spielen auf dem Platz ist das Publikum konzentriert, die Atmosphäre intensiv. Meistens ist sie gutmütig, aber der Alkohol löst die Hemmungen, und bei einer kleinen Minderheit können die Buhrufe hässlich werden.

In Brookline musste der Vater von Colin Montgomerie aufhören, seine Spiele zu verfolgen, weil die Beschimpfungen zu schlimm waren. Rory McIlroy wurde 2016 in Hazeltine angegriffen und musste einen vulgären Zwischenrufer rausschmeißen.

Auch innerhalb der Seile können die Dinge hitzig werden. Doch bei jedem Streit, z. B. zwischen Paul Azinger und Seve Ballesteros, oder bei US-Spielern, die während des "War on the Shore" auf Kiawah Island 1991 die Europäer mit Militärhüten bewarfen, oder bei amerikanischen Teammitgliedern, die vorzeitig auf das Grün eindrangen, als Justin Leonard sich den Sieg in der "Schlacht von Brookline" sicherte, gibt es unzählige Momente der Heiterkeit und des Sportsgeistes.

Wie Boo Weekley, der seinen Driver wie ein Pferd über das Fairway in Valhalla ritt, oder Mickelson, der seinem Rivalen Justin Rose in der Hitze des Gefechts in Medinah die Daumen hochhielt, oder Reed und Rory McIlroy, die sich in einem turbulenten Duell in Hazeltine die Fäuste reichten und sich gegenseitig auf die Schulter klopften.

Es gibt keine zweite

Am Samstag wird nach dem gleichen Muster gespielt: Vierball, gefolgt von Vierergruppen. Einige der 12 werden jede Runde spielen, andere werden ausgeruht sein. Einige sind unglücklich darüber, nicht dabei zu sein, und nutzen dies als Ansporn, falls es nicht klappen sollte.

Der Punktestand am Ende des Samstags ist ausschlaggebend für die Einzelstrategie am Sonntag. Aber es ist nicht immer eindeutig. Brookline und Medinah, als sich die USA bzw. Europa von einem 10:6-Rückstand zurückkämpften, um herzzerreißende und legendäre Siege zu erringen, sind das Maß aller Dinge.

Die viel diskutierte Einzelreihenfolge - wer wann ausscheidet - kann ein Matchwinner sein oder ein Knüppel, mit dem man den Kapitän schlägt. Die magische Zahl für den Gesamtsieg liegt bei 14,5 Punkten. Für den Verteidiger reichen 14, um den Pokal zu behalten.

Beladen Sie also die erste Reihe mit Ihren besten Spielern, um einen schnellen Start zu gewährleisten? Oder verteilen Sie Ihre Stars über die ganze Mannschaft, falls es bis zum Schluss spannend bleibt?

Alle Varianten wurden ausprobiert, und alle sind so oder so ausgegangen. Gewinnt man, ist man ein Genie. Verlierst du, hast du es vermasselt. Es gibt kein zweites Mal.

Die Pressekonferenzen nach der Veranstaltung sind eine Studie über die Stimmung - meist von klugscheißenden Gewinnern - und die Trauer.

WARUM ist der 16-Fuß-Wurf nicht gefallen? Normalerweise dauert es eine Weile, bis ernsthafte Vorwürfe auftauchen, aber gelegentlich gibt es auch einen sofortigen Paukenschlag, wie etwa Mickelsons öffentliche Kritik an Kapitän Tom Watson in Gleneagles im Jahr 2014.

War Paul McGinleys Ansatz trotz all seiner Managementsprache und akribischen Planung besser als Watsons Autokratie der alten Schule, oder haben seine Spieler einfach mehr Putts gelocht? Ist Davis Love klüger als Darren Clarke, weil seine Mannschaft vor zwei Jahren eine 17:11-Niederlage einfuhr? Wer hat bis jetzt die Nase vorn, Furyk oder Björn?

Das alles ist perfektes Futter für den Scheingefecht und ein weiterer Grund, warum der Ryder Cup eine Offenbarung bleibt.

