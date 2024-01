Cristiano Ronaldos spätes Tor rettet Manchester United einen wichtigen Punkt in der Champions League

Josip Iličić erzielte in der 12. Minute das erste Tor des Spiels. Der Slowene wurde von Duván Zapata an der Strafraumgrenze angespielt und schlenzte den Ball ins Tor.

Obwohl es so aussah, als ob die Italiener ihre Führung verdoppeln würden, gelang Cristiano Ronaldo kurz vor der Halbzeit der Ausgleich, als er den besten Spielzug von United in der ersten Halbzeit abschloss.

Doch Zapatas Treffer in der zweiten Halbzeit stellte den Vorsprung von Atalanta wieder her, und nach ständigem Druck von United rettete Ronaldo mit seinem zweiten Treffer im Spiel in der 91.

Der Punkt bedeutet, dass die Gruppe bei noch zwei ausstehenden Spielen ausgeglichen ist, wobei United als Gruppenerster gute Chancen auf das Weiterkommen hat, vor allem dank Ronaldo.

Nach dem Spiel sagte Ronaldo, sein Team habe "ein bisschen Glück" gehabt, um ein Unentschieden gegen Atalanta zu erreichen.

"Es war ein schwieriges Spiel, ich weiß, dass es immer schwierig ist, wenn wir in Bergamo spielen, aber wir haben bis zum Schluss daran geglaubt und ich bin sehr glücklich", sagte er gegenüber BT Sport.

"Wir geben nie auf, wir glauben bis zum Schluss, das ist ein gutes Ergebnis für uns. Der Anfang war schwer, wir wussten, dass Atalanta viel Druck machen würde, sie haben einen fantastischen Trainer, als ich bei Juventus spielte, waren sie immer schwer zu besiegen. Am Ende hatten wir ein bisschen Glück, aber so ist der Fußball.

"Wir müssen uns noch verbessern, wir haben andere Spieler, ein anderes System, wir müssen uns aneinander anpassen, aber das wird Zeit brauchen.

Hin und her

Da die Gruppe F nach drei Spielen kaum noch zu trennen ist, war die Reise von United nach Bergamo mit wichtigen Konsequenzen verbunden.

Der beeindruckende 3:0-Sieg gegen Tottenham Hotspur am Samstag in der Premier League hatte den Druck auf Trainer Ole Gunnar Solskjaer etwas gemildert, aber das Weiterkommen in die nächste Runde der Champions League könnte entscheidend sein, wenn er seinen Job behalten will.

Und es war fast der perfekte Start für den Norweger, als ein abgefälschter Schuss von Scott McTominay in Richtung Atalanta-Tor trudelte, aber nur den Pfosten traf und der Torhüter im Abseits stand.

Und nur wenige Minuten später musste United dafür büßen, denn die Gastgeber gingen durch Iličić in Führung.

Sein Schuss von der Strafraumgrenze landete fast direkt bei David De Gea im Tor, und der Spanier wird enttäuscht sein, dass der Ball an ihm vorbeiging.

Nach dem wichtigen ersten Tor war Atalanta weiterhin die gefährlichere Mannschaft in der Offensive.

Zapata hatte einige gute Einschussmöglichkeiten, während die Einsprüche der Hausherren auf Elfmeter auch nach der Überprüfung durch den Videoassistenten erfolglos blieben.

Dies rächte sich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als United seinen besten Angriffszug des Spiels zeigte.

Nach einem schönen Kombinationsspiel zwischen Mason Greenwood, Ronaldo und Bruno Fernandes wurde die Atalanta-Abwehr ausgehebelt, und nach einem feinen Rückpass von Fernandes konnte Ronaldo den Ball ins Tor schieben.

Es war das 138. Champions-League-Tor des Portugiesen und sein viertes in vier Spielen in Europa seit seiner Rückkehr zu United.

Nach der Halbzeitpause und mit den Worten von Solskjaer im Ohr spielten die United-Spieler wie entfesselt.

Nach einem raffinierten Spielzug von Fernandes kam er 12 Meter vor dem Tor frei zum Schuss, doch Jose Luis Palomino verhinderte mit einer Glanzparade den Ausgleich.

Kurz darauf war Palomino auf der anderen Seite des Spielfelds beteiligt, als er Zapata die erneute Führung für Atalanta ermöglichte.

Der kolumbianische Stürmer wurde von Palomino mit einem langen Ball in Szene gesetzt, und da United-Kapitän Harry Maguire auf Abseits plädierte, schoss Zapata den Ball ins Tor, doch die Abseitsfahne wurde gehoben.

Nach einer langwierigen VAR-Prüfung, die zwei Minuten und sechs Sekunden dauerte, wurde das Tor schließlich doch gegeben, was zu Jubelszenen unter den Heimfans führte.

United, das ein Tor brauchte, um wieder ins Spiel zu kommen, drängte und drängte und wechselte offensiv aus, in der Hoffnung, das Spiel zu drehen.

Das Spiel schien zu kippen, doch Ronaldo rettete United noch einmal und erzielte wenige Minuten vor Schluss den Ausgleich.

Quelle: edition.cnn.com