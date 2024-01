Der russische Turner Iwan Kuliak wird für ein Jahr gesperrt, nachdem er auf dem Podium ein Pro-Kriegs-Symbol getragen hat

Der 20-Jährige trug ein "Z"-Symbol auf seinem Trikot, als er im März neben der ukrainischen Turnerin Illia Kovtun auf dem Podium stand - Kovtun gewann Gold und Kuliak Bronze am Barren bei der Turnweltmeisterschaft in Doha, Katar.

Das "Z" prangt auf Panzern und Fahrzeugen des russischen Militärs und ist zu einem Symbol für die Unterstützung des Einmarsches in der Ukraine geworden.

Der Internationale Turnverband (FIG) kritisierte Kuliak für sein "schockierendes Verhalten", und der Sportler wurde nun von der Disziplinarkommission der Stiftung für Turnethik (GEF) wegen Verstoßes gegen die FIG-Regeln sanktioniert.

Die GEF entschied, dass Kuliak für 12 Monate von allen der FIG angeschlossenen Veranstaltungen ausgeschlossen ist und seine Bronzemedaille zurückgeben muss.

"Sollten die Schutzmaßnahmen, die russische Athleten von der Teilnahme an Wettkämpfen abhalten, am 17. Mai 2023 noch in Kraft sein, wird das Verbot fortgesetzt und läuft sechs Monate nach Aufhebung dieser Maßnahmen aus", heißt es in der Erklärung weiter.

Russische und weißrussische Athleten und Offizielle, einschließlich Kampfrichter, dürfen auf Anraten des Internationalen Olympischen Komitees inmitten der Invasion nicht an offiziellen, von der FIG genehmigten Wettkämpfen teilnehmen.

Kuliak muss außerdem das Preisgeld in Höhe von 501,77 Dollar zurückzahlen und 2.007 Dollar für die Verfahrenskosten aufwenden.

Der Turner hat 21 Tage Zeit, um die Entscheidung anzufechten.

CNN hat den russischen Kunstturnverband (FSGR) bezüglich einer möglichen Berufung kontaktiert, aber noch keine Antwort erhalten.

Inmitten der Kritik sagte Kuliak, er würde "genau dasselbe tun", wenn er eine weitere Chance bekäme, wie russische Staatsmedien damals berichteten.

"Ich habe es mit unserem Militär gesehen und mir angesehen, was dieses Symbol bedeutet. Es stellte sich heraus, dass es 'für den Sieg' und 'für den Frieden' bedeutet", wird Kuliak in der von Russland kontrollierten Mediengruppe Russia Today zitiert.

"Ich habe niemandem etwas Schlechtes gewünscht, ich habe nur meine Position gezeigt. Als Sportler werde ich immer für den Sieg kämpfen und für den Frieden eintreten."

