Der inhaftierte Star Brittney Griner im Mittelpunkt des WNBA-All-Star-Spiels

Griner wurde in diesem Jahr zur Ehren-All-Star-Spielerin ernannt, und es wurden alle Anstrengungen unternommen, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen.

Die zweimalige Goldmedaillengewinnerin der US-amerikanischen Basketball-Olympiade hat sich am Donnerstag vor einem russischen Gericht in der Nähe von Moskau des Drogenhandels schuldig bekannt, doch das US-Außenministerium hält sie für zu Unrecht inhaftiert.

Ihr drohen nun bis zu 10 Jahre Gefängnis.

Vor dem Spiel wurde der Name von Griner zusammen mit einer Grafik von ihr bekannt gegeben, während ihre Initialen am Spielfeldrand angezeigt wurden.

In der zweiten Halbzeit, als das Team Wilson das Team Stewart mit 134:112 besiegte, tauchten die Spielerinnen mit Trikots auf, die auf der Rückseite den Namen und die Nummer von Griner trugen.

"Wir sind ehrlich gesagt die einheitlichste Liga der Welt und das Tragen der Trikots war ein Statement, um zu zeigen, dass wir BG [Brittney Griner] sind", sagte A'ja Wilson nach dem Spiel zu Reportern.

"Sie ist unsere Schwester und am Ende des Tages werden wir alles tun, was wir können, um die Plattform, die wir haben, zu verstärken und sicherzustellen, dass jeder tut, was er tun muss, um sicherzustellen, dass sie sicher nach Hause kommt.

"Es ist schwer. Es ist für uns alle schwer. Es ist nicht leicht. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an Brittney Griner denke.

"Ihr Trikot zu tragen und die Welt wissen zu lassen, dass wir ohne sie nicht ganz sind, ist schon ein Statement an sich.

Noch bevor das Spiel begann, eröffnete Liga-Commissioner Cathy Engelbert ihre Pressekonferenz mit dem Hinweis, dass es die Priorität der Liga sei, Griner nach Hause zu holen.

"Ich möchte zu Beginn noch einmal betonen, dass wir in diesem Moment an Brittney Griner denken", sagte sie.

"Sie bleibt eine große Priorität für uns, hat weiterhin unsere volle Unterstützung und ist voll darauf konzentriert, sie sicher und so bald wie möglich nach Hause zu bringen."

LESEN: Der ehemalige Gouverneur Bill Richardson reist voraussichtlich nach Moskau, um sich für die Freilassung von Brittney Griner und Paul Whelan einzusetzen

Griner's Frau Cherelle war beim All-Star Game anwesend und sagte, dass es "immer schwierig sein wird, in der Nähe von Basketball zu sein, wenn meine Frau nicht anwesend ist."

"Ich nutze diese Momente, um ihr Vermächtnis und ihren Einfluss zu würdigen, denn selbst in ihrer Abwesenheit kann man nicht aufhören, Brittney Griner zu sagen", sagte Cherelle gegenüber ESPN.

"Ich bin einfach so dankbar, dass jeder in dieser Arena sich an meine Frau erinnert, auch wenn sie nicht hier ist."

In einem handgeschriebenen Brief an Präsident Joe Biden erklärte Brittney, sie befürchte, dass sie auf unbestimmte Zeit in Russland festgehalten werde, und bat den Präsidenten, sie und andere amerikanische Gefangene nicht zu vergessen.

"Was ich weiß, ist, dass Präsident Biden und seine Regierung sich die Zeit genommen haben, BG zurückzuschreiben, und dafür ist sie sehr dankbar", fügte Cherelle auf die Frage nach dem Brief hinzu.

"Ich glaube wirklich, dass der nächste Schritt auf dieser Reise darin besteht, unsere Regierung dabei zu unterstützen, alles zu tun, was notwendig ist, um sie nach Hause zu bringen."

Quelle: edition.cnn.com