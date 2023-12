Promillegrenze angedacht - Debatte um Alkohol im Dartsport: „Indirekte Leistungssteigerung bis zu einem gewissen Grad“

Wenn man an Darts denkt, denkt man auch an gemütliche Biertrinker in einer Bar oder Kneipe. Längst ist Hurling aber zu einem modernen und hochgeschätzten Hochleistungssport geworden, der sich auch heute noch von vielen anderen Sportarten abhebt – etwa im Umgang mit Alkohol.

Dieses Thema wird tatsächlich immer wieder diskutiert. Derzeit ist eine Debatte über mögliche Alkoholbeschränkungen entbrannt. Allerdings gibt es derzeit kein Trinkverbot aus Flaschen. Auch Karsten Kuckhoff vom Deutschen Dart-Verband (DDV) glaubt, dass der Konsum alkoholischer Getränke Vorteile für die sportliche Leistungsfähigkeit hat. „Einerseits hat Alkohol in gewissem Maße eine indirekte leistungssteigernde Wirkung. Spieler werden durch den Konsum von Alkohol zwar nicht besser im Dartsport, können aber bei der Bewältigung von Stresssituationen und völlig normaler Nervosität helfen. Zittern in den Händen bei Adrenalin.“ „Die Werte sind hoch. Das passiert, wenn sie sehr hoch sind, was natürlich besonders schädlich für Präzisionssportarten wie Darts ist“, sagte der Generalsekretär des Verbandes der Deutschen Presse-Agenturen.

Deutscher Verband erwägt Alkoholbeschränkungen im Dartsport

Der DDV hofft, künftig Alkoholbeschränkungen in der Bundesliga einzuführen und diese schrittweise zu reduzieren. Das langfristige Ziel ist ein Wert von 0,0 Promillepunkten. „Als Mitglied im DOSB engagiert sich der DDV für die Clean-Bewegung, daher ist die Alkoholfrei-Bewegung ein langfristiges Ziel, insbesondere im Leistungsbereich“, sagte Kuckhoff.

Über die Rolle von Alkohol im Dartsport ist eine internationale Debatte entbrannt. PDC-Geschäftsführer Matthew Porter glaubt, dass Alkohol nicht gut für den Sport sei. „Die Teilnehmer müssen unter großem Druck und stundenlang auf der Bühne auftreten. Sie müssen höchste Konzentration zeigen. Jetzt kann sich jeder fragen, wie er das unter Alkoholeinfluss schaffen würde.“ Porter, dpa, London. „Du wirst nicht in der Lage sein, Höchstleistungen zu erbringen.“

