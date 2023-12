Der Gewinner des von einem Betrugsskandal erschütterten Angelturniers hofft, dass die mutmaßlichen Betrüger "die Höchststrafe" erhalten

"Ich hoffe nur, dass sie alles bekommen, was sie können, für das, was sie getan haben", sagte Steve Hendricks, der zusammen mit seinem Teamkollegen die Mannschaft des Jahres gewann, nachdem die beiden offensichtlichen Betrüger disqualifiziert worden waren.

Hendricks merkte an, wie viel die Wettbewerbe vielen Anglern bedeuten.

"Das ist es, was sie am liebsten tun", sagte Hendricks am Dienstag in einem Interview mit CNN. "Sie versuchen, ihre Arbeit gut zu machen, und es ist bedauerlich, dass ein paar Auserwählte kommen und einem das alles kaputt machen können. Ich hoffe also, dass sie den Höchstbetrag bekommen."

Die Möchtegern-Gewinner des Preisgeldes von fast 29.000 Dollar wurden vom Lake Erie Walleye Trail Turnier disqualifiziert, nachdem entdeckt wurde, dass ihre Fische mit Bleigewichten und Fischfilets gefüllt waren - ein Moment, der in mehreren viralen Videos in den sozialen Medien dokumentiert wurde.

"Sie nahmen einen Fisch, der eigentlich vier Pfund hätte wiegen sollen, legten ihn auf die Waage und die zeigte acht Pfund an", sagte Hendricks am Dienstag gegenüber CNN. "Und dann legten sie den Rest ihrer fünf Pfund hinein und es waren 35 Pfund."

Das Ohio Department of Natural Resources hat am Freitag Beweise für den Vorfall gesammelt und bereitet einen Bericht für die Staatsanwaltschaft von Cuyahoga County vor, sagte Sprecherin Stephanie O'Grady gegenüber CNN.

"Da es sich um eine offene Untersuchung handelt, können wir zu diesem Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar abgeben", schrieb sie in einer E-Mail an CNN.

Jason Fischer, der Direktor des Turniers, bestätigte am Montagabend in einer Erklärung auf Facebook, dass die Turnierverantwortlichen alle Informationen zu dem Vorfall an die Behörden weitergegeben und der Ohio Division of Natural Resources Unterlagen und eine Erklärung vorgelegt hätten.

Fischer hatte zuvor gegenüber CNN erklärt, er sei sofort misstrauisch geworden, als die Fische eines Teams beim Wiegen in Cleveland fast doppelt so viel wogen, wie er erwartet hatte.

Die Zander im Eimer sahen so aus, als sollten sie jeweils etwa 4 Pfund wiegen, aber das Gesamtgewicht deutete darauf hin, dass sie jeweils mindestens 7 Pfund wiegen müssten, sagte er.

"Ich dachte, das gibt's doch nicht", sagte er. "Ich konnte auch hören, wie die Menge brummte: 'Das gibt's doch nicht.'"

"Ich habe den Fisch körperlich gespürt, ich konnte harte Gegenstände im Inneren des Fisches fühlen", sagte er. Die viralen Videos zeigen, wie Fischer, umringt von seinen Konkurrenten, den Fisch mit einem Messer aufschneidet und eine Bleikugel herauszieht, die er als solche bezeichnet. Jacob Runyan, ein Mitglied des Zweierteams, das angeblich betrogen hat, sah in einem Video, das Fischer mit CNN teilte, schweigend zu.

Runyan und sein Teamkollege Chase Cominsky sollten den Preis von 28.760 Dollar gewinnen, so Fischer gegenüber CNN. Das Preisgeld bei jedem von ihm veranstalteten Turnier stammt aus der Startgebühr, die jeder Angler für die Teilnahme bezahlt.

Weder Runyan noch Cominsky reagierten auf die Anfrage von CNN nach einem Kommentar.

"Alle sind durchgedreht", sagte Hendricks am Dienstag. "Es ist einfach eine Schande, dass das passieren musste."

Fischer, der das ganze Jahr über etwa acht Turniere veranstaltet, hat "großartige Arbeit" geleistet, um den Wettbewerb "legal" zu halten, sagte Hendricks. Aber der Skandal hat ihm die Augen geöffnet", und er spekulierte, dass die Wettbewerbe in Zukunft vielleicht Röntgenstrahlen verwenden oder die Fische in den fünf besten Booten aufschneiden müssten, um Fairness zu gewährleisten.

"Dies ist eine seltene Sache", fügte er hinzu und sagte, dass "99,9 % der Teilnehmer" nicht betrügen. "Es ist eine großartige Gruppe von Jungs da draußen, die das tun, was sie lieben, und es ist einfach eine Schande, dass wir uns damit befassen mussten".

In seiner Erklärung vom Montag sagte Fischer, das Turnier werde aus dem Skandal lernen und "einige Änderungen in der Turnierfischerei vornehmen, die die Integrität aller Kreise schützen".

"Wir werden das in Ordnung bringen. Wir werden damit beginnen, neue Regeln für das Abwiegen und die Bootskontrollen einzuführen", sagte Fischer. "Wir werden in der Nebensaison hart arbeiten und von Ihnen allen lernen, welche Sicherheitsmaßnahmen Sie in unserer Serie sehen wollen."

