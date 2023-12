Das Spiel: Brady und Rodgers mit Trash Talk zum Sieg über Mahomes und Allen

Der mit Spannung erwartete Showdown im Wynn Golf Club, der als Kampf zwischen jungen Stars und alten Veteranen angekündigt war, ging bis zum letzten Loch, wobei der dreimalige MVP Rodgers seinen letzten Putt zum Birdie und damit zum Sieg versenkte.

Bei dem 12-Loch-Wettbewerb waren zum ersten Mal Zuschauer beim "Match" zugegen. Die Spieler waren mit Mikrofonen ausgestattet, um miteinander und mit den TNT-Moderatoren zu kommunizieren, die von Sportmoderator Ernie "E.J." Johnson moderiert wurden.

Die psychologische Kriegsführung im Vorfeld der sechsten Auflage des Turniers wurde auf dem Platz noch verstärkt, wobei Green Bay QB Rodgers vor dem Abschlag eine letzte Bemerkung machte: "Ich dachte, sie würden ein paar kompetente Golfer auswählen, und dann habe ich das Matchup gesehen".

Kriegsführung mit dem Ball

Die Gedankenspiele erstreckten sich auch auf die Wahl der Ausrüstung der Spieler. Allen zeigte stolz seinen maßgefertigten Golfball, auf dem das berüchtigte Foto von Brady vom NFL Scouting Combine 2000 prangte.

Es gab nur wenige düstere Momente in der herausragenden Karriere des siebenmaligen Super Bowl-Gewinners, aber Brady hat keinen Hehl aus seiner Verachtung für das Bild gemacht. Als im April Gerüchte über eine mögliche Übernahme von Twitter durch Elon Musk aufkamen, fragte der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers Musk in einem Tweet, ob er das Foto löschen könne, sobald er die Social-Media-Plattform gekauft habe.

Brady hatte jedoch seinen eigenen Ball mit dem Bild eines vertrauten Freundes bedruckt - der Lombardi Trophy.

Nach der herzzerreißenden Niederlage gegen Mahomes' eigene Kansas City Chiefs im AFC-Meisterschaftsspiel im Januar hat Allen noch keinen Ring gewonnen - eine Tatsache, die Brady dem Quarterback der Buffalo Bills bewusst machte.

"Josh, hast du so etwas schon einmal gesehen?" scherzte Brady und hielt Allen den Ball hin. "Weißt du, was das ist?"

Am Vorabend des Wettbewerbs hatte Mahomes gegenüber Andy Scholes von CNN Sport zugegeben, dass er am ersten Abschlag mit Nervosität rechnete, und die Zeichen standen schon früh auf Sturm, als Brady und Rodgers die ersten beiden Löcher nutzten, um früh in Führung zu gehen.

"Ihr seid nicht überrascht, oder?" scherzte Brady, während Allen sich über seine älteren Kontrahenten lustig machte, die beide angeblich organisierte Teamaktivitäten (OTAs) schwänzten.

"Diese Jungs sind ziemlich gut im Golf. Das ist es, was passiert, wenn man nicht zu den OTAs geht", sagte Allen. "Man spielt einfach den ganzen Tag Golf."

Sensenmann

Mit beeindruckenden Drives und Putts gelang Mahomes und Allen ein Comeback, bei dem sie am fünften Loch ausglichen und am achten Loch erstmals in Führung gingen.

Der Sieg des älteren Duos am 10. Loch sorgte für ein grandioses Finale, das nach Aussage von Mahomes immer geplant war.

Im Gespräch mit TNT-Moderator Johnson, während er seinen Buggy zum nächsten Abschlag fuhr, sagte Mahomes: "Ernie, ich habe dir vorhin gesagt, dass wir es gut im Fernsehen machen werden.

"Ich und Josh lassen sie einfach schnell wieder ins Spiel kommen, damit wir es hier am Ende zu Ende bringen können."

Chiefs-Cheftrainer Andy Reid hat Mahomes den Spitznamen "Sensenmann" gegeben, weil er sein Team in schwierigen Momenten mitreißen kann.

Zum Pech für ihn sind das Rodgers und Brady auch nicht. Nachdem er am 11. Loch ein Birdie gespielt hatte, wiederholte Rodgers dieses Kunststück am letzten Loch, um den Sieg zu erringen, und feierte mit einem Faustschlag, während der Ball noch auf den Becher zurollte.

"So gut, was für ein Putt. Gutes Spiel, mein Großer, toller Job", sagte Brady zu seinem Teamkollegen.

Mit dem Triumph konnte Brady nach zwei Niederlagen in Folge seinen ersten "The Match"-Sieg erringen, während Rodgers seinen zweiten Sieg in Folge einfuhr, nachdem er seinen Teamkollegen im letzten Jahr besiegt hatte.

Und trotz eines Tages voller Trash-Talk war es am Ende Respekt, als sich die vier Teilnehmer die Hände reichten.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com