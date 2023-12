Das Fiasko von Naomi Osaka ist ein Zeichen dafür, dass wir mit der Arbeit an der psychischen Gesundheit noch lange nicht fertig sind

Und Naomi Osaka hat genug. Auf ihrem stratosphärischen Aufstieg an die Spitze des Tennissports hat sie zahllose Gegnerinnen besiegt, doch in dieser Woche legte die Nummer 2 der Welt ihren Schläger nieder und entzog sich dem Drängen der Presse.

Osakas Entscheidung, sich von den French Open zurückzuziehen und nicht an den Pressekonferenzen in Roland Garros teilzunehmen, hat eine breitere Debatte über die Kultur der Pressekonferenzen nach dem Spiel und ihre Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Sportler ausgelöst.

Solche Medienkonferenzen sind eine "Aasgeiergrube", sagte Kris Soutar, ein Berater von Tennis Scotland und der Judy Murray Foundation, die von der Mutter von Andy Murray gegründet wurde, einem Spieler, der offen darüber gesprochen hat, wie sich der psychische Tribut des Spitzensports auf ihn ausgewirkt hat.

Diese oft von Männern dominierten Pressekonferenzen sind für den unterlegenen Spieler sehr einschüchternd, so Soutar gegenüber CNN. "Sie werden nach den Gründen für ihre Niederlage befragt, und die Journalisten sind auf der Suche nach ihrem eigenen kleinen Dreck", sagte er.

Das ist für jeden Athleten eine beängstigende Aussicht, ganz zu schweigen von Osaka, die auf Twitter zugab, dass sie "kein natürlicher Redner in der Öffentlichkeit ist und riesige Angstwellen bekommt, bevor ich zu den Medien der Welt spreche."

Die vierfache Major-Siegerin traf daher die dramatische Entscheidung, Pressekonferenzen ganz zu meiden, und begründete dies mit ihrer psychischen Gesundheit, in der Hoffnung, dass die anfallenden Geldstrafen an eine Wohltätigkeitsorganisation für psychische Erkrankungen gehen würden.

Daraufhin verhängten die Organisatoren gegen Osaka eine Geldstrafe von 15.000 Dollar und drohten mit Ausschluss. Osaka zog sich ihrerseits aus dem Turnier zurück und erklärte auf Twitter, sie hoffe, dass sich "jeder wieder auf das Tennis in Paris konzentrieren kann".

Die 23-Jährige fügte hinzu, dass sie seit dem Gewinn ihres ersten Grand-Slam-Titels im Jahr 2018 "lange unter Depressionen gelitten" habe.

Nach Osakas Entscheidung, auf die Medienarbeit zu verzichten, posteten die French Open einen Tweet mit Fotos von Rafael Nadal, Kei Nishikori, Aryna Sabalenka und Coco Gauff, die Medienarbeit leisten, mit der Bildunterschrift: "Sie haben den Auftrag verstanden".

Diese Reaktion war "kalt" und eine "verpasste Gelegenheit", "Pionierarbeit" zu leisten und Lösungen für psychische Probleme im Sport zu finden, so Soutar.

Wettkämpfe in der Ära von Covid

Tennis war eine der ersten professionellen Sportarten, die aus dem Schatten der weltweiten Covid-Sperren herausgetreten ist.

Doch angesichts dringenderer Angelegenheiten - vor allem wirtschaftlicher Art - stand die psychische Gesundheit "nicht annähernd ganz oben auf der Tagesordnung der Tour", so Rodney Rapson, Mitinhaber der Base Tennis Academy in der Nähe von Frankfurt, Deutschland.

"Die Branche als Ganzes leidet finanziell, durch Absagen, Sponsoring, alles hat einen Schlag erlitten", sagte Rapson über die Auswirkungen von Covid auf den Sport.

Inzwischen haben die Covid-Beschränkungen den Stress für reisende Tennisprofis noch verschlimmert. Noch bevor die Spieler den Platz betreten, müssen sie eine scheinbar endlose Liste von Tests, Reisebeschränkungen, Quarantänemaßnahmen und sozialen Auflagen einhalten, so Daria Abramowicz, Sportpsychologin der polnischen Spielerin Iga Swiatek.

Dieses stark eingeschränkte Umfeld "wirkt sich wirklich auf die Beziehungen, das Stressniveau und das emotionale Wohlbefinden im Allgemeinen aus", so Abramowicz.

Sie fügte hinzu, dass "wir noch nie so viele Rücktritte, Rückzüge von Turnieren, Verletzungen und Spannungen erlebt haben", was Abramowicz auf einen "Covid-Effekt" im Tennis zurückführt.

Abramowicz hofft, dass Osakas Rückzug ein "Wendepunkt" für die Diskussion über psychische Gesundheit im Sport sein könnte.

"Es gibt dieses Klischee, dass ein Sportler eine Art Gladiator ist, eine Art Held", sagte Abramowicz gegenüber CNN.

"Dass sie sich wohlfühlen, wenn sie sich außerhalb ihrer Komfortzone befinden. Und das macht es für Sportler so gut wie unmöglich, dass es ihnen nicht gut geht."

Kulturwandel

Osakas Entscheidung, Pressekonferenzen den Rücken zu kehren, hat einige Medienkommentatoren verärgert.

Der britische Radiomoderator Piers Morgan nannte die Tennisspielerin eine "launische kleine Madame". Und der Journalist Will Swanton schrieb im Australian: "Die Unreife, Kostbarkeit und Heuchelei von Naomi Osaka macht mich sprachlos."

Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin Serena Williams zeigte derweil Mitgefühl mit Osaka und sagte auf einer Pressekonferenz nach dem Spiel: "Das Einzige, was ich fühle, ist, dass ich für Naomi fühle. Ich wünschte, ich könnte sie in den Arm nehmen, weil ich weiß, wie das ist. Wie ich schon sagte, ich war auch schon in dieser Situation."

Die frühere Tennisgröße Billie Jean King wählte einen etwas heikleren Weg und twitterte: "Die Medien spielen immer noch eine wichtige Rolle bei der Erzählung unserer Geschichte."

Doch die Medienkonferenz ist ein anderes Kaliber als zu Kings Zeiten, sagen Experten und verweisen darauf, dass die sozialen Medien den Spielern heute einen direkten Kommunikationsweg zu den Fans bieten.

"Da erscheint es überflüssig, ein Interview nach dem Spiel in einem Presseraum zu führen, in dem den Spielern, vor allem wenn sie verloren haben, wirklich willkürliche Fragen gestellt werden, auf die jeder die Antwort kennt", so Rapson, der hinzufügte: "Die Spieler werden sehr schnell frustriert."

Diese Konferenzen finden direkt nach einem Spiel statt, wenn die Spieler "auf dem Höhepunkt ihrer kognitiven und emotionalen Leistungsfähigkeit sind und der Stresspegel manchmal in die Höhe schießt", so Abramowicz.

Und "wenn diese Verpflichtung besteht, darüber zu sprechen, sind nicht alle Spieler gut dafür gerüstet".

Junge Spieler werden in das internationale Rampenlicht geworfen, kaum vorbereitet auf die Prüfung im Konferenzraum und im Internet, sagen Experten.

Rapson bezweifelt auch, dass die Behörden genug tun, um die psychische Gesundheit der Spieler zu schützen, wenn man bedenkt, wie oft sie online beschimpft werden .

"Die Technologie schreitet viel schneller voran als die kulturellen Veränderungen der Menschen, die den Sport leiten", sagte Rapson und fügte hinzu, dass es eine "massive Diskrepanz zwischen den Menschen, die im Vorstand dieser Leitungsgremien sitzen, und der Realität, wie sich Dinge wie soziale Medien auf junge Menschen auswirken", gebe.

Indem sie sich selbst aus dem Rampenlicht der Medien entfernt hat, hat Osaka stattdessen genau diesen Druck beleuchtet.

Quelle: edition.cnn.com