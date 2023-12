Daniil Medvedev hofft immer noch auf einen Platz in Wimbledon

Die Entscheidung wurde von der Herren- und Damentour und einer Reihe von Spielern umgehend verurteilt. Rafael Nadal nannte die Entscheidung "unfair".

In der vergangenen Woche gab es auch Andeutungen, dass Wimbledon von den beiden Tourneen die Ranglistenpunkte entzogen werden könnten, wenn das Verbot in Kraft bleibt - womit das berühmteste Tennisturnier der Welt auf eine Schauveranstaltung reduziert würde.

"Ich habe versucht zu verfolgen, was passiert, denn ich habe keine Entscheidungen zu treffen. Im Moment geht es um Wimbledon selbst, die ATP, vielleicht ist auch die britische Regierung involviert", sagte der Russe, der in Genf wieder ins Geschehen eingreifen wird, nachdem er sich in den letzten sechs Wochen von einer Leistenbruch-Operation erholt hat, am Sonntag gegenüber Reportern.

"Es ist eine heikle Situation und wie in jeder Situation im Leben, wenn man 100 Spieler fragt, wird jeder eine andere Meinung haben.

"Wenn man 100 Leuten einen Tennisball zeigt, werden sicher einige sagen, er sei grün und nicht gelb. Ich denke, er ist gelb. (Aber) wenn mir jemand sagt, dass er grün ist, werde ich nicht mit dieser Person in Konflikt geraten."

Medwedew, der im Januar das Finale der Australian Open gegen Nadal verlor, verpasste den Beginn der europäischen Sandplatzsaison, da er die Turniere in Monte Carlo, Madrid und Rom auslassen musste, um seine Fitness wiederherzustellen.

Der All England Lawn Tennis Club (AELTC) hat als Reaktion auf die von Russland als "spezielle Militäroperation" bezeichnete Aktion in der Ukraine Spieler aus den beiden Ländern von der Teilnahme am diesjährigen Wimbledon-Turnier ausgeschlossen. Weißrussland ist ein wichtiger Schauplatz für die Invasion.

Der AELTC teilte mit, er habe diese Entscheidung nach Gesprächen mit der britischen Regierung getroffen.

US-Open-Champion Medwedew sagte, er hoffe nach wie vor, dass die AELTC ihre Entscheidung zu einem späteren Zeitpunkt revidieren werde.

"Ich weiß nicht, ob diese Entscheidung 100%ig ist und es (für mich) vorbei ist", sagte er.

"Wenn ich spielen kann, werde ich mich freuen, in Wimbledon zu spielen. Ich liebe dieses Turnier. Wenn ich nicht spielen kann - nun, dann werde ich versuchen, andere Turniere zu spielen und mich gut auf das nächste Jahr vorzubereiten, wenn ich die Chance habe, zu spielen."

