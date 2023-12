Das Auto hat sich für mich gedreht": Sam Bird über das Rennen seines Lebens

Für den Formel-E-Piloten Sam Bird kam der Moment seiner "Zone" in dem, was er das "Rennen meines Lebens" in Buenos Aires 2016 nennt.

Der Brite führte vom Start weg und sagte, er sei eins mit seinem Auto gewesen, obwohl er die Erfahrung als "intensiv" beschrieb, als er sich gegen eine Phalanx von Herausforderern wehrte, um seinen ersten Sieg in dieser Saison zu erringen.

"In der letzten Schikane jeder einzelnen Runde brauchte ich nur der Front des Autos die Kurve zu zeigen, und das Auto drehte sich für mich", sagte er in der CNN-Sendung Supercharged TV.

"Ich glaube nicht, dass ich jemals wirklich viel lenken musste, ich habe einfach 30 Runden lang mit dem Heck gespielt wie ein Rallye-Auto. Es war sehr, sehr intensiv."

Vom Sieg auf der Strecke seiner Heimatstadt London im Jahr 2015 bis zum Sturz in Mexiko-Stadt Anfang dieses Jahres hat der 30-jährige Bird schon fast alles erlebt, was auf der Strecke möglich ist.

Doch das Rennen in der argentinischen Hauptstadt, der vierte Event der zweiten Saison der Formel E, gab Bird nach einem schleppenden Start in die Saison einen dringend benötigten Schub.

Er fuhr im Qualifying auf die Pole-Position, bevor er seinen fulminanten Start hinlegte.

"Ich glaube, ich hatte an diesem Morgen mein Weetabix gegessen und konnte mir die Pole-Position sichern, und dann war es wirklich das Rennen meines Lebens", so Bird.

Bird hatte es wahrlich nicht leicht, denn er musste sich im Laufe des Rennens sowohl gegen Lucas di Grassi als auch gegen den späteren Sieger Sebastian Buemi wehren.

"Ich glaube, ich hatte immer ein Auto innerhalb einer halben Sekunde hinter meinem Auto", erinnert er sich. "Di Grassi saß mir die meiste Zeit des Rennens im Nacken, und dann kam Buemi von ganz hinten nach vorne und setzte mich unter Druck."

Bird blieb trotz der Hitze cool und nutzte den FanBoost - eine Möglichkeit für die Fans, für ihren Lieblingsfahrer zu stimmen und ihm während des Rennens einen zusätzlichen Leistungsschub zu geben - um 0,716 Sekunden vor Buemi ins Ziel zu kommen und seinen dritten Formel-E-Sieg in seiner Karriere einzufahren.

"Es war wahrscheinlich die härteste Arbeit, die ich je in einem einsitzigen Auto leisten musste, und ich konnte es kaum erwarten, die Zielflagge zu sehen", fügte Bird hinzu, der neben di Grassi, Oliver Turvey und Buemi einer von nur vier Fahrern ist, die alle sechs Formel-E-Saisons für dasselbe Team gefahren sind.

"Ehrlich gesagt, hat sich das Podium fantastisch angefühlt. Den ersten Sieg für DS zu holen, war ein wirklich großer Moment für uns als Team und etwas, das ich noch lange in Erinnerung behalten werde."

Es war zwar die zweite Saison von Virgin Racing in diesem Sport, aber die erste mit dem Hersteller DS Performance.

Und Bird glaubt, dass seine wilde Fahrt in Buenos Aires dazu beigetragen hat, das Unternehmen in seiner Debütsaison bekannt zu machen.

"DS hatte sich gerade Virgin Racing angeschlossen, war also gerade ein Herstellerteam geworden, und wir hatten diese neue Antriebskette, aber sie war sehr, sehr schwer, sehr übergewichtig, super schwierig zu fahren, aber wir haben es geschafft, das Rennen zu gewinnen", sagte er.

Insgesamt stand Bird in seinen 62 Rennen für Virgin 18 Mal auf dem Podium, neun davon gewann er.

