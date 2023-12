Der ehemalige Running Back der Dallas Cowboys, Marion Barber, ist im Alter von 38 Jahren gestorben

"Marion war ein hartgesottener Footballspieler der alten Schule, der mit dem Willen lief, jedes Down zu gewinnen. Er hatte eine Leidenschaft für das Spiel und eine Liebe für seine Trainer und Teamkollegen. Unser Mitgefühl gilt Marions Familie und Freunden in dieser schweren Zeit", teilten die Cowboys in einer Erklärung mit.

Das Team wies in den sozialen Medien darauf hin, dass Barber als "Marion the Barbarian" bekannt war .

Barber spielte sieben Jahre lang in der NFL, die ersten sechs davon bei den Cowboys. Er trat im März 2012 nach einem letzten Jahr bei den Chicago Bears zurück.

Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Die Polizei in der texanischen Stadt Frisco - im Großraum Dallas-Fort Worth - teilte jedoch mit, dass sie am Mittwoch in einer Wohnung, die vermutlich von Barber gemietet wurde, auf ein Problem mit dem Wohlergehen des Spielers reagierte.

"Die Polizei von Frisco und das Collin County Medical Examiner's Office untersuchen einen unbeaufsichtigten Todesfall an diesem Ort", hieß es in einer Erklärung der Behörde.

Barber wurde 2005 von den Cowboys in der vierten Runde von der University of Minnesota geworben.

Jill Martin und Amanda Musa von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com