Der Frauenfußball-Bundesligist North Carolina Courage entlässt seinen Cheftrainer nach Vorwürfen der sexuellen Manipulation und des Fehlverhaltens

Die Kündigung erfolgte im Anschluss an einen Untersuchungsbericht von The Athletic, der am Donnerstagmorgen veröffentlicht wurde und Spieler zitiert, die zu Protokoll gaben, dass Riley jahrelang seinen Einfluss und seine Macht ausgenutzt hat, um Spieler sexuell zu belästigen und in einem Fall einen Spieler zu zwingen, mit ihm Sex zu haben.

Riley hat die Anschuldigungen bestritten.

In einer auf Twitter geposteten Erklärung erklären die Courage, dass sie Riley nach den Berichten über "sehr ernste Anschuldigungen von Fehlverhalten" entlassen haben.

NWSL-Kommissarin Lisa Baird veröffentlichte am Donnerstag nach Rileys Entlassung ebenfalls eine Erklärung: "Ich war schockiert und angewidert, als ich die neuen Anschuldigungen las, die heute Morgen in The Athletic veröffentlicht wurden. Die Liga hat in Absprache mit dem North Carolina Courage schnell auf diese neuen Anschuldigungen reagiert, und der ehemalige Cheftrainer Paul Riley wurde entlassen."

"Gleichzeitig haben wir diese neuen Anschuldigungen dem US Center for SafeSport zur Untersuchung gemeldet. Ein sicheres und geschütztes Arbeitsumfeld hat für die Liga und ihre Eigentümer höchste Priorität", fügte Baird hinzu.

The Athletic hat nach eigenen Angaben mehr als ein Dutzend Spielerinnen befragt, die seit 2010 unter Riley gespielt haben, sowie weitere Personen, die mit Frauenfußball zu tun haben.

Eine ehemalige Spielerin, die für Riley in drei verschiedenen Mannschaften spielte, Sinead Farrelly, beschrieb, wie ein verheirateter Riley sie zum Sex in sein Hotelzimmer zwang. Farrelly beschrieb, wie sie unter Rileys Kontrolle stand und sagte: "Ich fühlte mich beansprucht. Dieses Wort beschreibt es für mich wirklich perfekt, denn ich habe das Gefühl, dass er herumging und sich seine Interessenten ansah und mich ins Visier nahm. Er hat mich beansprucht; so hat sich seine Berührung angefühlt. Ich weiß nur noch, dass ich dachte: 'Sieht das noch jemand?' Ich fühlte mich unter seiner Kontrolle."

In einem anderen Bericht wird beschrieben, wie Riley Farrelly und seine Teamkollegin Mana Shim in seine Wohnung zwang und die beiden dazu brachte, sich zu küssen. Shim beschrieb, wie Riley sie zu einer Filmsitzung in seinem Hotelzimmer einlud und sie nur mit Unterwäsche bekleidet begrüßte. Andere ehemalige Spielerinnen, die ungenannt bleiben möchten, sagten, der ehemalige Trainer habe unangemessene Bemerkungen über Gewicht und sexuelle Orientierung gemacht.

The Athletic bat Riley um eine Stellungnahme zu seinem angeblichen Fehlverhalten, woraufhin er antwortete, die Behauptungen der ehemaligen Spieler seien "völlig unwahr". Laut The Athletic teilte Riley in einer E-Mail mit: "Ich hatte nie Sex mit diesen Spielern und habe ihnen auch keine sexuellen Avancen gemacht."

In seinen Dementis gegenüber The Athletic sagte Riley: "Es besteht die Möglichkeit, dass ich etwas gesagt habe, das jemanden beleidigt hat", aber er habe die Spieler nicht "herabgesetzt". Riley bestritt auch, sich in seinem Hotelzimmer Spielfilme angesehen zu haben.

CNN war nicht in der Lage, Riley unabhängig zu erreichen, um eine Stellungnahme zu erhalten.

Der US-Fußballverband entzog Riley am Donnerstag die Trainerlizenz und erklärte unter anderem: "Das missbräuchliche Verhalten, das von den mutigen Sportlern, die sich gemeldet haben, beschrieben wurde, ist abstoßend und inakzeptabel und hat im Fußball und in der Gesellschaft nichts zu suchen."

Mehrere Profifußballerinnen zeigten sich empört über die Anschuldigungen, darunter die US-Frauen-Nationalspielerin und OL Reign-Spielerin Megan Rapinoe, die am Donnerstag auf Twitter schrieb: "Mana & Sinead, ihr seid so stark & wir sind bei euch :heart: An alle, die in einer Machtposition sind, die dies geschehen ließen, es hörten und es abtaten, die zustimmten, dass dieses Monster zu einem anderen Team ohne Konsequenzen wechselte: F**k YOU, ihr seid alle Monster und könnt ALLE sofort eure Rücktritte einreichen."

"Männer, die Männer beschützen, die Frauen missbrauchen. Ich sage es noch einmal, Männer, die Männer schützen, die Frauen missbrauchen. Brennt alles nieder. Lasst all ihre Köpfe rollen", fügte Rapinoe in einem separaten Post hinzu.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com