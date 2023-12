Das Derby Real Betis - Sevilla endet mit einem Tag Verspätung und ohne Fans, nachdem ein Spieler von einem Wurfgeschoss getroffen wurde

Das Spiel begann am Samstag im Estadio Benito Villamarín von Betis, wurde aber beim Stand von 1:1 abgebrochen, nachdem Sevillas Mittelfeldspieler Joan Jordán von einem von einem Zuschauer geworfenen Pfosten am Kopf getroffen worden war.

Spanische Medien berichteten, dass die Polizei den Bereich der Tribüne untersuchte, aus dem das Wurfgeschoss gekommen sein soll.

Jordán wurde ins Krankenhaus eingeliefert und mit einer "traumatischen Hirnverletzung" diagnostiziert, wie Sevilla mitteilte, und konnte nach der Wiederaufnahme des Spiels am Sonntag auf "ärztlichen Rat" nicht mehr mitspielen.

Sevilla war mit der Entscheidung des Königlichen Spanischen Fußballverbands (RFEF), das Spiel in Jordáns Abwesenheit fortzusetzen, "absolut nicht einverstanden".

Trotz der Proteste Sevillas wurde das Spiel fortgesetzt und Betis qualifizierte sich dank des Siegtreffers von Sergio Canales in der 73. Minute für das Viertelfinale der Copa del Rey.

Sevillas Cheftrainer Julen Lopetegui, der bestätigte, dass die Kopfverletzung von Jordán zu hohem Blutdruck und Schwindelgefühlen führte, verurteilte die Reaktion der Spieler von Betis nach dem Vorfall.

Der mexikanische Mittelfeldspieler Andrés Guardado von Betis war zu sehen, wie er sich über den Vorfall lustig machte, als die Spieler am Sonntag das Spielfeld verließen. Er warf eine Flasche auf seinen Kopf und fiel zu Boden, während mehrere Teamkollegen um ihn herum lachten.

In einem Instagram-Post bestritt Guardado jedoch, dass dies seine Absicht war: "Ich mache mich zu keinem Zeitpunkt über den Vorfall lustig, den Jordán erlitten hat ... das ist etwas, das auf einem Fußballplatz niemals passieren sollte und das unglücklich und peinlich ist! ... Glauben Sie mir, wenn ich wüsste, dass es Jordán wirklich schlecht ging, würde ich das nie tun!"

Aber Guardado schien dann im selben Post die Schwere des Vorfalls in Frage zu stellen, indem er sagte: "...womit ich nicht einverstanden bin, ist alles, was danach auf dem Spielfeld passiert ist, das ich hautnah miterlebt habe, wo wir uns alle in der Welt des Fußballs kennen und ich weiß, dass früher oder später herauskommen wird, was wirklich passiert ist!"

Mehrere Betis-Spieler unterstellten Jordán, er habe überreagiert, um das Spiel abzubrechen.

Lopetegui sagte, es sei "bedauerlich, dass Berufskollegen" in der Lage seien, "den Fokus [auf den Vorfall] auf andere Dinge zu legen".

"Entweder man verurteilt es oder man tut es nicht", sagte Lopetegui nach dem Spiel zu Reportern. "Es kotzt mich an, sorry, dass Joan Jordán nicht auf dem Platz steht, obwohl er sich weder mit dem Vorfall beschäftigt hat noch das Spiel unterbrochen hat.

"Ihm war schwindlig, er hatte ein Schädel-Hirn-Trauma. Der verletzte Spieler ist das Opfer. Wie konnten sie [das Spiel] heute spielen, wenn es andere Möglichkeiten gab?"

Das Sevilla-Derby, auch El Gran Derbi genannt, gilt als eine der erbittertsten Rivalitäten im Fußball. Bei einem früheren Vorfall im Jahr 2007 wurde der damalige Sevilla-Trainer Juande Ramos durch eine von der Tribüne geworfene Flasche niedergeschlagen.

