Coco Gauff scheidet bei den US Open aus, da die Organisatoren nach dem positiven Covid-Test einen "erweiterten Protokollplan" anwenden

Die 16-jährige Gauff unterlag der an Nummer 45 gesetzten Lettin mit 6:3, 5:7, 6:4. Normalerweise wäre das New Yorker Louis-Armstrong-Stadion, der zweitgrößte Court des Turniers, voll gewesen.

Doch wegen der Coronavirus-Pandemie sind keine Fans zugelassen. Stattdessen wurde am Montag mit simulierten Geräuschen versucht, die Leere zu füllen.

Gauff sagte gegenüber Reportern, sie glaube nicht, dass das Fehlen von Zuschauern einen Einfluss auf das Ergebnis gehabt habe.

"Ich denke, dass ich mit oder ohne Fans genauso hart spiele", sagte Gauff. "Ich hätte heute besser spielen können. Ich gehe jetzt wieder an die Arbeit und bereite mich auf die French Open vor."

Die French Open, normalerweise das zweite große Tennisturnier im Kalender, wurden auf September verschoben. Wimbledon wurde Anfang des Jahres abgesagt.

Gauff wurde letztes Jahr in Wimbledon als Qualifikantin berühmt, als sie Venus Williams ausschaltete, bevor sie gegen die spätere Siegerin Simona Halep verlor.

Auch bei den Australian Open im Januar verlor sie gegen die spätere Siegerin Sofia Kenin, während sie vor einem Jahr in New York gegen die zweifache Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka ausschied.

Es bedurfte in der Tat einiger der besten Tennisspielerinnen, um sie zu besiegen. Sevastova passt auf diese Beschreibung, zumal sie bei den US Open bei drei ihrer letzten vier Besuche das Viertelfinale oder besser erreicht hat und vor der Pandemie Serena Williams aus dem Rennen warf.

"Ich denke, es ist für jeden schwer, hierher zu kommen", sagte Sevastova. "Aber, ja, bei dieser ersten Hürde habe ich wieder ein Match gewonnen. Ich denke, das gibt mir ein bisschen Selbstvertrauen. Ich habe einfach gedacht, ich werde bis zum Ende des Matches kämpfen, mal sehen, wie es läuft. Coco, sie ist eine großartige Spielerin. Ich meine, sie ist 16 Jahre alt und sie spielt so. Ich wünschte, ich würde mit 16 auch so spielen."

Gauffs vielseitiges Spiel und ihre Intelligenz haben ihr viel Lob eingebracht, ebenso wie die Tatsache, dass sie - wie Osaka - nach dem Tod schwarzer Menschen durch die Polizei in den USA Stellung bezogen hat.

Die ehemalige Junioren-Nationalspielerin sprach im Juni nach dem Tod von George Floyd auf einer Protestkundgebung in ihrer Heimatstadt Delray Beach, Florida, und sagte nach der Erschießung von Jacob Blake in Wisconsin in diesem Monat, dass sie das Tennis weiterhin nutzen werde, um "meine Stimme zu stärken und sie lauter zu machen, damit ich mehr Menschen erreichen und Veränderungen bewirken kann".

"In diesem Sommer habe ich viel über mich selbst gelernt", sagte Gauff. "Ich habe gelernt, dass ich viele Dinge auf und neben dem Platz überwinden kann. Ich hoffe immer noch, dass ich so sein kann und meine Plattform auf diese Weise nutzen kann."

Naomi Osaka gewinnt und trägt die Maske von Breonna Taylor

Gauff und Osaka hätten in Flushing Meadows in der dritten Runde wieder aufeinandertreffen können. Am Montag traf die schlaggewaltige Japanerin in der Night Session auf ihre Landsfrau Misaki Doi.

Vor ihrem Match betrat Osaka das Arthur Ashe Stadium mit einer Maske, auf der "Breonna Taylor" stand. Nach ihrem 6:2, 5:7, 6:2-Sieg gegen Doi wurde Osaka auf die Maske angesprochen.

"Ich habe sieben", sagte Osaka auf dem Platz zu ESPN. "Es ist ziemlich traurig, dass sieben Masken nicht genug sind für die Menge an Namen, also hoffe ich, dass ich ins Finale komme und man alle sehen kann."

Osaka, die vor dem Finale der Western & Southern Open am Samstag wegen einer Verletzung der linken Kniesehne aufgeben musste, wird in der zweiten Runde auf die Italienerin Camila Giorgi treffen.

"Ich muss einfach sehen, was morgen passiert und wie ich mich fühle", sagte Osaka.

Die Western & Southern Open werden normalerweise in der Nähe von Cincinnati, Ohio, ausgetragen, wurden aber auf das US Open-Gelände verlegt, um die "Bubble" zu stärken - ein Konzept, das auch in der NBA, der NHL, der Champions League und der MLS angewendet wird.

Die US Open gaben jedoch am Sonntag bekannt, dass ein nicht genannter Spieler positiv auf Covid-19 getestet wurde.

US-Open-Sprecher Chris Widmaier teilte CNN in einer E-Mail mit, dass der Name des Spielers aus gesundheitspolitischen Gründen nicht genannt werden könne, dass es sich aber um den scheidenden Franzosen Benoit Paire handele, wie die französische Sporttageszeitung L'Equipe berichtete. Seitdem wurde er auch in anderen Nachrichten und in den sozialen Medien genannt. CNN hat sich mit einem Vertreter von Paire in Verbindung gesetzt.

Paires Name wurde daraufhin aus der offiziellen Auslosung gestrichen und durch einen Ersatzmann aus dem Doppelfeld, Marcel Granollers, ersetzt.

Frankreichs Adrian Mannarino und Kristina Mladenovic dürfen spielen und gewinnen in der ersten Runde

Paire wurde von seinem französischen Landsmann Adrian Mannarino als positiv getestet genannt, und Paire erklärte am Montagabend New Yorker Zeit auf Instagram, dass es ihm "im Moment gut" gehe und er keine Symptome habe.

"Ich zögere, zu sagen, was wirklich in der Fake-Blase passiert", fügte er hinzu.

Mannarino und die Französin Kristina Mladenovic - die beide in Kontakt mit Paire standen - bestritten am Montag ihre Erstrundenpartien.

Auf die Frage, warum die beiden Franzosen spielen durften, obwohl die CDC und das New Yorker Gesundheitsministerium empfohlen hatten, dass Personen, die mit infizierten Personen in Kontakt kommen, unter Quarantäne gestellt werden sollten, sagte Widmaier, dass "verstärkte Protokolle in Kraft seien".

"Zusammen mit dem New York City Department of Health and Mental Hygiene hat die USTA einen erweiterten Protokollplan für diejenigen Spieler erstellt, die möglicherweise mit dem infizierten Spieler in Kontakt gekommen sind", sagte er. "Als Teil dieser verbesserten Protokolle werden potenziell infizierte Spieler nun täglich und nicht mehr alle vier Tage getestet."

Widmaier bestätigte, dass der französische Doppelspezialist Edouard Roger-Vasselin zu denjenigen gehört, die in den erweiterten Protokollplan aufgenommen wurden, nachdem er laut L'Equipe ebenfalls mit Paire in Kontakt gekommen war und ihn zitiert hatte.

Mladenovic und Mannarino sagten, sie seien ebenfalls betroffen.

Mladenovic, die Hailey Baptiste mit 7:5, 6:2 besiegte, sagte, dass sie nach dem positiven Test von Paire zweimal negativ getestet wurde.

Sie sah erschöpft aus, als sie mit Reportern in einem Zoom-Anruf sprach.

"Ich weiß nicht, wie wir weitermachen sollen", sagte sie. "Ich darf weder Fitness noch irgendetwas anderes machen, was die Öffentlichkeit anspricht. Ich bin mit meinem Bruder/Coach völlig auf mich allein gestellt. Es ist buchstäblich eine Blase in einer Blase. Ich weiß nicht, wie ich es genauer ausdrücken soll. Ich sehe buchstäblich niemanden sonst. Ich darf keine der Einrichtungen betreten, die für die Spieler eingerichtet wurden. Das ist mental sehr hart."

Nach seinem 6:1, 6:4, 2:6, 6:3-Sieg gegen Lorenzo Sonego sagte Mannarino, er sei mental erschöpft.

"Ich habe nicht viel geschlafen", sagte Mannarino in einem Zoom-Anruf. "Ich hatte keine Ahnung, ob ich aus dem Turnier ausscheiden würde. Wenn ich noch im Turnier sein würde, dann unter welchen Bedingungen? Also habe ich viel nachgedacht."

"Am Sonntag teilte uns die ATP mit, dass sie mit der Gesundheitsbehörde über die Entscheidung bezüglich aller Spieler, die mit Benoit in Kontakt standen, diskutieren würden. Es hat also eine Weile gedauert, bis sie die Entscheidung getroffen haben, uns im Turnier zu lassen."

Quelle: edition.cnn.com