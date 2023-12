Highlights der Geschichte

Das 370 km/h schnelle "Geschoss" mit Batterieantrieb

Das schnellste Elektroauto der Welt fährt nach Utah

Venturi VBB-3 wird voraussichtlich 600 km/h erreichen

Von Malcolm Campbells Bluebird - dem ersten Auto, das 1935 die 300-km/h-Grenze durchbrach - bis hin zu den düsen- und raketengetriebenen Flitzern der 1960er und 1970er Jahre hat der berühmte weiße Speedway einige der kultigsten Autos beherbergt, die je gebaut wurden.

Jetzt nimmt eine neue Generation von Rennfahrern den berühmten Speedway in Beschlag.

Der jüngste Neuzugang auf dem Salzsee ist ein Elektroauto - der Venturi Buckeye Bullet 3 (VBB-3).

Der mehr als 11 Meter lange Wagen ist ein Gemeinschaftsprojekt des in Monaco ansässigen Unternehmens Venturi Automobiles und von Ingenieurstudenten der Ohio State University. Er hat beeindruckende 3.000 PS unter der Haube und erreicht eine geschätzte Höchstgeschwindigkeit von 600 km/h (372 mph).

Der aktuelle Geschwindigkeitsweltrekord für ein batteriebetriebenes Auto liegt bei 495 km/h (307 mph) - aufgestellt vom Vorgängermodell des Teams, dem Venturi VBB-2.5 im Jahr 2010.

Versuche, diese Marke in den vergangenen Jahren zu übertreffen, wurden durch schlechtes Wetter behindert - 2013 wurde die Rennstrecke überflutet und im vergangenen August machten matschige Bedingungen die Hoffnungen wieder zunichte.

In diesem Jahr bereitet sich das Team auf einen weiteren Versuch vor und hofft auf einen trockenen Lauf im Sommer.

"Es ist sehr aufregend", sagte die leitende Projektingenieurin Delphine Biscaye gegenüber CNN. "Die Geschwindigkeit ist mit Sicherheit mit nichts anderem auf der Welt vergleichbar".

Aber es geht nicht nur darum, Rekorde zu brechen, so Biscaye, die sagt, dass es bei dieser Initiative um die Entwicklung neuer Technologien geht.

"Das gesamte Wissen, das wir aus diesem Projekt und den Tests mit dem VBB-3 gewonnen haben, wird nun von Ingenieuren in der Industrie genutzt, die an Serienfahrzeugen arbeiten", fügte sie hinzu.

Die entwickelte Technologie wurde bereits auf die Formel E übertragen - die einzige rein elektrische Rennserie der Welt.

"Das Wissen, das wir aus diesem Projekt gewonnen haben, wird in der Formel E eingesetzt", schwärmt Biscaye. "In der Formel E sind wir in diesem Jahr ein Hersteller, der den Antriebsstrang zur Verfügung stellt."

Aber auch andere Automobilunternehmen - und sogar die NASA - profitieren von diesem Projekt, sagt Biscaye.

"Die meisten der neuen Studenten, die am VBB-3-Projekt arbeiten, sind jetzt in der Industrie tätig, für Ford, die NASA und andere Unternehmen, die sich mit Batterien beschäftigen und an der Zukunft arbeiten", fügt sie hinzu.

"Wir arbeiten mit vielen lokalen Unternehmen zusammen. Es ist aufregend zu sehen, dass sie und die Menschen in Monaco echtes Interesse an unserem Projekt zeigen, denn es ist nicht nur ein Landgeschwindigkeits-Projekt, sondern auch ein elektrisches und grünes Vorhaben."

Für Biscaye klingt das Venturi-Motto "Powered by Innovation" nur allzu wahr.

"Es ist wirklich motivierend zu sehen, dass nicht nur die Welt des Motorsports an unserem Projekt interessiert ist", sagt die Französin. "Die Menschen sehen überall, wie wichtig dieses Fahrzeug für die Forschung und die Entwicklung von Elektrofahrzeugen ist."

