Der eingewechselte Torhüter Abo Gabal ist der Held des Elfmeterschießens - Ägypten kommt weiter

Das Spiel endete nach der Verlängerung 0:0, bevor Abo Gabal, der den verletzten Mohamed El Shennawy ersetzt hatte, einen Schuss des ivorischen Verteidigers Bailly an die Latte lenkte und Salah mit seinem typischen langen Anlauf den entscheidenden Elfmeter verwandelte.

Der siebenmalige Sieger Ägypten trifft nun am Sonntag im Stade Ahmadou Ahidjo in Yaounde in einem spannenden Viertelfinale auf den nordafrikanischen Rivalen Marokko.

Es war ein lebhaftes Spiel im Japoma-Stadion in Douala, in dem beide Mannschaften genügend Chancen hatten, um das Spiel zu gewinnen, aber es fehlte auch manchmal an Qualität im Angriffsdrittel auf beiden Seiten, während der ägyptische Kapitän Salah wieder einmal einen ruhigen Auftritt hatte.

Ägypten strebt den ersten kontinentalen Titel seit 2010 an, nachdem man 2019 im eigenen Land überraschend im Achtelfinale gescheitert war.

Die Pharaonen, die nun bei allen fünf Begegnungen mit der Elfenbeinküste in der K.-o.-Phase der Endrunde weitergekommen sind, erreichten die Runde der letzten Acht, nachdem sie in ihren vier Spielen nur zwei Tore erzielt hatten.

Die Gegner waren in den letzten Spielen im Angriff flüssiger, trafen aber auf eine stoische ägyptische Abwehr, die gut organisiert und unnachgiebig war.

Der ägyptische Mittelfeldspieler Omar Marmoush scheiterte Mitte der ersten Halbzeit mit einem Schuss an der Latte, bevor Salahs Torschuss von der Strafraumgrenze von Torhüter Badra Ali Sangare pariert wurde.

Die vielleicht beste Chance ergab sich jedoch auf der anderen Seite, als Ibrahim Sangare mit einem akrobatischen Schuss an El Shennawy im ägyptischen Tor scheiterte.

Dieser musste auch kurz vor der Halbzeit einen Schuss von Sébastien Haller mit einer Glanzparade abwehren.

El Shennawy konnte einen Kopfball von Haller aus kurzer Distanz noch abwehren, bevor er kurz vor Ende der 90 Minuten mit einer Beinverletzung vom Platz musste und durch Abo Gabal ersetzt wurde.

In der Verlängerung hatte Ägypten mehrere Halbchancen, doch Sangare scheiterte mit einem Schuss, der vom ägyptischen Torwart glänzend pariert wurde, im Elfmeterschießen.

Quelle: edition.cnn.com