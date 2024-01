Das Schicksal und die Metrik stimmen überein: Das könnte das Jahr der Buffalo Bills werden

Sie denken vielleicht, ich beziehe mich auf das letztjährige Divisions-Playoff-Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Bills. Das könnte sein, aber in diesem Fall beziehe ich mich tatsächlich auf das AFC-Wild-Card-Spiel von 1999 zwischen den Tennessee Titans und den Bills. Nach dieser Niederlage sollten die Bills 18 Jahre lang nicht mehr in die Playoffs kommen.

Die Bills sind leider das einzige Team in den letzten 30 Jahren, das nicht nur ein, sondern gleich zwei Playoff-Spiele verloren hat, nachdem es weniger als 25 Sekunden vor Schluss in Führung gegangen war.

Eine weniger große Fangemeinde hätte ihr Team nach solchen Niederlagen vielleicht schon aufgegeben.

Was Sie wissen müssen, ist, dass man nicht Bills-Fan wird und bleibt, weil es einfach ist. Man wird und bleibt Bills-Fan, weil man es mit den Worten des ehemaligen Buffalo-Head Coaches Marv Levy ausdrücken kann: "Wenn es für sie zu schwer ist, ist es für uns genau richtig."

Nach der letztjährigen Niederlage gegen die Chiefs haben sich Bills-Fans wie ich noch mehr darauf gefreut, dass die Bills endlich einen Super Bowl gewinnen.

Und wenn man sich die Statistiken vor ein paar Wochen anschaute, sah es so aus, als würde sich dieser Optimismus auszahlen.

Vor Woche 17 hatten die Bills die beste Bilanz in der AFC. Sie hatten den Tiebreaker gegen die Chiefs in der Hand, um in der ersten Runde der Playoffs ein Freilos zu haben und in den Playoffs Heimrecht zu genießen.

Dann geschah es: der Moment, in dem der Fußball in den Hintergrund trat und selbst die härtesten Männer sichtlich emotional wurden.

Der Beinahe-Tod des Bills-Safety Damar Hamlin vor einem nationalen Fernsehpublikum ist wahrscheinlich das fassungsloseste Ereignis, das ich seit den Anschlägen vom 11. September live im Fernsehen miterlebt habe.

Das Ereignis hatte für die amerikanischen Zuschauer viele Parallelen zu dem plötzlichen Zusammenbruch des dänischen Mittelfeldspielers Christian Eriksen aufgrund eines Herzstillstands bei der Euro 2020 für die internationalen Zuschauer.

Doch so tragisch Hamlins Nahtoderfahrung auch war - wie Eriksens anschließende Genesung - die Tage danach waren sogar noch erbaulicher.

Sein erstaunliches Überleben und seine Genesung sowie die Art und Weise, wie Buffalo und die ganze Welt sich um ihn scharten, verkörperten Levys Worte.

Die NFL sagte schließlich das Spiel der Bills gegen die Cincinnati Bengals ab, bei dem sich Hamlins Verletzung ereignete. Das war zwar die richtige Entscheidung, hatte aber den Nebeneffekt, dass die Chiefs einen Sieg mehr als die Bills verbuchen konnten, weil Buffalo ein Spiel weniger bestritten hatte.

Die Bills müssen nun in der ersten Runde der Playoffs spielen, während die Chiefs das Freilos für die erste Runde erhalten.

Dennoch bin ich optimistischer als in all den Jahren, in denen ich Bills-Fan bin. Ich stelle mir vor, dass sich die Buffalo-Fans während der Saison 1990/91 so gefühlt haben - der Saison, die damit endete, dass die Bills durch ein in letzter Sekunde verschossenes Field Goal von Scott Norwood gegen eine unterlegene Mannschaft der New York Giants verloren (eine Randnotiz: Ich bin zu jung, um mich an dieses Spiel zu erinnern).

Wie ich bereits sagte, hätte eine weniger große Fangemeinde ihr Team nach einer solchen Niederlage vielleicht im Stich gelassen. Stattdessen wurde Norwood bei einer Kundgebung in der Innenstadt nach der Niederlage bejubelt. Die Bills sollten das erste Team werden, das viermal in Folge in den Super Bowl einzog ... und anschließend jeden von ihnen verlor.

Ein Grund zum Optimismus

Warum also fühle ich mich nach solchen Enttäuschungen so gut?

Zum Teil mag es blinder Optimismus sein. Ein Teil davon ist vielleicht das Hochgefühl, das ich nach dem Sieg der Bills gegen die New England Patriots am vergangenen Wochenende verspüre, einem Spiel, in dem Nyheim Hines den Eröffnungskickoff für einen Touchdown zurücktrug und dann der erste Spieler seit 2010 wurde, der zwei Kickoffs für einen Touchdown zurücktrug.

Es fühlt sich an, als sei das Schicksal endlich auf unserer Seite, denn es war drei Jahre und drei Monate her, dass die Bills einen Kick für einen Touchdown returniert hatten, Quarterback Josh Allen warf für drei Touchdowns, und die Bills-Defense hatte drei Interceptions gegen die Patriots. Hamlins Trikotnummer ist natürlich die Nr. 3.

Natürlich bin ich nicht jemand, der sich traditionell auf das Schicksal verlässt. Ich bin buchstäblich der einzige "Datenreporter" bei CNN.

Lassen Sie uns also über kalte, harte Statistiken sprechen.

Dieses Wochenende spielen die Bills in der Wild Card-Runde gegen die Miami Dolphins. Der Favorit ist ein zweistelliger Sieg.

Danach wird es im AFC-Divisionsspiel, dem AFC-Meisterschaftsspiel und dem Super Bowl wahrscheinlich noch schwieriger.

Ich weiß aber, dass wir das beste Team haben. Ob ESPN's FPI, FiveThirtyEight's Elo oder Football Outsiders DVOA, die Bills sind das beste Team der Liga, wenn es nach den Metriken geht. Der letzte dieser Indizes weist die Bills als erst siebtes Team in den letzten 40 Jahren aus, das in der gesamten Liga in den Bereichen Offense, Defense und Special Teams unter den ersten fünf landet.

Um ein anderes berühmtes Zitat von Levy zu paraphrasieren: Es gibt wirklich keinen Ort, an dem ich als Bills-Fan lieber wäre als genau hier und jetzt.

Quelle: edition.cnn.com