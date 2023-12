Der Mangel an Rennen in dieser Saison hat bei Lewis Hamilton eine große Leere hinterlassen.

Der Große Preis von Frankreich, der ursprünglich für Ende Juni geplant war, war das zehnte Rennen der Saison 2020, das von Covid-19 betroffen war, nachdem die Organisatoren bestätigt hatten, dass es nicht stattfinden würde.

"Ich vermisse das Rennfahren jeden Tag. Das ist das erste Mal, seit ich 8 Jahre alt bin, dass ich eine Saison nicht begonnen habe", sagte der 35-Jährige in den sozialen Medien.

"Wenn man etwas lebt und atmet, das man liebt, ist es definitiv eine große Leere, wenn es weg ist. Aber es gibt immer etwas Positives, das man aus solchen Zeiten mitnehmen kann."

F1-CEO ChaseCareys sagte am Montag in einer Erklärung, dass die Rennserie ihr erstes Rennen in Österreich am Wochenende vom 3. bis 5. Juli ohne Fans austragen will.

"Wir erwarten, dass die ersten Rennen ohne Fans stattfinden werden, aber wir hoffen, dass die Fans Teil unserer Veranstaltungen sein werden, wenn wir uns dem Zeitplan nähern", sagte er. "Wir müssen noch viele Fragen klären, z. B. die Einreise- und Betriebsverfahren für die Teams und unsere anderen Partner in den einzelnen Ländern."

In der Erklärung erläuterte Carey die Pläne, die für eine verkürzte Saison 2020 ausgearbeitet werden, mit Rennen in Europa, bevor es nach Asien, dann nach Amerika und schließlich in den Nahen Osten geht.

Der Silberstreif am Horizont

Hamilton ist ein starker Befürworter des Veganismus und einer umweltbewussteren Welt.

Im Oktober 2019 bezeichnete er die Welt als "Schlamassel" und schrieb, dass er sich danach fühle, "alles aufzugeben", bevor er jeden dazu ermutigte, vegan zu leben.

Mit dieser Zeit ohne Ablenkung hofft der britische Fahrer, dass die Welt zu einem normalen Leben zurückkehren kann, mit "besserem Wissen über unsere Welt, indem wir unsere persönlichen Entscheidungen und Gewohnheiten ändern."

"Jetzt haben wir alle Zeit, über das Leben, unsere Entscheidungen, unsere Ziele, die Menschen um uns herum und unsere Karrieren nachzudenken", sagte er.

"Heute sehen wir überall auf der Welt einen klareren Himmel, weniger Tiere, die zu unserem Vergnügen geschlachtet werden, einfach weil unsere Ansprüche viel geringer sind und alle zu Hause bleiben.

"Lassen Sie uns nicht so zurückkommen, wie wir in diese schwierige Zeit gegangen sind, sondern mit einem besseren Wissen über unsere Welt und mit einer Änderung unserer persönlichen Entscheidungen und Gewohnheiten.

"Lasst uns als ein neues Wir daraus hervorgehen, als ein neues, gestärktes Du, fitter, gesünder und konzentrierter, aber vor allem freundlicher, großzügiger und gütiger und fürsorglicher gegenüber unserer Welt und den Menschen in ihr."

