Das Spiel Deutschland gegen Ungarn bei der Euro 2020 soll in einem Stadion mit Regenbogenfarben stattfinden

Dies geschah, nachdem der Münchner Stadtrat einen Antrag gestellt hatte, das Beleuchtungsmuster im Außenbereich der Allianz Arena zu ändern, nachdem das ungarische Parlament Anfang des Monats ein Anti-LGBTQ-Gesetz verabschiedet hatte.

Das Gesetz, das am 15. Juni verabschiedet wurde, verbietet die Verbreitung von Inhalten in Schulen, die Homosexualität und Geschlechtsumwandlung fördern. Das Gesetz wurde von Menschenrechtsgruppen und Oppositionsparteien heftig kritisiert.

"München bekennt sich zu Vielfalt, Toleranz und echter Gleichberechtigung im Sport und in der Gesellschaft", heißt es in einem fraktionsübergreifenden Antrag des Stadtrats.

"Anlässlich des Fußball-Europameisterschaftsspiels zwischen Deutschland und Ungarn will die Landeshauptstadt München ein wichtiges und sichtbares Zeichen der Solidarität mit der LGBTI-Community in Ungarn setzen, die unter der derzeit verschärften homo- und transphobischen Gesetzgebung der ungarischen Regierung leidet.

"Die Landeshauptstadt München als Austragungsort der Euro 2020 hat sich bereits bereit erklärt, am Tag des Spiels Regenbogenflaggen am Rathaus zu hissen, um ein deutliches Zeichen zu setzen."

Laut dem CNN-Sender ZDF arbeitet Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter mit dem europäischen Fußballverband UEFA zusammen, um die Erlaubnis zu erhalten, die Allianz-Arena für das Spiel am Mittwoch in Regenbogenfarben zu beleuchten.

Die Regenbogenflagge ist zu einem universellen Symbol der Hoffnung für LGBTQ-Personen auf der ganzen Welt geworden und wird von der Fußballgemeinschaft häufig als Zeichen der Solidarität verwendet.

Die Aufforderung, die Allianz-Arena vor dem Spiel am Mittwoch, dem letzten Spiel beider Mannschaften in der Gruppenphase der Euro 2020, zu beleuchten, erfolgte, nachdem die UEFA eine Untersuchung der Regenbogen-Kapitänsbinde, die der deutsche Torhüter Manuel Neuer bei diesem Turnier trug, eingestellt hatte.

"Die UEFA hat dem DFB heute mitgeteilt, dass sie die Untersuchung der Regenbogen-Kapitänsbinde von Manuel Neuer eingestellt hat", hieß es am Sonntag in einem Tweet des DFB.

"In einem Schreiben wurde die Armbinde als Mannschaftssymbol für Vielfalt und damit für einen 'guten Zweck' bewertet."

Neuer trug die Armbinde während der deutschen Spiele gegen Frankreich und Portugal in der vergangenen Woche. Er hat sich nicht öffentlich zu den Ermittlungen der UEFA geäußert.

"Die UEFA hat die Armbinde des betreffenden Spielers untersucht, und in Anbetracht der Tatsache, dass die Armbinde für eine gute Sache, d.h. für Vielfalt, getragen wurde, wird die Mannschaft nicht mit einem Disziplinarverfahren konfrontiert", sagte ein UEFA-Sprecher gegenüber CNN.

Unabhängig davon gab die UEFA am Sonntag bekannt, dass sie eine Untersuchung über "potenziell diskriminierende Vorfälle" bei den Spielen der Euro 2020 in Budapest, Ungarn, eingeleitet hat.

Nach Angaben der UEFA ereigneten sich die Vorfälle während der ungarischen Spiele gegen Portugal am 15. Juni und Frankreich am 19. Juni, die beide vor vollen Rängen in der Puskas-Arena stattfanden.

Bilder in den sozialen Medien zeigten ein Banner mit der Aufschrift "Anti-LMBTQ" - die ungarische Abkürzung für LGBTQ - während des ungarischen Eröffnungsspiels des Turniers gegen Portugal.

Ein Inspektor wurde ernannt, um die disziplinarische Untersuchung zu leiten.

Nach der 0:3-Niederlage im Eröffnungsspiel gegen Portugal holte Ungarn am Sonntag mit einem 1:1-Unentschieden gegen Frankreich seinen ersten Punkt bei der Euro 2020.

Aleks Klosok von CNN trug zur Berichterstattung bei.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com