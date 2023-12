Der Name ist Programm: Jeongeun Lee6, bekannt als "Six", gewinnt die US Women's Open mit -6

Doch trotz der familiären Notlage verfolgte Lee6 eine Amateur- und schließlich eine Profikarriere im Golfsport und spielte in der LPGA of Korea Tour (KLPGA), bevor sie zur LPGA wechselte.

Das hat sich sehr ausgezahlt. Am Sonntag gewann die Rookie aus der Republik Korea die 74. US Women's Open im Country Club of Charleston, South Carolina, und holte damit nicht nur ihren ersten Major-Titel, sondern auch ihren ersten LPGA-Sieg in ihrer Karriere.

Lee6, die in der vergangenen Woche 23 Jahre alt wurde, hat mit diesem Sieg ein Preisgeld von 1 Million Dollar gewonnen. Das ist die zweithöchste Summe für eine Gewinnerin auf der LPGA; die CME Group Tour Championship wird im November 1,5 Millionen Dollar an die Siegerin auszahlen.

Und ihr Nachname ist kein Tippfehler. Lee6, die es vorzieht, sich "Six" zu nennen, verwendet die Zahl am Ende ihres Nachnamens, weil sie die sechste Spielerin mit dem Namen Jeongeun Lee in der Geschichte der KLPGA war. Doch anstatt in Südkorea zu bleiben, wo ihre Familie lebt, wollte Lee6 den Schritt wagen und in den USA bei der LPGA spielen.

"Wenn ich mir meine damalige familiäre Situation ansehe, habe ich darüber nachgedacht, Golf zu spielen, weil ich meine Familie auf jeden Fall unterstützen wollte", sagte Lee6 über einen Übersetzer. "Und nachdem ich drei Jahre lang in der KLPGA erfolgreich war, habe ich mir überlegt, dass ich mehr spielen möchte.

Ihr Fanclub in Südkorea nennt sich "Lucky 6". Und diese Zahl stand am Sonntag im Vordergrund, als Lee6 mit einem Endergebnis von 6 unter Par gewann, nachdem sie am Sonntag eine 1 unter 70 gespielt hatte.

"Da ich ein Rookie bin, dachte ich - ich meine, ich wollte nur - ich habe nicht erwartet, das Turnier so schnell zu gewinnen", sagte Lee6. "Ich denke, es ist ein großes Glück, dass ich dieses Major-Turnier gewonnen habe."

Auf die Frage, was sie mit dem Geld machen würde, erntete Lee6s Antwort Gelächter im Medienzentrum.

"Mein Ziel war, wenn ich das Turnier gewinne, kann ich Ramen essen", sagte Lee6. "Das war mein Ziel. Wenn ich unter die ersten fünf komme, kann ich mir Schuhe kaufen. Aber ich kann auch Schuhe kaufen und Ramen essen. Es ist also ein doppeltes Ziel."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com