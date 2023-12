Darts-WM - Der dreimalige Darts-Weltmeister Van Gerwen trainiert in London

Der Niederländer Michael van Gerwen startete mit einem klaren Sieg in den World Cup of Darts. Van Gerwens Spitzname „Mighty Mike“ besiegte den irischen Spieler Kean Barry mit 3:0 und gelangte in die dritte Runde.

„Natürlich kann ich besser spielen, aber es ist nur das erste Spiel“, sagte Van Gerwen. Der 34-Jährige gilt zusammen mit seinem Landsmann Luke Humphries als Favorit für das Londoner Turnier. Van Gerwen und Humphries könnten im Halbfinale aufeinandertreffen. Der Niederländer gewann 2014, 2017 und 2019 die wichtigste Trophäe der Welt.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de