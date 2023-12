Highlights der Geschichte

Daniel Ricciardo: Red Bull bereit für den Formel-1-Angriff im Jahr 2018

Daniel Ricciardo ist zuversichtlich, dass Red Bull das beste Aufgebot in der Formel 1 hat

Der Australier ist zuversichtlich, dass er um die Weltmeisterschaft kämpfen kann

Vor dem Saisonauftakt in Melbourne sitzt der Australier in einem Red-Bull-Rennsimulator, der der Rennumgebung nachempfunden ist, und feilt an den Feinheiten des neuen Fahrzeugs.

Im Vergleich zur letzten Saison hat sich wenig geändert, das Design für 2018 ist eine "Evolution" des Designs von 2017, erklärt Ricciardo im Red Bull Hauptquartier in Milton Keynes.

"Der größte Unterschied ist der optische Aspekt aus Sicht der Fans", sagt er. "Da ist der Heiligenschein, die Haifischflosse, die abgeschnitten wurde, der Heckspoiler des Autos, die ganze Karosserie ist kleiner geworden.

"Es gibt viele Dinge, ich verstehe nicht einmal alles davon ... wahrscheinlich nicht einmal die Hälfte davon", lacht Ricciardo.

F1 2018: Autos, Teams und Fahrer

READ: F1 im Jahr 2018? Schnellere Reifen, weniger Motoren ... und ein Heiligenschein

Der Halo - eine Titanstruktur, die die Köpfe der Fahrer vor umherfliegenden Trümmern schützen soll - hat vor seiner Einführung in der Formel 1 2018 die Meinungen gespalten.

Obwohl die Struktur von außen besonders klobig wirkt, besteht Ricciardo darauf, dass die neue Sicherheitsbarriere vom Cockpit aus kaum zu sehen ist.

"Ich habe schon ein paar Runden darin gedreht und vergesse sie ehrlich gesagt fast sofort", sagt er.

"Obwohl sie so groß ist, sieht man durch sie hindurch, weil man immer nach vorne und auf die Kurve schaut. Man weiß also gar nicht, dass es da ist."

Bei einem Test der Federation Internationale de l'Automobile (FIA) wurde festgestellt, dass der Heiligenschein 17 % der kleinen Gegenstände abhält, die auf den Kopf des Fahrers gerichtet sind.

Ricciardo betont jedoch, dass dieser zusätzliche Schutz nicht dazu führen wird, dass die Fahrer auf der Strecke mehr Risiken eingehen.

"Was die Herangehensweise an den Rennsport oder die Risiken angeht, die man eingeht, ändert sich nichts", betont er.

"Wenn wir die Mauer treffen, fühlt sie sich nicht weicher an. Es geht wirklich nur darum, ein potenzielles Todesopfer durch ein fliegendes Objekt, ein Rad oder einen Flügel eines vorausfahrenden Autos zu retten.

"Wenn das auf uns zukommt, dann wird der Heiligenschein das hoffentlich schützen.

READ: Die Formel 1 wird ab der Saison 2018 keine "Grid Girls" mehr einsetzen

Heim-Grand-Prix

In etwas mehr als einer Woche beginnt der Große Preis von Australien, und Ricciardo konzentriert sich darauf, bei seinem Heimrennen seinen ersten Podiumsplatz zu erreichen.

Seit seinem Wechsel zu Red Bull im Jahr 2014 hat der 28-Jährige nur einen vierten Platz im Jahr 2016 erreicht - und im letzten Jahr hat er das Rennen nicht einmal beendet.

Ricciardo gibt offen zu, dass starke Saisonstarts nicht zu den Stärken von Red Bull gehören, seit er hier ist, was er darauf zurückführt, dass das Team bei den Vorsaisontests in Barcelona besser vorbereitet war.

Das einzige Mal, als Ricciardo einen guten Start erwischte, nämlich als Zweiter beim Saisonauftakt 2014 in Melbourne, wurde er anschließend disqualifiziert, nachdem festgestellt wurde, dass sein Auto gegen die Kraftstoffvorschriften verstoßen hatte.

Diese Disqualifikation bedeutet, dass noch kein Australier auf dem Podium des Rennens gestanden hat, seit es 1985 Teil der F1-Weltmeisterschaft wurde.

"Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in dieser Saison viel stärker starten werden als in den vergangenen Jahren", sagt Ricciardo.

"Wir haben das Auto in diesem Jahr früher auf die Strecke gebracht, das Team war einfach etwas proaktiver bei der Vorbereitung des Autos.

READ: F1-Boss Chase Carey begeistert vom Plan für den Kopenhagen GP

"Wir waren nicht zu gierig oder übermütig, als wir das Auto in letzter Minute nach Barcelona (zum Testen) brachten und erwarteten, dass es gut laufen würde, was es normalerweise nicht tat."

Zusammen mit der 20-jährigen Sensation Max Verstappen glaubt Ricciardo, dass Red Bull "absolut die stärkste Aufstellung" für die Saison 2018 hat.

Ricciardo ist so zuversichtlich, dass sein Team nun über die nötige Feuerkraft verfügt, um die beiden führenden Fahrer des vergangenen Jahres, Lewis Hamilton und Sebastian Vettel, zu jagen.

"Wir haben aus der Vergangenheit gelernt und werden jetzt nach vorne gehen und sehr, sehr gut abschneiden und die silbernen und roten Autos herausfordern", sagt er.

"Ich mag die Aufstellung, die wir haben, ich mag Max als Teamkollegen, ich mag seine Intensität und er hat offensichtlich ein extrem hohes Niveau an Fähigkeiten. Ich denke, wir sind ein guter Konkurrent füreinander."

Ricciardo, der am Rennwochenende oft mit Sonnenbrille und einem Grinsen wie eine Grinsekatze durch das Fahrerlager schlendert, wirkt nicht wie ein Mann, der den Druck spürt.

Es ist leicht vorstellbar, dass der Erwartungsdruck vor dem fünften Heimrennen seiner Karriere schwer auf Ricciardos Schultern lastet.

Doch er hat nur Positives über das seiner Meinung nach großartigste Wochenende der Rennstrecke zu sagen.

"Melbourne ist eine verrückte Art, die Saison zu beginnen", sagt er mit einem Lächeln.

"Vor allem für mich, weil ich der einzige Australier in der Startaufstellung bin, also gibt es den Hype, die Aufmerksamkeit des ersten Rennens und dann verdoppelt sich das für mich, weil natürlich mehr Leute in Australien an mir interessiert sind - es ist verrückt."

Ricciardo klingt, als ob er die Herausforderung genießt.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com