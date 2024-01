David Ortiz, Held der Boston Red Sox, wird in die Baseball Hall of Fame aufgenommen

Die Legende der San Francisco Giants, Barry Bonds, und das ehemalige Red-Sox-Ass Roger Clemens, zwei Superstars, die von Gerüchten über die Einnahme leistungssteigernder Mittel verfolgt wurden, verpassten die Wahl in ihrem letzten Jahr der Wählbarkeit auf der Wahlliste der Baseball Writers' Association of America.

Ortiz spielte sechs Saisons für die Minnesota Twins, bevor er 2003 im Alter von 27 Jahren zu den Red Sox kam.

Er wurde 2013 World Series MVP, als er mit zwei Homeruns bei 16 Schlägen eine erstaunliche Trefferquote von .688 erzielte. Außerdem verhalf er den Red Sox 2004 zum Gewinn der World Series - der ersten Meisterschaft seit 86 Jahren - und 2007.

"Mein Weg nach Boston dauerte zwar 10 Jahre (einschließlich einiger Aufenthalte in den Minors), aber diese 14 Jahre im Trikot der Red Sox waren die besten meines Lebens. Wir haben den Fluch gebrochen und dann noch zwei weitere Meisterschaften geholt, bevor ich 2016 in den Ruhestand ging - was für eine süße und schöne Reise das war", sagte Ortiz.

Ortiz, ein 10-facher All-Star, wird am 24. Juli in die Hall of Fame in Cooperstown, New York, aufgenommen. Ortiz erhielt 77,9 % der abgegebenen Stimmen, knapp mehr als die für die Wahl erforderlichen 75 %.

Ortiz war auch Gegenstand von Steroid-Spekulationen, nachdem er 2003 bei anonymen Umfragetests positiv getestet worden sein soll. Das offizielle Testprogramm der MLB trat im folgenden Jahr in Kraft und Ortiz fiel nie durch.

Der Besitzer der Red Sox, John Henry, sagte, dass Ortiz die Geschichte des Teams von einem Fluch - es lagen Jahrzehnte zwischen den Titeln, nachdem die Red Sox Babe Ruth verkauft hatten - auf Momente des Sieges umgestellt hat.

"Davids bedeutsamste und tiefgreifendste Beiträge spiegeln sich jedoch nicht vollständig in Trophäen und Auszeichnungen wider, sondern vielmehr in den Gesichtern aller Spieler, die er im Laufe der Jahre umarmt hat, in der Erinnerung an seine aufrüttelnden Reden auf der Tribüne und in der Solidarität mit unserer Gemeinschaft in ihrer dunkelsten Stunde", sagte Henry und bezog sich dabei auf Ortiz' Rede nach den Bombenanschlägen in Boston, die auch Schimpfwörter enthielt.

Bonds und Clemens wurden durch den Mitchell-Bericht des Senators und späteren Baseball-Ermittlers George Mitchell von 2007 mit der Einnahme leistungssteigernder Mittel in Verbindung gebracht. Keiner der beiden Spieler ist jedoch jemals bei einem MLB-Test auf Steroide durchgefallen, und Bonds hat lediglich zugegeben, Substanzen verwendet zu haben, von denen ihm gesagt wurde, es handele sich um einen Arthritis-Balsam und Leinsamenöl.

Bonds erhielt 66 % der Stimmen, Clemens 65,2 %.

Clemens sagte in einer Erklärung, er habe nicht Baseball gespielt, um in die Hall of Fame aufgenommen zu werden.

"Ich habe gespielt, um das Leben meiner Familie für eine ganze Generation zu verändern. Dann konzentriere ich mich darauf, Meisterschaften zu gewinnen und gleichzeitig meiner Gemeinde und den Fans etwas zurückzugeben", twitterte er. "Ich habe alles gegeben, was ich hatte, auf die richtige Weise, für meine Familie und für die Fans, die mich unterstützt haben."

postete Bonds auf Instagram: CONGRATULATIONS Big Papi zu deiner Aufnahme in die Hall of Fame! Well deserved...I love you my brother."

Bonds und Clemens waren nicht die einzigen umstrittenen ehemaligen Spieler auf dem Stimmzettel. Alex Rodriguez, der in seiner 22-jährigen Karriere 696 Homeruns erzielte, war zum ersten Mal wählbar, und Sammy Sosa, der 609 Homeruns erzielte, befand sich in seinem letzten Jahr der Wählbarkeit auf der Wählerliste.

Rodriguez wurde 2003 positiv auf anabole Steroide getestet, bevor die Strafen in Kraft traten, und gab nach Bekanntwerden der Ergebnisse 2009 zu, "eine verbotene Substanz" zu verwenden.

Zwei Jahre später wurde er in die Ermittlungen gegen die Biogenesis-Klinik verwickelt, die Spielern Nahrungsergänzungsmittel wie menschliches Wachstumshormon und Testosteron zur Verfügung stellte. Rodriguez verpasste die Saison 2014, weil er wegen mehrjähriger Einnahme von PEDs gesperrt wurde und nur 34,3 % der abgegebenen Stimmen erhielt.

Ginge es nur um die Statistik, wären Bonds, Clemens und Rodriguez die Favoriten gewesen.

Bonds, der während seiner 22-jährigen Karriere für die Pittsburgh Pirates und die San Francisco Giants im linken Feld spielte, ist mit 762 Home Runs der beste Spieler der Major League Baseball aller Zeiten. In einer Saison erzielte er den Rekord von 73 Homeruns.

Er wurde sieben Mal zum MVP der National League gewählt, davon vier Mal in Folge, und erhielt acht Mal den Golden Glove für seine Verteidigung.

Clemens, ein dominanter Starting Pitcher, erzielte in seiner 24-jährigen Karriere bei den Boston Red Sox, New York Yankees, Toronto Blue Jays und Houston Astros 354 Siege und 4.672 Strikeouts. Clemens steht an dritter Stelle in der MLB-Liste der Strikeouts und an neunter Stelle in der Liste der Siege. Er gehörte zwei Yankees-Teams an, die die World Series gewannen.

Rodriguez ist der viertbeste Homerun- und RBI-Spieler aller Zeiten, gewann drei MVP-Auszeichnungen und war Mitglied eines World-Series-Gewinners. Während seiner Karriere spielte er als Shortstop für die Seattle Mariners und Texas Rangers und als Third Base für die New York Yankees.

Es besteht immer noch die Chance, dass Bonds, Clemens und andere, die auf den Stimmzetteln der Autoren nicht mehr in Frage kommen, in die Hall of Fame gewählt werden. Dieses Jahr wird das Today's Game Era (1988 bis heute) Committee im Dezember über die Klasse von 2023 abstimmen.

Nach Angaben der Hall of Fame setzt sich dieses Komitee aus 16 Wählern zusammen, die Mitglieder der Halle, leitende Angestellte oder erfahrene Medienvertreter sind.

Im Jahr 2019 wurden der ehemalige Pitcher Lee Smith und der ehemalige Right Fielder und Designated Hitter Harold Baines vom Komitee gewählt.

Jill Martin, Amir Vera und Kevin Dotson von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com