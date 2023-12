Der amtierende Meister der chinesischen Super League, Jiangsu FC, stellt seinen Betrieb ein

Der Jiangsu FC - früher bekannt als Jiangsu Suning - geriet 2019 in die Schlagzeilen, nachdem berichtet wurde, dass der Verein Gareth Bale einen äußerst lukrativen Vertrag angeboten hatte, um Real Madrid zu verlassen.

"Aufgrund verschiedener unkontrollierbarer Faktoren kann der Jiangsu Football Club nicht garantieren, weiterhin in der Super League und der AFC [Asiatische Fußballkonföderation] zu spielen", teilten die Eigentümer des Vereins, der in Nanjing ansässige Einzelhändler Suning, in einer Erklärung mit.

"In den vergangenen sechs Monaten hat sich der Verein mit großer Aufrichtigkeit um die Übertragung des Vereinskapitals bemüht und die Möglichkeit des Erbes des Jiangsu Football Club nicht aufgegeben.

"Anlässlich der Frist für die Zulassung zur Saison 2021 ... haben wir keine andere Wahl, als zu verkünden: mit sofortiger Wirkung stellt der Jiangsu Football Club den Spielbetrieb seiner Mannschaften ein, und gleichzeitig erwarten wir in größerem Umfang, dass einsichtige Personen und Unternehmen aus der Gesellschaft mit uns über Fragen der weiteren Entwicklung sprechen."

Die Entscheidung hat auch Auswirkungen auf das erfolgreiche Frauenteam des Jiangsu FC, das 2019 seinen zweiten Titel in der chinesischen Frauen-Superliga gewonnen hat.

Sollte der Jiangsu FC keinen neuen Käufer finden, könnte dies Auswirkungen auf die im April beginnende Asian Champions League - das prestigeträchtigste Klubturnier des Kontinents - haben.

Die Asiatische Fußballkonföderation reagierte nicht sofort auf die Anfrage von CNN Sport nach einem Kommentar.

READ: Chinas Streben nach der Weltherrschaft im Fußball

Aufsehen erregende Verträge

Seit einigen Jahren locken die CSL-Klubs einige der weltbesten Talente mit horrenden Verträgen an, was viele dazu veranlasst, die langfristige Überlebensfähigkeit der Liga in Frage zu stellen.

Erst letzten Monat wurde der CSL-Klub Shandong Luneng von der Teilnahme an der asiatischen Champions League ausgeschlossen , weil er gegen die Finanzvorschriften verstoßen hatte.

Lokalen Berichten zufolge steht auch Tianjin Tigers - früher bekannt als Tianjin Teda - kurz vor dem Aus, nachdem der staatliche Eigentümer TEDA Holding Berichten zufolge vor der Saison die Finanzierung eingestellt hat.

Ein Teil des Problems ist auf eine jüngste Entscheidung des Chinesischen Fußballverbands (CFA) zurückzuführen, die es Vereinen nicht mehr erlaubt, Unternehmenssponsoren in ihren Titeln zu haben.

Der Stadtrivale der Tigers, Tianjin Tianhai, einst die Heimat des brasilianischen Stürmers Alexandre Pato und des italienischen Trainers Fabio Cannavaro, wurde im Mai letzten Jahres aufgelöst und existiert nicht mehr.

Suning ist auch Mehrheitseigentümer des derzeitigen italienischen Tabellenführers Inter Mailand, nachdem es 2016 68,55 % des Vereins für 307 Millionen Dollar erworben hatte.

Auf die Anfrage von CNN, ob die neue Fußballstrategie von Suning Auswirkungen auf den Serie-A-Klub hat, hat Inter nicht sofort reagiert.

READ: Die ausländischen Fußballer, die ihre Pässe aufgeben, um Chinesen zu werden

Fußball-Kraftwerk

Der CFA erklärte, er bedauere" die Einstellung des Spielbetriebs des Jiangsu FC, respektiere aber die Entscheidung".

"Der Jiangsu-Fußball hat eine glorreiche Geschichte und seit der Übernahme im Jahr 2015 hat die Suning-Gruppe einen enormen Beitrag zur Entwicklung des Fußballs im Allgemeinen geleistet", sagte der CFA in einer Erklärung auf seiner Website, berichtete Reuters. "Der Chinesische Fußballverband weiß diese Bemühungen zu schätzen.

"Der Chinesische Fußballverband wird auf die Umsetzung des Reform- und Entwicklungsplans für den chinesischen Fußball hinarbeiten, um seine Reformen fortzusetzen, wobei der Schwerpunkt auf der Stärkung der Nachwuchsförderung, der Verbesserung der Profiliga und der Vereinigung aller Kräfte rund um den chinesischen Fußball liegt, um weiter für den chinesischen Fußball zu kämpfen."

Als Vizepräsident im Jahr 2011 machte der chinesische Präsident Xi Jinping die Verbesserung des schönen Spiels zu einem nationalen Ziel. Schon als Kind hatte Xi in der Schule Fußball gespielt und wollte, dass sich die ganze Nation für diesen Sport begeistert.

Im Jahr 2016 stellte China seinen Plan vor, das Land bis zum Jahr 2050 in ein "Fußball-Powerhouse" zu verwandeln, das die besten Mannschaften der Welt herausfordern kann.

Geschäftsleute wie Jack Ma von Alibaba wurden ermutigt, Milliarden in die CSL zu investieren, und auch die Dalian Wanda Group (DWG) von Wang Jianlin steckte Hunderte von Millionen Dollar in den Sport.

Dennoch war in der Saison 2019 kein einziges Spiel der Super League ausverkauft, und die Stadien waren im Durchschnitt nur zu 51 % gefüllt. In dieser Saison hatte Jiangsu im 62.000 Zuschauer fassenden Nanjing Olympic Sports Center Stadium einen Zuschauerschnitt von 27.508.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie begann die CSL-Saison 2020 hinter verschlossenen Türen, bevor eine begrenzte Anzahl von Fans in die Stadien gelassen wurde.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com