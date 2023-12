Höhepunkte der Geschichte

Darrell "Bubba" Wallace: Wie Lewis Hamilton den NASCAR-Star inspirierte

Wallace wurde durch das Programm "Drive for Diversity" der National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR) berühmt

Der Verband steht seit langem unter Beschuss, weil er nicht vielfältig genug ist.

Letzten Monat schrieb Wallace Geschichte und wurde zum ersten afroamerikanischen Vollzeit-Stock-Car-Fahrer seit den 70er Jahren.

Aber Hamilton hat nicht nur Rekorde gebrochen. Als erster schwarzer Fahrer in der Formel 1 hat Hamilton auch Barrieren abgebaut - und junge aufstrebende Fahrer wie den NASCAR-Fahrer Darrell "Bubba" Wallace inspiriert.

"Es gab niemanden, mit dem man sich identifizieren konnte", sagt Wallace gegenüber Don Riddell von CNN Sport. "Ich erinnere mich, dass ich immer das Spiel F1 2010-11 auf der Xbox gespielt habe und mich jedes Mal für Lewis Hamilton entschieden habe. Ich wurde ein großer Fan von ihm und sehe, was er durchmacht. Er ist ein großes Vorbild für mich."

Damals, im Jahr 2010, wusste Wallace noch nicht, dass auch er dazu bestimmt war, Motorsportgeschichte zu schreiben.

Als erster afroamerikanischer Vollzeit-NASCAR-Fahrer seit den frühen 1970er Jahren verdrängte Wallace im vergangenen Monat den Daytona-500-Sieger Austin Dillon aus dem Rampenlicht, als er Zweiter wurde.

Es war die beste Leistung eines afro-amerikanischen Fahrers in der Geschichte des Rennens.

Zur großen Überraschung von Wallace wünschte ihm sein Held vor der Fahrt auf die Strecke Glück.

"Hey @BubbaWallace! Ich wünsche dir heute das Allerbeste für dein Rennen", twitterte Hamilton. "Smash it!!"

"Ich bin einfach ausgeflippt ... Diesen Tweet zu sehen, diese Art von Respekt, den er mir entgegengebracht hat, war unwirklich", sagt der 24-Jährige aus Alabama.

Sobald man den Helm aufgesetzt hat, sind wir alle gleich".

Der Motorsport - im Gegensatz zur NFL, der NBA und dem Baseball - und die NASCAR wurden in der Vergangenheit von weißen Fahrern dominiert.

In den 50er und 60er Jahren war Wendell Scott ein Pionier für schwarze Fahrer, der seiner Rennleidenschaft trotz Morddrohungen, Sabotage durch andere Fahrer und einer Rennleitung, die den Sieg zunächst einem weißen Fahrer zusprach, der mit zwei Runden Rückstand ins Ziel kam, nachging.

Wallace sagt, dass seine Zugehörigkeit zu den Afroamerikanern zwar ein wichtiger Teil seiner Identität ist, aber nie seine Motivation war.

"Ich habe nie darauf geachtet", sagt Wallace. "Ich habe immer gesagt, sobald man den Helm aufgesetzt hat, weiß man nicht mehr, wer wer ist - wir sind alle gleich, wir sind am Ende des Tages alle Fahrer.

"Ich habe einfach weiter hart gearbeitet, nicht so sehr, um den Leuten zu beweisen, dass ich dazu gehöre, sondern einfach um zu gewinnen."

Jüngere Afro-Amerikaner inspirieren

Obwohl er sich auf seinem Weg nach oben nie auf seine ethnische Herkunft konzentrierte, ist sich Wallace des Einflusses bewusst, den er auf jüngere Fahrer hat. Einige sind bereits auf Wallace zugegangen, um ihm zu sagen, dass er für sie ein Vorbild geworden ist.

"Er war ein Mischlingskind wie ich, und es war etwas Besonderes, ihm zu begegnen", sagt er. "Ich denke, es ist eine Chance für mich, meine Ähnlichkeit zu zeigen und meine Wettbewerbsnatur zu zeigen, meine Emotionen zu zeigen und wie ich jeden Tag bin."

Aber nach dem Daytona 500 2018 trägt Wallace den neuen Titel des einzigen schwarzen Fahrers mit Stolz, mit dem angehefteten Tweet auf seinem Twitter-Account als Beweis:

"Es gibt nur einen Fahrer mit afroamerikanischem Hintergrund auf der höchsten Ebene unseres Sports. Ich bin der Einzige. Ihr werdet jahrelang nicht aufhören, von 'dem schwarzen Fahrer' zu hören. Nehmt es an, akzeptiert es und genießt die Reise."

Und obwohl die NASCAR traditionell nicht für ihre Vielfalt bekannt ist - bis 2015 war es keine Seltenheit, die Flagge der Konföderierten auf der Rennstrecke wehen zu sehen - hat die Sportart in den letzten Jahren versucht, dies zu ändern.

Antrieb für Vielfalt

2009 wurde das Programm "Drive for Diversity " ins Leben gerufen, um talentierten Fahrern mit unterschiedlichem Hintergrund eine Chance zu geben, an Wettkämpfen teilzunehmen. Es bietet denjenigen, die nicht immer in das traditionelle NASCAR-Image passen, Training, Unterstützung und Ausrüstung.

Wallace hat seinen Erfolg zum Teil diesem Diversity-Programm zu verdanken. Er sagt, es bedeute ihm sehr viel, dass er eine Chance im Rennsport bekommen habe.

"Ich bin sehr dankbar für das, was NASCAR getan hat, um diese Initiative voranzutreiben und Fahrern mit einem anderen Hintergrund, einer anderen Demografie eine Chance zu geben, die nicht unbedingt die finanziellen Mittel haben, nicht unbedingt alles in einem Paket haben, was sie brauchen, um auf die nächste Stufe zu kommen."

Er sagt, dass seine Ziele zwar darin bestehen, viele Rennen und Meisterschaften zu gewinnen, dass er aber etwas noch Größeres im Auge hat: Die Hall of Fame.

"Nicht viele (Rennfahrer) sagen, dass sie in die Ruhmeshalle wollen, ich würde gerne eines Tages dort sein - und wo auch immer mich diese Reise hinführt, wenn dies mein letztes Jahr in der NASCAR ist oder wenn dies der Anfang ist - was ich glaube - dann möchte ich alles tun, was ich kann, damit ich, wenn ich fertig bin, zurückblicken und sagen kann, dass es nicht viel mehr gibt, was ich hätte tun können."

