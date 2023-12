Das Formel-1-Team Mercedes stellt das Design seiner neuen Atemhilfen frei zur Verfügung

Die CPAP-Geräte (Continuous Positive Airway Pressure) werden Patienten mit Lungeninfektionen das Atmen erleichtern, wenn eine Sauerstoffmaske allein nicht mehr ausreicht.

Das Gerät wurde von einem Team von Mercedes-Ingenieuren und dem University College London (UCL) sowie von Klinikern des UCL-Krankenhauses entwickelt. Nach Patientenversuchen im UCL-Krankenhaus und in anderen Krankenhäusern im Großraum London erhielt das Gerät letzte Woche die Zulassung.

Der britische Nationale Gesundheitsdienst (NHS) hat bis zu 10.000 Geräte in Auftrag gegeben. Das Mercedes-Werk in Brixworth, England - wo die F1-Motoren entworfen und entwickelt werden - wurde umfunktioniert, um diese Nachfrage zu befriedigen, und es wird erwartet, dass dort täglich 1.000 Geräte hergestellt werden können.

Das neue Gerät wurde in weniger als 100 Stunden aus einem Vorgängermodell nachgebaut und erhielt letzte Woche die behördliche Zulassung, heißt es in einer Erklärung des UCL. Das überarbeitete Design verbraucht 70 % weniger Sauerstoff als das Vorgängermodell.

"Diese lebensrettenden Geräte werden den NHS in den kommenden Wochen entscheidend unterstützen, indem sie dazu beitragen, Patienten von Beatmungsgeräten fernzuhalten und den Bedarf an Intensivbetten und Personal zu verringern", sagte Professor David Lomas, der Vize-Provost des UCL.

"Es ist eine phänomenale Leistung, dass sie nur zwei Wochen nach dem Bau des ersten Prototyps in den Krankenhäusern ankommen. Es zeigt, was erreicht werden kann, wenn Universitäten, Krankenhäuser und die Industrie zum Wohle des Landes zusammenarbeiten".

CPAP-Geräte halten die Atemwege der Patienten offen und erhöhen die Sauerstoffmenge, die in die Lungen gelangt, indem sie kontinuierlich Luft und Sauerstoff in den Mund und die Nase pumpen. Die britischen Formel-1-Teams helfen auch bei der Herstellung von Tausenden von Beatmungsgeräten, die der nationale Gesundheitsdienst des Landes dringend benötigt.

Nach Angaben der Johns Hopkins University gab es im Vereinigten Königreich 55.242 bestätigte Fälle von Coronavirus mit mindestens 6.159 Todesfällen .

F1 entlässt Personal

Mercedes bietet eine seltene gute Nachricht in einer ansonsten chaotischen F1-Saison, die noch nicht offiziell begonnen hat.

Die Formel 1 gab außerdem bekannt, dass sie 50 % ihrer Mitarbeiter vorübergehend beurlaubt hat und CEO Chase Carey im Rahmen der Maßnahmen zur Kostensenkung während der Pandemie eine erhebliche freiwillige Gehaltskürzung vornehmen wird.

Die Beurlaubung des Personals wird für zwei Monate bis Ende Mai gelten und bedeutet, dass die Mitarbeiter 80 Prozent ihres Gehalts durch ein von der britischen Regierung eingeführtes finanzielles Rettungsprogramm erhalten werden.

Alle F1-Direktoren und Führungskräfte haben sich freiwillig bereit erklärt, eine Gehaltskürzung von 20 % hinzunehmen.

Drei Teams - McLaren, Williams und Racing Point - haben bereits Teile ihrer Belegschaft beurlaubt, wobei auch die Fahrer der jeweiligen Teams Gehaltskürzungen hinnehmen mussten.

Saisonstart steht noch aus

Am Dienstag war der Große Preis von Kanada, der am 14. Juni stattfinden sollte, das neunte Rennen, das in dieser Saison betroffen ist. Das erste geplante Rennen, das nicht verschoben oder abgesagt wurde, ist der Große Preis von Frankreich am 26. Juni.

Die Rennen in Australien und Monaco wurden bereits abgesagt, und sechs weitere wurden bisher verschoben - Bahrain, Vietnam, China, Niederlande, Spanien und Aserbaidschan.

Die Regeln des Sports schreiben vor, dass mindestens acht Rennen stattfinden müssen, damit eine Saison als Weltmeisterschaft gilt, und die Organisatoren arbeiten an einem reduzierten Kalender mit 15 bis 18 Veranstaltungen.

Dieser Artikel wurde aktualisiert, um klarzustellen, dass die Atemhilfen kostenlos zur Verfügung gestellt werden, um Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt zu unterstützen, und nicht speziell an Mitarbeiter des staatlichen Gesundheitswesens geliefert werden.

