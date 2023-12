Cristiano Ronaldo und Portugal kämpfen mit der Schweiz um den Einzug ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft

Seine Mannschaft geht im Lusail-Stadion als leichter Favorit in das Achtelfinalspiel gegen die Schweiz, doch die Portugiesen haben in Katar bereits eine überraschende Niederlage erlitten.

Portugal schien die Gruppenphase zu überstehen, besiegte Ghana und Uruguay und sicherte sich so den Einzug in die K.-o.-Runde, musste aber im letzten Gruppenspiel eine überraschende Niederlage gegen Südkorea hinnehmen, nachdem Hwang Hee-chan in der 91. Minute nach einem Pass von Son Heung-min den Siegtreffer erzielte.

Trotzdem kann Portugal auf die Rückkehr von Mittelfeldspieler Otávio hoffen, der die letzten beiden Spiele wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst hat, sowie auf Starverteidiger Rúben Dias, der gegen die Taegeuk Warriors geschont wurde.

Die Schweiz hat eine schwierige Gruppe hinter sich, in der sie sich mit Siegen gegen Kamerun und Serbien trotz einer Niederlage gegen Brasilien für das Achtelfinale qualifizierte.

Das letzte Mal trafen die beiden Mannschaften in der Nations League im Juni aufeinander, als Portugal die Schweiz in Lissabon mit 4:0 ausschaltete. Eine Woche später konnte die Schweiz das Rückspiel mit 1:0 für sich entscheiden.

"Für mich wird es etwas ganz anderes sein, weil es kein Freundschaftsspiel ist. Das ist keine Nations League - der Druck ist hoch, und deshalb ist es jetzt wichtig, wie die Spieler mit diesem Druck umgehen", sagte der Schweizer Mittelfeldspieler Xherdan Shaqiri am Sonntag laut Reuters.

"Wir brauchen eine besondere Leistung. Portugal ist ehrlich gesagt eine gute Mannschaft und für mich auch der Favorit in diesem Spiel, aber wir kennen auch unsere Qualitäten. Wir werden versuchen, eine gute, besondere Leistung zu zeigen und ihnen im Spiel viele Probleme zu bereiten.

"Der Schlüssel ist wirklich eine besondere Leistung der ganzen Mannschaft, denn wir sind die Schweiz und haben keine Cristianos in unserem Team", sagte Shaqiri.

Ronaldo, der bereits der erste männliche Spieler ist, der bei fünf Weltmeisterschaften in diesem Turnier getroffen hat, wird versuchen, den portugiesischen Rekord von neun WM-Toren des großen Eusebio zu brechen.

Kann Spanien eine weitere Überraschung vermeiden?

Wie Portugal geht auch Spanien unmittelbar nach der schockierenden 1:2-Niederlage gegen Japan in der Gruppenphase in das Achtelfinalspiel gegen Marokko.

Die beiden Mannschaften haben seit 1961 dreimal gegeneinander gespielt, aber ihre Rivalität geht über die fußballerischen Ergebnisse hinaus und erstreckt sich auf ihre gemeinsame Geschichte, die oft von Konflikten geprägt war.

La Roja begann das Turnier mit einem souveränen 7:0-Sieg gegen Costa Rica, erkämpfte sich dann aber ein 1:1-Unentschieden gegen Deutschland und verlor gegen Japan, um sich schließlich in einem außergewöhnlichen Finale der Gruppe E für die K.o.-Runde zu qualifizieren.

"Ich bin ganz und gar nicht zufrieden. Ja, wir haben uns qualifiziert, aber ich hätte dieses Spiel gerne gewonnen. Das war unmöglich, weil Japan innerhalb von fünf Minuten zwei Tore geschossen hat ... wir waren raus, wir wurden demontiert", sagte Cheftrainer Luis Enrique laut Reuters nach der Niederlage gegen Japan.

Durch diese Niederlage qualifizierte sich Spanien jedoch als Gruppenzweiter und hatte damit wohl einen leichteren Weg ins Halbfinale, da es im Achtelfinale gegen Kroatien, den Finalisten von 2018, und im Viertelfinale gegen den fünfmaligen Weltmeister Brasilien antreten musste.

Marokko hat jedoch bei dieser Weltmeisterschaft bisher beeindruckt, indem es Kroatien ein torloses Unentschieden abtrotzte, Kanada besiegte und vor allem Belgien, die Nummer zwei der Weltrangliste, bezwang.

Mit diesen Ergebnissen erreichte die Mannschaft zum ersten Mal seit 1986 das Achtelfinale, und ihr Trainer Walid Regragui ist der erste arabische Trainer, der eine Mannschaft in die K.o.-Runde führt.

"Wir haben gesagt, dass wir alles geben wollen, um die Gruppenphase zu überstehen", sagte Regragui laut dem Guardian. "Das können wir jetzt abhaken. Warum also nicht in den Himmel streben?

"Wir mussten uns verändern und unsere Mentalität ändern. Wir werden hier nicht stehen bleiben. Wir haben großen Respekt vor den verschiedenen Gegnern, aber wir werden eine sehr schwer zu schlagende Mannschaft sein.

Wann und wo

Marokko gegen Spanien: 10.00 Uhr ET im Education City Stadium

Portugal gegen die Schweiz: 2 p.m. ET im Lusail-Stadion

Wie man das Spiel sieht

USA: Fox Sports

UK: BBC oder ITV

Australien: SBS

Brasilien: SportTV

Deutschland: ARD, ZDF, Deutsche Telekom

Kanada: Bell Media

Südafrika: SABC

