Copa America: Brasilianischer Senator fordert Neymar auf, bei der "Meisterschaft des Todes" nicht anzutreten

Brasilien hat mehr als 465.000 Covid-19-Tote zu beklagen - die zweithöchste Zahl an Todesopfern weltweit - und es gibt eine laufende Untersuchung über den Umgang von Präsident Jair Bolsonaro mit der Pandemie.

Der Berichterstatter dieser Untersuchung, der brasilianische Senator Renan Calheiros, bezeichnete die Copa America am Dienstag als "Meisterschaft des Todes" und forderte den brasilianischen Nationalspieler Neymar auf, nicht an dem Turnier teilzunehmen.

"Neymar, nimm nicht an dieser Copa América teil, während deine Freunde, deine Verwandten und deine Bekannten weiterhin sterben und der Impfstoff unser Land nicht erreicht", sagte Calheiros gegenüber Radio Eldorado.

"Das ist nicht die Meisterschaft, bei der wir antreten müssen. Wir müssen an der Impfmeisterschaft teilnehmen. In dieser Meisterschaft muss man Tore schießen, damit sich unser Punktestand ändert.

"In dieser Wertung [Impfung] liegen wir auf den letzten Plätzen. In der 'Todesmeisterschaft' liegen wir auf dem zweiten Platz, mit der zweithöchsten Zahl an Todesfällen in der Welt", fügte er hinzu. "Das brasilianische Team kann dem nicht zustimmen. Die Intensivstationen und Friedhöfe sind voll. Unter welchen Bedingungen sollen wir ein Tor für Brasilien feiern?"

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wurden in Brasilien 60 Millionen Impfstoffdosen verabreicht.

Die Copa América 2020 wurde wegen der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr verschoben und sollte vom 13. Juni bis zum 10. Juli in Argentinien und Kolumbien ausgetragen werden - zum ersten Mal in der Geschichte des Turniers.

Nach Protesten im ganzen Land, die durch eine umstrittene Steuerreform von Präsident Iván Duque ausgelöst worden waren, wurde Kolumbien jedoch am 20. Mai die Verantwortung für die gemeinsame Ausrichtung entzogen, bevor Argentinien am 31. Mai nachzog.

Der südamerikanische Fußballverband CONMEBOL gab nicht bekannt, warum Argentinien die Austragung des Turniers entzogen wurde, aber das Land leidet unter einem Anstieg der Coronavirus-Fälle, die nach Angaben der Johns Hopkins University in sieben Tagen durchschnittlich mehr als 30 000 neue Fälle pro Tag erreichten.

Bolsonaro kündigte an, dass die Copa América im brasilianischen Bundesdistrikt und in den Bundesstaaten Rio de Janeiro, Mato Grosso und Goiás ausgetragen wird, und sagte, dass alle vier Gouverneure der Bundesstaaten der Ausrichtung des Turniers zugestimmt hätten.

Die FIFPro, die weltweite Spielergewerkschaft, hat "ernste Bedenken", dass die Copa America mit so wenig Vorbereitungszeit verlegt wird, und wird alle Spieler unterstützen, die beschließen, dass es unsicher ist, dort anzutreten.

"Der jüngste Plan, Hunderte von Fußballspielern so kurzfristig zu einem Turnier von solcher Komplexität zu schicken, birgt Unsicherheiten für jeden einzelnen von ihnen und ihre Familien", so die FIFPro in einer Erklärung.

"Wie bei früheren Nationalmannschaftswettbewerben während der COVID-19-Notfallperiode müssen die Spieler in der Lage sein, ihrer eigenen Gesundheit und der ihrer Familien Priorität einzuräumen, ohne Sanktionen zu riskieren."

Perus Cheftrainer Ricardo Gareca, der das Team 2019 ins Finale führte, wo es gegen Gastgeber Brasilien verlor, sagte, es sei aus sportlicher Sicht unfair, dass ein Land zwei Turniere hintereinander ausrichtet.

"Ich glaube, dass ganz Südamerika Probleme hat", sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Peru. "Ich glaube nicht, dass es ein Land in Südamerika gibt, das keine Probleme mit der Pandemie hat.

"Ich glaube nicht, dass die Copa América in dem Land stattfindet, in dem sie zuvor ausgetragen wurde, nicht so sehr wegen der Pandemie. Die Pandemie ist überall."

Chile war neben Ecuador und den Vereinigten Staaten eines der Länder, die für die Ausrichtung der Copa América im Gespräch waren, nachdem Argentinien die Gastgeberrolle entzogen worden war.

Die chilenische Nationalmannschaft gewann 2015 und 2016 den Titel der Copa América, aber die Entscheidung, das Turnier weiter auszurichten, wurde in vielen Teilen des Landes nicht unterstützt.

Matias Walker, der Vertreter des fünften chilenischen Distrikts, sagte, Chile solle erwägen, überhaupt keine Mannschaft zu entsenden.

"Der chilenische Fußballverband, die ANFP, muss ernsthaft abwägen, ob er die Nationalmannschaften, die Funktionäre, die Mitarbeiter und die Direktoren selbst zu einem langen Turnier in ein Land wie Brasilien schicken will, das derzeit das Epizentrum für Infektionen und Todesfälle auf dem Kontinent ist", sagte er.

"Und das durch die Regierung Bolsonaro ein Beispiel für die Verantwortungslosigkeit der Regierung ist, wo jede Woche neue Varianten auftauchen."

