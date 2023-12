Das hätte vermieden werden können, indem man sich impfen lässt: Tennisstars reagieren auf Novak Djokovic-Saga

Während die Spielerinnen ihre letzten Vorbereitungen für die Australian Open getroffen haben, drehten sich alle Fragen um die 20-fache Grand-Slam-Siegerin.

"Ich denke, wir alle wollen weitermachen, was auch immer es ist, weitermachen und uns auf den coolen Aspekt des Starts eines Slams konzentrieren", sagte die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Garbine Muguruza während eines Medientags.

"Ich denke, das alles hätte vermieden werden können, so wie wir es alle getan haben, indem wir uns impfen ließen und all die Dinge taten, die wir tun mussten, um hier in Australien zu sein.

"Jeder kannte die Regeln ganz genau. Man muss sie nur befolgen und das war's. Ich glaube nicht, dass es so schwierig ist."

Muguruza, die 2020 das Finale der Australian Open erreicht hat, befürchtet, dass die anhaltende Kontroverse negative Auswirkungen auf den Ruf des Sports haben wird.

Djokovic wird derzeit von den australischen Behörden vor einer Gerichtsanhörung am Sonntag festgehalten, bei der es um seinen Aufenthalt im Land geht.

Der australische Einwanderungsminister Alex Hawke hat dem ungeimpften Tennis-Champion am Freitag zum zweiten Mal das Visum entzogen und erklärt, seine Anwesenheit in Australien könne zu einem "Anstieg der Anti-Impf-Stimmung" führen und sogar "zivile Unruhen" auslösen.

"Ich glaube nicht, dass dies der Tenniswelt oder den Spielern helfen würde, denn am Ende ist es immer ein kleiner Konflikt", fügte Muguruza hinzu.

"Es ist schon schwierig genug, die Turniere und den WTA- und ATP-Zirkus zu organisieren, wenn man Land für Land geht, und dann auch noch all diese Nachrichten zu produzieren, das ist ziemlich viel."

'Eine unglückliche Situation'

Sollte es Djokovic gelingen, beim diesjährigen Turnier anzutreten, hätte er die Chance, seinen rekordverdächtigen 21. Grand-Slam-Titel bei den Herren zu gewinnen.

Diesen Rekord teilt er sich derzeit mit Roger Federer und Rafael Nadal, doch letzterer sagt, dass das Turnier auch dann ein Erfolg sein wird, wenn der Serbe nicht antreten kann.

"Ich sage Ihnen eines: Es ist ganz klar, dass Novak Djokovic einer der besten Spieler der Geschichte ist, ohne Zweifel", sagte Nadal gegenüber Reportern. "Aber es gibt keinen Spieler in der Geschichte, der wichtiger ist als ein Event, oder?

"Die Australian Open sind viel wichtiger als irgendein Spieler. Wenn er endlich spielt, okay. Wenn er nicht spielt, werden die Australian Open mit oder ohne ihn ein großartiges Turnier sein. Das ist meine Sichtweise."

Djokovic hat sich bei denjenigen bedankt, die ihn während der ganzen Zeit unterstützt haben, aber es gibt einige, die sich fragen, ob diese Situation sein Vermächtnis trüben wird.

Die Titelverteidigerin der Australian Open, Naomi Osaka, sagte, sie sei traurig über das, was sie gesehen habe. "Ich denke, es ist eine unglückliche Situation", sagte sie gegenüber Reportern.

"Er ist so ein großartiger Spieler und es ist irgendwie traurig, dass einige Leute ihn auf diese Weise in Erinnerung behalten.

"Aber ich denke auch, dass es nicht an den Tennisspielern liegt, sondern an der Regierung, wie Australien damit umgeht."

Es sind ihre Regeln

Daniil Medwedew, die Nummer 2 der Weltrangliste, hat Djokovics Bestreben, einen Kalender-Grand-Slam zu erreichen - alle vier Majors im selben Kalenderjahr zu gewinnen - im Jahr 2021 zunichte gemacht, als der Russe das Finale der US Open gegen den Serben gewann.

Die beiden könnten in diesem Jahr im Finale der Australian Open erneut aufeinandertreffen, sollten beide so weit kommen, aber Medwedew sagt, dass die Regeln des Landes befolgt werden müssen.

"Ich möchte zu Novaks Situation sagen, dass wir in Australien sind und dass dort die Regeln gelten", sagte er gegenüber Reportern.

"Aber soweit ich weiß, sollte er spielen, wenn er eine gültige Ausnahmegenehmigung hat, um in diesem Land zu sein und zu tun, was er will.

"Wenn die Ausnahmegenehmigung nicht gültig ist oder etwas anderes nicht gültig ist, dann kann jedes Land die Einreise verweigern.

Die Australian Open beginnen am Montag, aber ob Djokovic in der Auslosung ist, muss noch von einem Gericht entschieden werden.

Jill Martin von CNN hat darüber berichtet.

Quelle: edition.cnn.com