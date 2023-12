Der Eigentümer der Washington Commanders, Daniel Snyder, weist Behauptungen zurück, er habe Privatdetektive angeheuert, um andere NFL-Besitzer zu beschatten

Letzte Woche berichtete ESPN unter Berufung auf mehrere ungenannte Eigentümer sowie Quellen der Liga und der Teams, dass der Eigentümer der Commanders "seine Anwaltskanzleien angewiesen hat, private Ermittler zu beauftragen, die andere Eigentümer - und Goodell - überprüfen sollen".

In einem Brief, der an alle anderen NFL-Besitzer geschickt wurde, erklärte Snyder: "Das ist offenkundig falsch und soll das Vertrauen und den guten Willen zwischen den Eigentümern untergraben, die ich sehr ernst nehme. Ich habe nie einen Privatdetektiv beauftragt, gegen einen Eigentümer oder den Commissioner zu ermitteln. Ich habe meine Anwälte nie angewiesen oder ermächtigt, in meinem Namen einen Privatdetektiv für einen solchen Zweck zu beauftragen. Und das würde ich auch nie tun.

"Wir sind zwar alle harte Konkurrenten auf dem Spielfeld, aber wir sind Teil dieser Organisation, weil wir Football, unsere Teams und unsere Fans lieben. Das Privileg, eine Franchise in Amerikas Sport zu besitzen, ist etwas, von dem ich weiß, dass es für keinen von uns selbstverständlich ist. Unwahrheiten und Lügen, die über eine unserer Organisationen verbreitet werden, schaden unserer Liga, unseren Spielern und unseren Fans, und wir können sie einfach nicht unwidersprochen lassen."

Im vergangenen Jahr verhängte die NFL nach einer internen Untersuchung der Anwältin Beth Wilkinson eine Geldstrafe in Höhe von 10 Millionen Dollar gegen das Team, und Snyder übertrug die Kontrolle über das Tagesgeschäft der Franchise an seine Frau Tanya Snyder. Die NFL weigerte sich jedoch, ihre Ergebnisse zu veröffentlichen, was im Oktober eine Untersuchung des House Oversight Committee zur Folge hatte.

Trotz des Wechsels behauptet ESPN, dass aktuelle und ehemalige Führungskräfte des Teams sagen, dass Snyder "immer noch weit mehr in die Führung des Clubs involviert ist, als die meisten erkennen", und fügt hinzu, dass er sich für den Erwerb von Quarterback Carson Wentz von den Colts eingesetzt hat, während die Quellen in Frage stellen, ob Teampräsident Jason Wright, der erste Schwarze in der NFL-Geschichte, der diesen Titel trägt, "wirklich die Autorität hat, das Team zu reparieren".

Snyder wies die Anschuldigungen des ESPN-Berichts zurück und erklärte in dem Brief: "Es ist besonders beschämend, dass ESPN die sehr realen Leistungen unseres Präsidenten Jason Wright herabsetzt, von dem ESPN behauptet, er sei von der Liga in den Kommandostand versetzt worden und habe keine Macht, wirkliche Veränderungen herbeizuführen. Ich weiß, dass Sie wissen, dass dies falsch ist. Leider hat ESPN unsere Bemühungen ignoriert, die vielen Unwahrheiten in ihrem Artikel vor dessen Veröffentlichung zu korrigieren."

Nach dem 12:7-Sieg der Commanders gegen die Chicago Bears am Donnerstagabend dementierte auch Washingtons Cheftrainer Ron Rivera die Berichte und sagte, er stehe hinter der Entscheidung, Wentz zu verpflichten.

"Jeder will sagen, dass ich nichts mit Carson zu tun haben wollte, nun, Bullsh*t", sagte Rivera.

"Ich bin der Kerl, der die Blätter herausgezogen hat, sich die Analysen angeschaut hat, das Video angeschaut hat ... als wir in Indianapolis waren, okay? Und das ist es, was mich ankotzt, denn der junge Mann verdient es nicht, das die ganze Zeit zu haben."

Ein ESPN-Sprecher erklärte gegenüber CNN, dass das Unternehmen zu seiner Berichterstattung stehe.

Die NFL hat die ehemalige Vorsitzende der Securities and Exchange Commission (SEC), Mary Jo White, Anfang des Jahres beauftragt, das Fehlverhalten von Snyder am Arbeitsplatz zu untersuchen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com