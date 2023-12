Der ehemalige englische Kricket-Kapitän Michael Vaughan wurde von rassistischen Äußerungen gegenüber Azeem Rafiq freigesprochen

"Das Gremium ist nicht davon überzeugt, dass diese Worte von MV (Michael Vaughan) zu dem Zeitpunkt und unter den konkreten Umständen, die ihm vorgeworfen werden, gesprochen wurden", heißt es in der Entscheidung des Gremiums.

Vaughan sowie der Yorkshire County Cricket Club (YCCC), der ehemalige Trainer Andrew Gale und fünf ehemalige Yorkshire-Spieler - Gary Ballance, Tim Bresnan, Matthew Hoggard, Richard Pyrah und John Blain - wurden vom England and Wales Cricket Board (ECB) im Anschluss an eine Untersuchung der von Rafiq im Jahr 2021 erhobenen Rassismus- und Diskriminierungsvorwürfe angeklagt.

Vaughan, einst die Nummer 1 unter den Schlagmännern der Welt, gab auf Twitter eine Erklärung ab: "Es war sowohl schwierig als auch erschütternd, von den schmerzhaften Erfahrungen zu hören, die Azeem in den letzten drei Jahren beschrieben hat.

"Der Ausgang dieses CDC-Verfahrens darf nicht von der Kernbotschaft ablenken, dass es keinen Platz für Rassismus im Kricketspiel oder in der Gesellschaft im Allgemeinen geben darf."

Vaughan schrieb, er habe sich mit Rafiq getroffen und sich für die negativen Erfahrungen entschuldigt, die er mit dem Club gemacht habe, bestreitet aber weiterhin, rassistische Bemerkungen gemacht zu haben.

"Ich habe nie etwas tun wollen, was den Bemühungen um eine saubere Zukunft des Kricketsports zuwiderläuft. Ich hoffe wirklich, dass die Leute verstehen können, warum ich auf einer persönlichen Ebene etwas, von dem ich weiß, dass ich es nicht getan habe, nicht einfach akzeptieren oder mich dafür entschuldigen konnte."

Der 48-jährige Vaughan wurde beschuldigt, vor einem Spiel in Yorkshire im Jahr 2009 rassistische Bemerkungen und Verunglimpfungen gegenüber Rafiq, der pakistanischer Abstammung ist, und drei anderen asiatischen Spielern gemacht zu haben.

Das Gremium prüfte vom 1. bis zum 3. März 2023 die von der EZB, der Regulierungsbehörde für den Sport in England und Wales, vorgelegten Beweise und schloss seine Anhörung am 7. März ab.

Die meisten Beweise, die das Gremium hörte, betrafen Vaughan, der 16 Jahre lang in Yorkshire spielte, bevor er 2009 zurücktrat, da er der einzige Angeklagte war, der an der Anhörung teilnahm.

Das Gremium fügte hinzu, dass seine Feststellungen "in keiner Weise die umfassenderen Behauptungen" von Rafiq untergraben, der im November 2021 vor britischen Gesetzgebern seine Erfahrungen mit rassistischen Übergriffen bei einem englischen Spitzenclub schilderte.

Als Reaktion auf das Urteil der CDC twitterte Rafiq: "Die CDC hat heute die Anklagen gegen sieben der acht Angeklagten, einschließlich der weit verbreiteten Verwendung des Wortes 'P', aufrechterhalten. Dies kommt zu den anderen Berichten, Gremien und Untersuchungen hinzu, in denen festgestellt wurde, dass ich und andere in Yorkshire rassistisch belästigt und gemobbt wurden.

"Dabei ging es nie um Einzelpersonen, sondern um das Spiel als Ganzes. Der Cricket-Sport muss das Ausmaß seiner Probleme erkennen und sie angehen. Hoffentlich können die Strukturen des Spiels jetzt wieder aufgebaut werden und der institutionalisierte Rassismus ein für alle Mal beendet werden. Es ist an der Zeit, nachzudenken, zu lernen und Veränderungen vorzunehmen.

Das Disziplinargremium erklärte, dass Yorkshire und Ballance nicht zur Anhörung erscheinen mussten, nachdem sie die Vorwürfe akzeptiert hatten.

Blain, Hoggard, Gale und Pyrah zogen sich alle aus dem Verfahren zurück. Das Gremium unter dem Vorsitz von Tim O'Gorman befand, dass einige der Anschuldigungen nicht bewiesen werden konnten, hielt jedoch andere gegen Bresnan, Blain, Hoggard, Gale und Pyrah aufrecht.

Sie wurden wegen rassistischer und diskriminierender Äußerungen für einen Verstoß gegen die Cricket-Richtlinien verurteilt.

"Keine solche Person darf sich in einer Weise verhalten oder eine Handlung oder Unterlassung begehen, die den Interessen des Kricketsports schadet oder das Kricketspiel oder einen Kricketspieler oder eine Gruppe von Kricketspielern in Verruf bringt", heißt es in der Richtlinie.

Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung hatten sich weder Blain, Hoggard, Bresnan, Gale noch Pyrah seit der Anhörung öffentlich geäußert.

Am 9. Februar gab Pyrah auf Twitter eine Erklärung ab, in der er seinen Rücktritt begründete und erklärte, er habe bei den von Yorkshire und der EZB durchgeführten Untersuchungen "voll und ganz kooperiert", fügte aber hinzu, dass die "beteiligten Prozesse nicht offen, fair oder transparent" gewesen seien und dass die von Rafiq erhobenen Vorwürfe "schlecht behandelt" worden seien.

Im vergangenen Sommer gab Gale eine Erklärung ab, in der er "jede einzelne" Anschuldigung bestritt.

In einem Interview mit der englischen Zeitung The Telegraph in der vergangenen Woche soll der ehemalige schottische Nationalspieler Blain die Anschuldigungen als "pervers" bezeichnet und hinzugefügt haben, dass ihm "nie ein persönliches Gespräch" angeboten worden sei, um seine eigenen Beweise vorzulegen.

In einer gemeinsamen Erklärung des YCCC, der Interimsvorsitzenden Tanni Grey-Thompson und des CEO Stephen Vaughan heißt es: "Während des gesamten Verfahrens der Cricket Discipline Commission (CDC), das vom England and Wales Cricket Board angestrengt wurde, war der Yorkshire County Cricket Club entschlossen, aus der Vergangenheit zu lernen. Als Club mussten wir die kulturellen Probleme, die es ermöglichten, dass rassistisches und diskriminierendes Verhalten unangefochten blieb, akzeptieren und die Verantwortung dafür übernehmen.

"Im Februar haben wir vier geänderte Anklagen akzeptiert, die sich auf Verhaltensweisen beziehen, die den Interessen des Kricketsports schaden und/oder die EZB und/oder das Kricketspiel in Verruf bringen können und die alle zwischen 2004 und 2021 begangen wurden. Damit ist die Haftung des Clubs abgegolten, und wir haben an den CDC-Anhörungen Anfang März nicht teilgenommen.

"Es steht dem Club nicht zu, sich zu den weitergehenden Urteilen des Gremiums zu äußern. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, eine angemessene Sanktion zu erreichen, und werden zu gegebener Zeit beim CDC-Gremium vorstellig werden", fügten sie hinzu.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com